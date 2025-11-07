BursăDEX+
Prețul în timp real pentru STBL astăzi este 0.06624 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru STBL în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru STBL pe MEXC acum.

Mai multe despre STBL

Informații de preț pentru STBL

Ce este STBL

Carte albă pentru STBL

Pagina oficială pentru STBL

Tokenomie pentru STBL

Prognoza prețurilor pentru STBL

Istoric STBL

Ghid de cumpărare STBL

Convertor valutar STBL în fiduciar

STBL Spot

Contracte la termenSTBL USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo STBL

Pret STBL (STBL)

Preț în timp real pentru 1 STBL în USD:

$0.06624
$0.06624$0.06624
+0.71%1D
USD
STBL (STBL) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:17:26 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru STBL (STBL) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543
Minim 24 h
$ 0.07697
$ 0.07697$ 0.07697
Maxim 24 h

$ 0.06543
$ 0.06543$ 0.06543

$ 0.07697
$ 0.07697$ 0.07697

$ 0.6107798696411226
$ 0.6107798696411226$ 0.6107798696411226

$ 0.05027366108223707
$ 0.05027366108223707$ 0.05027366108223707

-1.37%

+0.71%

-26.54%

-26.54%

Prețul în timp real pentru STBL (STBL) este $ 0.06624. În ultimele 24 de ore, tokenul STBL a fost tranzacționat între un minim de $ 0.06543 și un maxim de $ 0.07697, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru STBL este $ 0.6107798696411226, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.05027366108223707.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, STBL s-a modificat cu -1.37% în decursul ultimei ore, cu +0.71% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.54% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața STBL (STBL)

No.589

$ 33.12M
$ 33.12M$ 33.12M

$ 536.12K
$ 536.12K$ 536.12K

$ 662.40M
$ 662.40M$ 662.40M

500.00M
500.00M 500.00M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.00%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru STBL este $ 33.12M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 536.12K. Oferta aflată în circulație pentru STBL este 500.00M, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 662.40M.

Istoric de preț pentru STBL (STBL) USD

Urmărește modificările de preț pentru STBL pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000467+0.71%
30 de zile$ -0.20257-75.36%
60 de zile$ +0.06124+1,224.80%
90 de zile$ +0.06124+1,224.80%
Modificare de preț astăzi pentru STBL

Astăzi, STBL a înregistrat o modificare de $ +0.000467 (+0.71%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru STBL

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.20257 (-75.36%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru STBL

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, STBL a văzut o modificare de $ +0.06124 (+1,224.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru STBL

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.06124 (+1,224.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru STBL (STBL)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru STBL.

Ce este STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Tokenul STBL este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile STBL. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru STBL pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre STBL pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare STBL fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru STBL (USD)

Ce valoare va avea STBL (STBL) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale STBL (STBL) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru STBL.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru STBL!

Tokenomie pentru STBL (STBL)

Înțelegerea tokenomică a STBL (STBL) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru STBL!

Cum se cumpără STBL (STBL)

Vrei să știi cum să cumperi STBL? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra STBL cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

STBL în monede locale

1 STBL(STBL) în VND
1,743.1056
1 STBL(STBL) în AUD
A$0.1020096
1 STBL(STBL) în GBP
0.0503424
1 STBL(STBL) în EUR
0.0569664
1 STBL(STBL) în USD
$0.06624
1 STBL(STBL) în MYR
RM0.2768832
1 STBL(STBL) în TRY
2.7893664
1 STBL(STBL) în JPY
¥10.13472
1 STBL(STBL) în ARS
ARS$96.1387488
1 STBL(STBL) în RUB
5.3767008
1 STBL(STBL) în INR
5.872176
1 STBL(STBL) în IDR
Rp1,103.9995584
1 STBL(STBL) în PHP
3.90816
1 STBL(STBL) în EGP
￡E.3.1324896
1 STBL(STBL) în BRL
R$0.354384
1 STBL(STBL) în CAD
C$0.0933984
1 STBL(STBL) în BDT
8.0819424
1 STBL(STBL) în NGN
95.3087616
1 STBL(STBL) în COP
$252.8241696
1 STBL(STBL) în ZAR
R.1.152576
1 STBL(STBL) în UAH
2.7860544
1 STBL(STBL) în TZS
T.Sh.162.75168
1 STBL(STBL) în VES
Bs14.77152
1 STBL(STBL) în CLP
$62.46432
1 STBL(STBL) în PKR
Rs18.7220736
1 STBL(STBL) în KZT
34.8442272
1 STBL(STBL) în THB
฿2.146176
1 STBL(STBL) în TWD
NT$2.0541024
1 STBL(STBL) în AED
د.إ0.2431008
1 STBL(STBL) în CHF
Fr0.052992
1 STBL(STBL) în HKD
HK$0.5146848
1 STBL(STBL) în AMD
֏25.330176
1 STBL(STBL) în MAD
.د.م0.6166944
1 STBL(STBL) în MXN
$1.2347136
1 STBL(STBL) în SAR
ريال0.2484
1 STBL(STBL) în ETB
Br10.1671776
1 STBL(STBL) în KES
KSh8.5542336
1 STBL(STBL) în JOD
د.أ0.04696416
1 STBL(STBL) în PLN
0.2437632
1 STBL(STBL) în RON
лв0.291456
1 STBL(STBL) în SEK
kr0.6352416
1 STBL(STBL) în BGN
лв0.1119456
1 STBL(STBL) în HUF
Ft22.1983488
1 STBL(STBL) în CZK
1.3970016
1 STBL(STBL) în KWD
د.ك0.02026944
1 STBL(STBL) în ILS
0.2166048
1 STBL(STBL) în BOB
Bs0.457056
1 STBL(STBL) în AZN
0.112608
1 STBL(STBL) în TJS
SM0.6107328
1 STBL(STBL) în GEL
0.1795104
1 STBL(STBL) în AOA
Kz60.437376
1 STBL(STBL) în BHD
.د.ب0.02490624
1 STBL(STBL) în BMD
$0.06624
1 STBL(STBL) în DKK
kr0.4285728
1 STBL(STBL) în HNL
L1.7407872
1 STBL(STBL) în MUR
3.04704
1 STBL(STBL) în NAD
$1.1505888
1 STBL(STBL) în NOK
kr0.6769728
1 STBL(STBL) în NZD
$0.1172448
1 STBL(STBL) în PAB
B/.0.06624
1 STBL(STBL) în PGK
K0.2828448
1 STBL(STBL) în QAR
ر.ق0.2411136
1 STBL(STBL) în RSD
дин.6.7339584
1 STBL(STBL) în UZS
soʻm788.5713024
1 STBL(STBL) în ALL
L5.5555488
1 STBL(STBL) în ANG
ƒ0.1185696
1 STBL(STBL) în AWG
ƒ0.119232
1 STBL(STBL) în BBD
$0.13248
1 STBL(STBL) în BAM
KM0.1119456
1 STBL(STBL) în BIF
Fr195.34176
1 STBL(STBL) în BND
$0.086112
1 STBL(STBL) în BSD
$0.06624
1 STBL(STBL) în JMD
$10.621584
1 STBL(STBL) în KHR
266.0238144
1 STBL(STBL) în KMF
Fr28.21824
1 STBL(STBL) în LAK
1,439.9999712
1 STBL(STBL) în LKR
රු20.1945888
1 STBL(STBL) în MDL
L1.1333664
1 STBL(STBL) în MGA
Ar298.37808
1 STBL(STBL) în MOP
P0.52992
1 STBL(STBL) în MVR
1.020096
1 STBL(STBL) în MWK
MK114.800544
1 STBL(STBL) în MZN
MT4.236048
1 STBL(STBL) în NPR
रु9.386208
1 STBL(STBL) în PYG
469.77408
1 STBL(STBL) în RWF
Fr96.24672
1 STBL(STBL) în SBD
$0.5444928
1 STBL(STBL) în SCR
0.9101376
1 STBL(STBL) în SRD
$2.55024
1 STBL(STBL) în SVC
$0.5789376
1 STBL(STBL) în SZL
L1.149264
1 STBL(STBL) în TMT
m0.23184
1 STBL(STBL) în TND
د.ت0.19600416
1 STBL(STBL) în TTD
$0.4484448
1 STBL(STBL) în UGX
Sh231.57504
1 STBL(STBL) în XAF
Fr37.62432
1 STBL(STBL) în XCD
$0.178848
1 STBL(STBL) în XOF
Fr37.62432
1 STBL(STBL) în XPF
Fr6.82272
1 STBL(STBL) în BWP
P0.890928
1 STBL(STBL) în BZD
$0.1331424
1 STBL(STBL) în CVE
$6.3378432
1 STBL(STBL) în DJF
Fr11.79072
1 STBL(STBL) în DOP
$4.2605568
1 STBL(STBL) în DZD
د.ج8.6429952
1 STBL(STBL) în FJD
$0.1510272
1 STBL(STBL) în GNF
Fr575.9568
1 STBL(STBL) în GTQ
Q0.5073984
1 STBL(STBL) în GYD
$13.8547584
1 STBL(STBL) în ISK
kr8.34624

Resursă STBL

Pentru o înțelegere mai aprofundată a STBL, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web STBL oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre STBL

Cât valorează STBL (STBL) astăzi?
Prețul pe viu pentru STBL în USD este 0.06624 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru STBL în USD?
Prețul actual pentru STBL la USD este $ 0.06624. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru STBL?
Capitalizarea de piață pentru STBL este $ 33.12M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru STBL?
Ofertă aflată în circulație pentru STBL este 500.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru STBL?
STBL a obținut un preț ATH de 0.6107798696411226 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru STBL?
STBL a avut un preț ATL de 0.05027366108223707 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru STBL?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru STBL este $ 536.12K USD.
Va crește STBL în acest an?
STBL ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru STBL pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:17:26 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru STBL (STBL)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator STBL în USD

Sumă

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.06623 USD

Tranzacționează STBL

STBL/USDT
$0.06624
$0.06624$0.06624
+0.86%

