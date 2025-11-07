BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru Smart Pocket astăzi este 0.007837 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SP pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Smart Pocket astăzi este 0.007837 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru SP în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru SP pe MEXC acum.

Mai multe despre SP

Informații de preț pentru SP

Ce este SP

Pagina oficială pentru SP

Tokenomie pentru SP

Prognoza prețurilor pentru SP

Istoric SP

Ghid de cumpărare SP

Convertor valutar SP în fiduciar

SP Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Smart Pocket

Pret Smart Pocket (SP)

Preț în timp real pentru 1 SP în USD:

$0.007834
$0.007834$0.007834
-0.29%1D
USD
Smart Pocket (SP) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:19 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Smart Pocket (SP) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.007113
$ 0.007113$ 0.007113
Minim 24 h
$ 0.008174
$ 0.008174$ 0.008174
Maxim 24 h

$ 0.007113
$ 0.007113$ 0.007113

$ 0.008174
$ 0.008174$ 0.008174

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-1.04%

-0.29%

-31.34%

-31.34%

Prețul în timp real pentru Smart Pocket (SP) este $ 0.007837. În ultimele 24 de ore, tokenul SP a fost tranzacționat între un minim de $ 0.007113 și un maxim de $ 0.008174, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SP este $ 0.023315600067172444, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.002919119255657682.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SP s-a modificat cu -1.04% în decursul ultimei ore, cu -0.29% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -31.34% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Smart Pocket (SP)

No.1215

$ 8.16M
$ 8.16M$ 8.16M

$ 177.97K
$ 177.97K$ 177.97K

$ 783.70M
$ 783.70M$ 783.70M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Smart Pocket este $ 8.16M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 177.97K. Oferta aflată în circulație pentru SP este 1.04B, cu o ofertă totală de 100000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 783.70M.

Istoric de preț pentru Smart Pocket (SP) USD

Urmărește modificările de preț pentru Smart Pocket pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00002278-0.29%
30 de zile$ +0.000459+6.22%
60 de zile$ +0.007587+3,034.80%
90 de zile$ +0.007587+3,034.80%
Modificare de preț astăzi pentru Smart Pocket

Astăzi, SP a înregistrat o modificare de $ -0.00002278 (-0.29%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Smart Pocket

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.000459 (+6.22%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Smart Pocket

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SP a văzut o modificare de $ +0.007587 (+3,034.80%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Smart Pocket

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.007587 (+3,034.80%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Smart Pocket (SP)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Smart Pocket.

Ce este Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Tokenul Smart Pocket este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Smart Pocket. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SP pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Smart Pocket pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Smart Pocket fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Smart Pocket (USD)

Ce valoare va avea Smart Pocket (SP) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Smart Pocket (SP) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Smart Pocket.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Smart Pocket!

Tokenomie pentru Smart Pocket (SP)

Înțelegerea tokenomică a Smart Pocket (SP) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SP!

Cum se cumpără Smart Pocket (SP)

Vrei să știi cum să cumperi Smart Pocket? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Smart Pocket cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SP în monede locale

1 Smart Pocket(SP) în VND
206.230655
1 Smart Pocket(SP) în AUD
A$0.01206898
1 Smart Pocket(SP) în GBP
0.00595612
1 Smart Pocket(SP) în EUR
0.00673982
1 Smart Pocket(SP) în USD
$0.007837
1 Smart Pocket(SP) în MYR
RM0.03275866
1 Smart Pocket(SP) în TRY
0.33001607
1 Smart Pocket(SP) în JPY
¥1.199061
1 Smart Pocket(SP) în ARS
ARS$11.37438669
1 Smart Pocket(SP) în RUB
0.63612929
1 Smart Pocket(SP) în INR
0.69475005
1 Smart Pocket(SP) în IDR
Rp130.61661442
1 Smart Pocket(SP) în PHP
0.462383
1 Smart Pocket(SP) în EGP
￡E.0.37061173
1 Smart Pocket(SP) în BRL
R$0.04192795
1 Smart Pocket(SP) în CAD
C$0.01105017
1 Smart Pocket(SP) în BDT
0.95619237
1 Smart Pocket(SP) în NGN
11.27618908
1 Smart Pocket(SP) în COP
$29.91218323
1 Smart Pocket(SP) în ZAR
R.0.1363638
1 Smart Pocket(SP) în UAH
0.32962422
1 Smart Pocket(SP) în TZS
T.Sh.19.255509
1 Smart Pocket(SP) în VES
Bs1.747651
1 Smart Pocket(SP) în CLP
$7.390291
1 Smart Pocket(SP) în PKR
Rs2.21504968
1 Smart Pocket(SP) în KZT
4.12249711
1 Smart Pocket(SP) în THB
฿0.2539188
1 Smart Pocket(SP) în TWD
NT$0.24302537
1 Smart Pocket(SP) în AED
د.إ0.02876179
1 Smart Pocket(SP) în CHF
Fr0.0062696
1 Smart Pocket(SP) în HKD
HK$0.06089349
1 Smart Pocket(SP) în AMD
֏2.9968688
1 Smart Pocket(SP) în MAD
.د.م0.07296247
1 Smart Pocket(SP) în MXN
$0.14608168
1 Smart Pocket(SP) în SAR
ريال0.02938875
1 Smart Pocket(SP) în ETB
Br1.20290113
1 Smart Pocket(SP) în KES
KSh1.01207018
1 Smart Pocket(SP) în JOD
د.أ0.005556433
1 Smart Pocket(SP) în PLN
0.02884016
1 Smart Pocket(SP) în RON
лв0.0344828
1 Smart Pocket(SP) în SEK
kr0.07515683
1 Smart Pocket(SP) în BGN
лв0.01324453
1 Smart Pocket(SP) în HUF
Ft2.62633544
1 Smart Pocket(SP) în CZK
0.16528233
1 Smart Pocket(SP) în KWD
د.ك0.002398122
1 Smart Pocket(SP) în ILS
0.02562699
1 Smart Pocket(SP) în BOB
Bs0.0540753
1 Smart Pocket(SP) în AZN
0.0133229
1 Smart Pocket(SP) în TJS
SM0.07225714
1 Smart Pocket(SP) în GEL
0.02123827
1 Smart Pocket(SP) în AOA
Kz7.1504788
1 Smart Pocket(SP) în BHD
.د.ب0.002946712
1 Smart Pocket(SP) în BMD
$0.007837
1 Smart Pocket(SP) în DKK
kr0.05070539
1 Smart Pocket(SP) în HNL
L0.20595636
1 Smart Pocket(SP) în MUR
0.360502
1 Smart Pocket(SP) în NAD
$0.13612869
1 Smart Pocket(SP) în NOK
kr0.08009414
1 Smart Pocket(SP) în NZD
$0.01387149
1 Smart Pocket(SP) în PAB
B/.0.007837
1 Smart Pocket(SP) în PGK
K0.03346399
1 Smart Pocket(SP) în QAR
ر.ق0.02852668
1 Smart Pocket(SP) în RSD
дин.0.79670942
1 Smart Pocket(SP) în UZS
soʻm93.29760412
1 Smart Pocket(SP) în ALL
L0.65728919
1 Smart Pocket(SP) în ANG
ƒ0.01402823
1 Smart Pocket(SP) în AWG
ƒ0.0141066
1 Smart Pocket(SP) în BBD
$0.015674
1 Smart Pocket(SP) în BAM
KM0.01324453
1 Smart Pocket(SP) în BIF
Fr23.111313
1 Smart Pocket(SP) în BND
$0.0101881
1 Smart Pocket(SP) în BSD
$0.007837
1 Smart Pocket(SP) în JMD
$1.25666295
1 Smart Pocket(SP) în KHR
31.47386222
1 Smart Pocket(SP) în KMF
Fr3.338562
1 Smart Pocket(SP) în LAK
170.36956181
1 Smart Pocket(SP) în LKR
රු2.38926619
1 Smart Pocket(SP) în MDL
L0.13409107
1 Smart Pocket(SP) în MGA
Ar35.3017665
1 Smart Pocket(SP) în MOP
P0.062696
1 Smart Pocket(SP) în MVR
0.1206898
1 Smart Pocket(SP) în MWK
MK13.5823047
1 Smart Pocket(SP) în MZN
MT0.50117615
1 Smart Pocket(SP) în NPR
रु1.1105029
1 Smart Pocket(SP) în PYG
55.580004
1 Smart Pocket(SP) în RWF
Fr11.387161
1 Smart Pocket(SP) în SBD
$0.06442014
1 Smart Pocket(SP) în SCR
0.10768038
1 Smart Pocket(SP) în SRD
$0.3017245
1 Smart Pocket(SP) în SVC
$0.06849538
1 Smart Pocket(SP) în SZL
L0.13597195
1 Smart Pocket(SP) în TMT
m0.0274295
1 Smart Pocket(SP) în TND
د.ت0.023189683
1 Smart Pocket(SP) în TTD
$0.05305649
1 Smart Pocket(SP) în UGX
Sh27.398152
1 Smart Pocket(SP) în XAF
Fr4.451416
1 Smart Pocket(SP) în XCD
$0.0211599
1 Smart Pocket(SP) în XOF
Fr4.451416
1 Smart Pocket(SP) în XPF
Fr0.807211
1 Smart Pocket(SP) în BWP
P0.10540765
1 Smart Pocket(SP) în BZD
$0.01575237
1 Smart Pocket(SP) în CVE
$0.74984416
1 Smart Pocket(SP) în DJF
Fr1.394986
1 Smart Pocket(SP) în DOP
$0.50407584
1 Smart Pocket(SP) în DZD
د.ج1.02257176
1 Smart Pocket(SP) în FJD
$0.01786836
1 Smart Pocket(SP) în GNF
Fr68.142715
1 Smart Pocket(SP) în GTQ
Q0.06003142
1 Smart Pocket(SP) în GYD
$1.63918692
1 Smart Pocket(SP) în ISK
kr0.987462

Resursă Smart Pocket

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Smart Pocket, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Smart Pocket oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Smart Pocket

Cât valorează Smart Pocket (SP) astăzi?
Prețul pe viu pentru SP în USD este 0.007837 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SP în USD?
Prețul actual pentru SP la USD este $ 0.007837. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Smart Pocket?
Capitalizarea de piață pentru SP este $ 8.16M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SP?
Ofertă aflată în circulație pentru SP este 1.04B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SP?
SP a obținut un preț ATH de 0.023315600067172444 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SP?
SP a avut un preț ATL de 0.002919119255657682 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SP?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SP este $ 177.97K USD.
Va crește SP în acest an?
SP ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SP pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:16:19 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Smart Pocket (SP)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator SP în USD

Sumă

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.007837 USD

Tranzacționează SP

SP/USDT
$0.007834
$0.007834$0.007834
-0.29%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,828.78
$101,828.78$101,828.78

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.73
$3,296.73$3,296.73

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

+0.19%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.88
$1,480.88$1,480.88

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,828.78
$101,828.78$101,828.78

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.73
$3,296.73$3,296.73

-0.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2384
$2.2384$2.2384

+0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.22
$156.22$156.22

+0.19%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0090
$1.0090$1.0090

-0.69%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.23
$31.23$31.23

+108.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1310
$0.1310$0.1310

+162.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004353
$0.0004353$0.0004353

+190.20%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.042900
$0.042900$0.042900

+4,190.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.558
$4.558$4.558

+355.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000003298
$0.000003298$0.000003298

+202.29%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1310
$0.1310$0.1310

+162.00%

Logo DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000006200
$0.00000000006200$0.00000000006200

+84.08%