BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Everlyn AI astăzi este 0.102 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LYN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LYN pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Everlyn AI astăzi este 0.102 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru LYN în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru LYN pe MEXC acum.

Mai multe despre LYN

Informații de preț pentru LYN

Ce este LYN

Pagina oficială pentru LYN

Tokenomie pentru LYN

Prognoza prețurilor pentru LYN

Istoric LYN

Ghid de cumpărare LYN

Convertor valutar LYN în fiduciar

LYN Spot

Contracte la termenLYN USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Everlyn AI

Pret Everlyn AI (LYN)

Preț în timp real pentru 1 LYN în USD:

$0.102
$0.102$0.102
-5.11%1D
USD
Everlyn AI (LYN) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:53 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Everlyn AI (LYN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012
Minim 24 h
$ 0.1086
$ 0.1086$ 0.1086
Maxim 24 h

$ 0.1012
$ 0.1012$ 0.1012

$ 0.1086
$ 0.1086$ 0.1086

$ 1.0104430541406704
$ 1.0104430541406704$ 1.0104430541406704

$ 0.09658291416276109
$ 0.09658291416276109$ 0.09658291416276109

-0.69%

-5.11%

+1.89%

+1.89%

Prețul în timp real pentru Everlyn AI (LYN) este $ 0.102. În ultimele 24 de ore, tokenul LYN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1012 și un maxim de $ 0.1086, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru LYN este $ 1.0104430541406704, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.09658291416276109.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, LYN s-a modificat cu -0.69% în decursul ultimei ore, cu -5.11% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.89% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Everlyn AI (LYN)

No.694

$ 26.08M
$ 26.08M$ 26.08M

$ 205.07K
$ 205.07K$ 205.07K

$ 102.00M
$ 102.00M$ 102.00M

255.64M
255.64M 255.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.56%

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru Everlyn AI este $ 26.08M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 205.07K. Oferta aflată în circulație pentru LYN este 255.64M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 102.00M.

Istoric de preț pentru Everlyn AI (LYN) USD

Urmărește modificările de preț pentru Everlyn AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.005493-5.11%
30 de zile$ -0.1858-64.56%
60 de zile$ +0.002+2.00%
90 de zile$ +0.002+2.00%
Modificare de preț astăzi pentru Everlyn AI

Astăzi, LYN a înregistrat o modificare de $ -0.005493 (-5.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Everlyn AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1858 (-64.56%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Everlyn AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, LYN a văzut o modificare de $ +0.002 (+2.00%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Everlyn AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.002 (+2.00%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Everlyn AI (LYN)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Everlyn AI.

Ce este Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Tokenul Everlyn AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Everlyn AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru LYN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Everlyn AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Everlyn AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Everlyn AI (USD)

Ce valoare va avea Everlyn AI (LYN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Everlyn AI (LYN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Everlyn AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Everlyn AI!

Tokenomie pentru Everlyn AI (LYN)

Înțelegerea tokenomică a Everlyn AI (LYN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru LYN!

Cum se cumpără Everlyn AI (LYN)

Vrei să știi cum să cumperi Everlyn AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Everlyn AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

LYN în monede locale

1 Everlyn AI(LYN) în VND
2,684.13
1 Everlyn AI(LYN) în AUD
A$0.15708
1 Everlyn AI(LYN) în GBP
0.07752
1 Everlyn AI(LYN) în EUR
0.08772
1 Everlyn AI(LYN) în USD
$0.102
1 Everlyn AI(LYN) în MYR
RM0.42636
1 Everlyn AI(LYN) în TRY
4.29624
1 Everlyn AI(LYN) în JPY
¥15.606
1 Everlyn AI(LYN) în ARS
ARS$148.03974
1 Everlyn AI(LYN) în RUB
8.27832
1 Everlyn AI(LYN) în INR
9.0423
1 Everlyn AI(LYN) în IDR
Rp1,699.99932
1 Everlyn AI(LYN) în PHP
6.01392
1 Everlyn AI(LYN) în EGP
￡E.4.82358
1 Everlyn AI(LYN) în BRL
R$0.54672
1 Everlyn AI(LYN) în CAD
C$0.14382
1 Everlyn AI(LYN) în BDT
12.44502
1 Everlyn AI(LYN) în NGN
146.76168
1 Everlyn AI(LYN) în COP
$389.31258
1 Everlyn AI(LYN) în ZAR
R.1.7748
1 Everlyn AI(LYN) în UAH
4.29012
1 Everlyn AI(LYN) în TZS
T.Sh.250.614
1 Everlyn AI(LYN) în VES
Bs22.746
1 Everlyn AI(LYN) în CLP
$96.186
1 Everlyn AI(LYN) în PKR
Rs28.82928
1 Everlyn AI(LYN) în KZT
53.65506
1 Everlyn AI(LYN) în THB
฿3.30684
1 Everlyn AI(LYN) în TWD
NT$3.16098
1 Everlyn AI(LYN) în AED
د.إ0.37434
1 Everlyn AI(LYN) în CHF
Fr0.0816
1 Everlyn AI(LYN) în HKD
HK$0.79254
1 Everlyn AI(LYN) în AMD
֏39.0048
1 Everlyn AI(LYN) în MAD
.د.م0.94962
1 Everlyn AI(LYN) în MXN
$1.9023
1 Everlyn AI(LYN) în SAR
ريال0.3825
1 Everlyn AI(LYN) în ETB
Br15.65598
1 Everlyn AI(LYN) în KES
KSh13.17228
1 Everlyn AI(LYN) în JOD
د.أ0.072318
1 Everlyn AI(LYN) în PLN
0.37536
1 Everlyn AI(LYN) în RON
лв0.4488
1 Everlyn AI(LYN) în SEK
kr0.97818
1 Everlyn AI(LYN) în BGN
лв0.17238
1 Everlyn AI(LYN) în HUF
Ft34.17
1 Everlyn AI(LYN) în CZK
2.15118
1 Everlyn AI(LYN) în KWD
د.ك0.031314
1 Everlyn AI(LYN) în ILS
0.33354
1 Everlyn AI(LYN) în BOB
Bs0.7038
1 Everlyn AI(LYN) în AZN
0.1734
1 Everlyn AI(LYN) în TJS
SM0.94044
1 Everlyn AI(LYN) în GEL
0.27642
1 Everlyn AI(LYN) în AOA
Kz93.0648
1 Everlyn AI(LYN) în BHD
.د.ب0.038352
1 Everlyn AI(LYN) în BMD
$0.102
1 Everlyn AI(LYN) în DKK
kr0.65994
1 Everlyn AI(LYN) în HNL
L2.68056
1 Everlyn AI(LYN) în MUR
4.692
1 Everlyn AI(LYN) în NAD
$1.77174
1 Everlyn AI(LYN) în NOK
kr1.04244
1 Everlyn AI(LYN) în NZD
$0.18054
1 Everlyn AI(LYN) în PAB
B/.0.102
1 Everlyn AI(LYN) în PGK
K0.43554
1 Everlyn AI(LYN) în QAR
ر.ق0.37128
1 Everlyn AI(LYN) în RSD
дин.10.36524
1 Everlyn AI(LYN) în UZS
soʻm1,214.28552
1 Everlyn AI(LYN) în ALL
L8.55474
1 Everlyn AI(LYN) în ANG
ƒ0.18258
1 Everlyn AI(LYN) în AWG
ƒ0.1836
1 Everlyn AI(LYN) în BBD
$0.204
1 Everlyn AI(LYN) în BAM
KM0.17238
1 Everlyn AI(LYN) în BIF
Fr300.798
1 Everlyn AI(LYN) în BND
$0.1326
1 Everlyn AI(LYN) în BSD
$0.102
1 Everlyn AI(LYN) în JMD
$16.3557
1 Everlyn AI(LYN) în KHR
409.63812
1 Everlyn AI(LYN) în KMF
Fr43.452
1 Everlyn AI(LYN) în LAK
2,217.39126
1 Everlyn AI(LYN) în LKR
රු31.09674
1 Everlyn AI(LYN) în MDL
L1.74522
1 Everlyn AI(LYN) în MGA
Ar459.459
1 Everlyn AI(LYN) în MOP
P0.816
1 Everlyn AI(LYN) în MVR
1.5708
1 Everlyn AI(LYN) în MWK
MK176.7762
1 Everlyn AI(LYN) în MZN
MT6.5229
1 Everlyn AI(LYN) în NPR
रु14.4534
1 Everlyn AI(LYN) în PYG
723.384
1 Everlyn AI(LYN) în RWF
Fr148.206
1 Everlyn AI(LYN) în SBD
$0.83844
1 Everlyn AI(LYN) în SCR
1.40148
1 Everlyn AI(LYN) în SRD
$3.927
1 Everlyn AI(LYN) în SVC
$0.89148
1 Everlyn AI(LYN) în SZL
L1.7697
1 Everlyn AI(LYN) în TMT
m0.357
1 Everlyn AI(LYN) în TND
د.ت0.301818
1 Everlyn AI(LYN) în TTD
$0.69054
1 Everlyn AI(LYN) în UGX
Sh356.592
1 Everlyn AI(LYN) în XAF
Fr57.936
1 Everlyn AI(LYN) în XCD
$0.2754
1 Everlyn AI(LYN) în XOF
Fr57.936
1 Everlyn AI(LYN) în XPF
Fr10.506
1 Everlyn AI(LYN) în BWP
P1.3719
1 Everlyn AI(LYN) în BZD
$0.20502
1 Everlyn AI(LYN) în CVE
$9.75936
1 Everlyn AI(LYN) în DJF
Fr18.156
1 Everlyn AI(LYN) în DOP
$6.56064
1 Everlyn AI(LYN) în DZD
د.ج13.3314
1 Everlyn AI(LYN) în FJD
$0.23256
1 Everlyn AI(LYN) în GNF
Fr886.89
1 Everlyn AI(LYN) în GTQ
Q0.78132
1 Everlyn AI(LYN) în GYD
$21.33432
1 Everlyn AI(LYN) în ISK
kr12.852

Resursă Everlyn AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Everlyn AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Everlyn AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Everlyn AI

Cât valorează Everlyn AI (LYN) astăzi?
Prețul pe viu pentru LYN în USD este 0.102 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru LYN în USD?
Prețul actual pentru LYN la USD este $ 0.102. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Everlyn AI?
Capitalizarea de piață pentru LYN este $ 26.08M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru LYN?
Ofertă aflată în circulație pentru LYN este 255.64M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru LYN?
LYN a obținut un preț ATH de 1.0104430541406704 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru LYN?
LYN a avut un preț ATL de 0.09658291416276109 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru LYN?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru LYN este $ 205.07K USD.
Va crește LYN în acest an?
LYN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru LYN pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:59:53 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Everlyn AI (LYN)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator LYN în USD

Sumă

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.102 USD

Tranzacționează LYN

LYN/USDT
$0.102
$0.102$0.102
-5.11%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,013.50
$102,013.50$102,013.50

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.72
$3,299.72$3,299.72

-2.90%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

-2.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

+0.03%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.75
$1,480.75$1,480.75

+0.32%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,013.50
$102,013.50$102,013.50

-1.65%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,299.72
$3,299.72$3,299.72

-2.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2339
$2.2339$2.2339

-1.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

-2.84%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0155
$1.0155$1.0155

-6.42%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.27
$31.27$31.27

+108.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1262
$0.1262$0.1262

+152.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004386
$0.0004386$0.0004386

+192.40%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040515
$0.040515$0.040515

+3,951.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.504
$4.504$4.504

+350.40%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.48593
$0.48593$0.48593

+283.31%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$6.0324
$6.0324$6.0324

+222.63%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1262
$0.1262$0.1262

+152.40%