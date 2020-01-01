Tokenomie pentru Songbird (SGB) Descoperă informații cheie despre Songbird (SGB), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Songbird (SGB) Songbird is Flare's Canary Network and it will have two distinct phases. Songbird will play an important role in the ongoing testing of the Flare Time Series Oracle, StateConnector and F-Asset systems and network architecture ahead of the Flare launch. The FTSO and F-Asset protocols will be launched on Songbird, and F-Assets are generated from the underlying tokens. This will improve the security, stability and trustworthiness of Flare's eventual release. Pagină de internet oficială: https://flare.xyz/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/193JQKBZ-tZ1zuM8BkaTe_RWYhhZCjwIN/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://songbird-explorer.flare.network/

Tokenomie și analiză de preț pentru Songbird (SGB) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Songbird (SGB), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 16.09B $ 16.09B $ 16.09B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 74.84M $ 74.84M $ 74.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.6163 $ 0.6163 $ 0.6163 Minim dintotdeauna: $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 $ 0.003717734576447314 Preț curent: $ 0.0046514 $ 0.0046514 $ 0.0046514 Află mai mult despre prețul tokenului Songbird (SGB)

Tokenomie pentru Songbird (SGB): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Songbird (SGB) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SGB care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SGB care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SGB, explorează prețul în direct al tokenului SGB!

Cum se cumpără SGB Te interesează să adaugi Songbird (SGB) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SGB, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SGB pe MEXC!

Istoric de preț pentru Songbird (SGB) Analiza istoricului de preț pentru SGB ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SGB!

Predicție de preț pentru SGB Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SGB? Pagina noastră de predicție de preț pentru SGB combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SGB!

