Mai multe despre SKX

Informații de preț pentru SKX

Carte albă pentru SKX

Pagina oficială pentru SKX

Tokenomie pentru SKX

Prognoza prețurilor pentru SKX

Istoric SKX

Ghid de cumpărare SKX

Convertor valutar SKX în fiduciar

Logo SKX

Pret SKX (SKX)

Preț în timp real pentru 1 SKX în USD:

$0.40877
-0.08%1D
USD
SKX (SKX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-21 06:37:59 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SKX (SKX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.39
Minim 24 h
$ 0.50128
Maxim 24 h

$ 0.39
$ 0.50128
$ 2.9071059942900916
$ 0.012645799433479828
+2.96%

-0.08%

-42.43%

-42.43%

Prețul în timp real pentru SKX (SKX) este $ 0.40877. În ultimele 24 de ore, tokenul SKX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.39 și un maxim de $ 0.50128, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKX este $ 2.9071059942900916, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.012645799433479828.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKX s-a modificat cu +2.96% în decursul ultimei ore, cu -0.08% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -42.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SKX (SKX)

No.3749

$ 0.00
$ 92.85K
$ 40.88M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

MATIC

Capitalizarea de piață actuală pentru SKX este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 92.85K. Oferta aflată în circulație pentru SKX este 0.00, cu o ofertă totală de 100000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 40.88M.

Istoric de preț pentru SKX (SKX) USD

Urmărește modificările de preț pentru SKX pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.0003273-0.08%
30 de zile$ -0.10245-20.05%
60 de zile$ +0.39043+2,128.84%
90 de zile$ +0.38493+1,614.63%
Modificare de preț astăzi pentru SKX

Astăzi, SKX a înregistrat o modificare de $ -0.0003273 (-0.08%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SKX

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.10245 (-20.05%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SKX

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, SKX a văzut o modificare de $ +0.39043 (+2,128.84%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SKX

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.38493 (+1,614.63%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SKX (SKX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SKX.

Ce este SKX (SKX)

The SKX token issued by S&PanaX Co., Ltd. serves as the native currency used on the SKX platform. This platform is primarily divided into communication spaces and a shopping mall, providing users with spaces to engage, share information, and participate in various activities. Specifically, in the SKX shopping mall, users receive rewards for contributing information or participating in activities, which are provided in SKX tokens. These tokens can then be used within the shopping mall for purchases of goods and services, serving as a form of payment. Furthermore, by collaborating with affiliated businesses, the platform aims to expand the utility of SKX tokens, offering users additional benefits and opportunities.

Tokenul SKX este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SKX. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru SKX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SKX pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SKX fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SKX (USD)

Ce valoare va avea SKX (SKX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SKX (SKX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SKX.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SKX!

Tokenomie pentru SKX (SKX)

Înțelegerea tokenomică a SKX (SKX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru SKX!

Cum se cumpără SKX (SKX)

Vrei să știi cum să cumperi SKX? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SKX cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

SKX în monede locale

1 SKX(SKX) în VND
10,756.78255
1 SKX(SKX) în AUD
A$0.6254181
1 SKX(SKX) în GBP
0.3024898
1 SKX(SKX) în EUR
0.3474545
1 SKX(SKX) în USD
$0.40877
1 SKX(SKX) în MYR
RM1.7250094
1 SKX(SKX) în TRY
17.1438138
1 SKX(SKX) în JPY
¥61.3155
1 SKX(SKX) în ARS
ARS$595.8722044
1 SKX(SKX) în RUB
33.0490545
1 SKX(SKX) în INR
35.9227076
1 SKX(SKX) în IDR
Rp6,812.8306082
1 SKX(SKX) în PHP
23.7658878
1 SKX(SKX) în EGP
￡E.19.4124873
1 SKX(SKX) în BRL
R$2.1950949
1 SKX(SKX) în CAD
C$0.572278
1 SKX(SKX) în BDT
49.829063
1 SKX(SKX) în NGN
599.3671879
1 SKX(SKX) în COP
$1,566.1654657
1 SKX(SKX) în ZAR
R.7.0431071
1 SKX(SKX) în UAH
17.0661475
1 SKX(SKX) în TZS
T.Sh.1,006.8209485
1 SKX(SKX) în VES
Bs83.79785
1 SKX(SKX) în CLP
$389.14904
1 SKX(SKX) în PKR
Rs115.7309624
1 SKX(SKX) în KZT
220.122645
1 SKX(SKX) în THB
฿13.3299897
1 SKX(SKX) în TWD
NT$12.508362
1 SKX(SKX) în AED
د.إ1.5001859
1 SKX(SKX) în CHF
Fr0.3229283
1 SKX(SKX) în HKD
HK$3.1720552
1 SKX(SKX) în AMD
֏156.4935068
1 SKX(SKX) în MAD
.د.م3.7565963
1 SKX(SKX) în MXN
$7.5172803
1 SKX(SKX) în SAR
ريال1.5328875
1 SKX(SKX) în ETB
Br61.0375364
1 SKX(SKX) în KES
KSh52.8049086
1 SKX(SKX) în JOD
د.أ0.28981793
1 SKX(SKX) în PLN
1.4838351
1 SKX(SKX) în RON
лв1.7822372
1 SKX(SKX) în SEK
kr3.8506134
1 SKX(SKX) în BGN
лв0.6826459
1 SKX(SKX) în HUF
Ft136.6191094
1 SKX(SKX) în CZK
8.5228545
1 SKX(SKX) în KWD
د.ك0.12508362
1 SKX(SKX) în ILS
1.3407656
1 SKX(SKX) în BOB
Bs2.820513
1 SKX(SKX) în AZN
0.694909
1 SKX(SKX) în TJS
SM3.760684
1 SKX(SKX) în GEL
1.1077667
1 SKX(SKX) în AOA
Kz373.9877607
1 SKX(SKX) în BHD
.د.ب0.15369752
1 SKX(SKX) în BMD
$0.40877
1 SKX(SKX) în DKK
kr2.6202157
1 SKX(SKX) în HNL
L10.7138617
1 SKX(SKX) în MUR
18.4069131
1 SKX(SKX) în NAD
$7.0839841
1 SKX(SKX) în NOK
kr4.1081385
1 SKX(SKX) în NZD
$0.7112598
1 SKX(SKX) în PAB
B/.0.40877
1 SKX(SKX) în PGK
K1.7413602
1 SKX(SKX) în QAR
ر.ق1.4879228
1 SKX(SKX) în RSD
дин.41.1386128
1 SKX(SKX) în UZS
soʻm4,924.9386263
1 SKX(SKX) în ALL
L33.9360854
1 SKX(SKX) în ANG
ƒ0.7316983
1 SKX(SKX) în AWG
ƒ0.7316983
1 SKX(SKX) în BBD
$0.81754
1 SKX(SKX) în BAM
KM0.6826459
1 SKX(SKX) în BIF
Fr1,205.46273
1 SKX(SKX) în BND
$0.5273133
1 SKX(SKX) în BSD
$0.40877
1 SKX(SKX) în JMD
$65.852847
1 SKX(SKX) în KHR
1,648.2628325
1 SKX(SKX) în KMF
Fr172.50094
1 SKX(SKX) în LAK
8,886.3041701
1 SKX(SKX) în LKR
රු123.8286961
1 SKX(SKX) în MDL
L6.9409146
1 SKX(SKX) în MGA
Ar1,824.8637356
1 SKX(SKX) în MOP
P3.27016
1 SKX(SKX) în MVR
6.254181
1 SKX(SKX) în MWK
MK709.6696847
1 SKX(SKX) în MZN
MT26.120403
1 SKX(SKX) în NPR
रु57.4648866
1 SKX(SKX) în PYG
2,898.99684
1 SKX(SKX) în RWF
Fr593.12527
1 SKX(SKX) în SBD
$3.3641771
1 SKX(SKX) în SCR
5.9108142
1 SKX(SKX) în SRD
$16.1382396
1 SKX(SKX) în SVC
$3.5767375
1 SKX(SKX) în SZL
L7.0839841
1 SKX(SKX) în TMT
m1.4347827
1 SKX(SKX) în TND
د.ت1.19646979
1 SKX(SKX) în TTD
$2.7714606
1 SKX(SKX) în UGX
Sh1,419.24944
1 SKX(SKX) în XAF
Fr230.13751
1 SKX(SKX) în XCD
$1.103679
1 SKX(SKX) în XOF
Fr230.13751
1 SKX(SKX) în XPF
Fr41.69454
1 SKX(SKX) în BWP
P5.8208848
1 SKX(SKX) în BZD
$0.8216277
1 SKX(SKX) în CVE
$38.7268698
1 SKX(SKX) în DJF
Fr72.76106
1 SKX(SKX) în DOP
$25.916018
1 SKX(SKX) în DZD
د.ج53.1973278
1 SKX(SKX) în FJD
$0.9360833
1 SKX(SKX) în GNF
Fr3,554.25515
1 SKX(SKX) în GTQ
Q3.1270905
1 SKX(SKX) în GYD
$85.514684
1 SKX(SKX) în ISK
kr49.46117

Resursă SKX

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SKX, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web SKX oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SKX

Cât valorează SKX (SKX) astăzi?
Prețul pe viu pentru SKX în USD este 0.40877 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru SKX în USD?
Prețul actual pentru SKX la USD este $ 0.40877. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SKX?
Capitalizarea de piață pentru SKX este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru SKX?
Ofertă aflată în circulație pentru SKX este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru SKX?
SKX a obținut un preț ATH de 2.9071059942900916 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru SKX?
SKX a avut un preț ATL de 0.012645799433479828 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru SKX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru SKX este $ 92.85K USD.
Va crește SKX în acest an?
SKX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru SKX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-21 06:37:59 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

