Tokenomie pentru SFL (SFL) Descoperă informații cheie despre SFL (SFL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SFL (SFL) Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain. Shuffle is an O2O hybrid blockchain-based mobile payment solution operated by THE HUMANPLUS Inc., a system integration and development company headquartered in Seoul, Korea. Shuffle is striving to create a new economic paradigm by connecting FinTech and Blockchain & Crypto. It's a mainnet coin based on EVMOS folked blockchain. Pagină de internet oficială: http://www.hupayx.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/address/0xbbe2b016271c22d3de3f961480af2941a0c4d067 Cumpără SFL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SFL (SFL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SFL (SFL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.28M $ 14.28M $ 14.28M Maxim dintotdeauna: $ 0.0153 $ 0.0153 $ 0.0153 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.001428 $ 0.001428 $ 0.001428 Află mai mult despre prețul tokenului SFL (SFL)

Tokenomie pentru SFL (SFL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SFL (SFL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SFL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SFL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SFL, explorează prețul în direct al tokenului SFL!

Cum se cumpără SFL Te interesează să adaugi SFL (SFL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SFL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SFL pe MEXC!

Istoric de preț pentru SFL (SFL) Analiza istoricului de preț pentru SFL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SFL!

Predicție de preț pentru SFL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SFL? Pagina noastră de predicție de preț pentru SFL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SFL!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!