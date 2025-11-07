BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru PROJECT RESCUE astăzi este 0.1853 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RESCUE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RESCUE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru PROJECT RESCUE astăzi este 0.1853 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru RESCUE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru RESCUE pe MEXC acum.

Mai multe despre RESCUE

Informații de preț pentru RESCUE

Ce este RESCUE

Carte albă pentru RESCUE

Pagina oficială pentru RESCUE

Tokenomie pentru RESCUE

Prognoza prețurilor pentru RESCUE

Istoric RESCUE

Ghid de cumpărare RESCUE

Convertor valutar RESCUE în fiduciar

RESCUE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo PROJECT RESCUE

Pret PROJECT RESCUE (RESCUE)

Preț în timp real pentru 1 RESCUE în USD:

$0.1853
$0.1853$0.1853
+0.27%1D
USD
PROJECT RESCUE (RESCUE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:12:39 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru PROJECT RESCUE (RESCUE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.184
$ 0.184$ 0.184
Minim 24 h
$ 0.1885
$ 0.1885$ 0.1885
Maxim 24 h

$ 0.184
$ 0.184$ 0.184

$ 0.1885
$ 0.1885$ 0.1885

$ 0.8680709587324534
$ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534

$ 0.009358123976666423
$ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423

-0.65%

+0.27%

-13.21%

-13.21%

Prețul în timp real pentru PROJECT RESCUE (RESCUE) este $ 0.1853. În ultimele 24 de ore, tokenul RESCUE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.184 și un maxim de $ 0.1885, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru RESCUE este $ 0.8680709587324534, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.009358123976666423.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, RESCUE s-a modificat cu -0.65% în decursul ultimei ore, cu +0.27% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.21% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața PROJECT RESCUE (RESCUE)

No.5351

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 89.98K
$ 89.98K$ 89.98K

$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

35,458,333
35,458,333 35,458,333

0.00%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru PROJECT RESCUE este $ 0.00, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 89.98K. Oferta aflată în circulație pentru RESCUE este 0.00, cu o ofertă totală de 35458333. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 18.53M.

Istoric de preț pentru PROJECT RESCUE (RESCUE) USD

Urmărește modificările de preț pentru PROJECT RESCUE pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.000499+0.27%
30 de zile$ +0.0356+23.78%
60 de zile$ -0.1699-47.84%
90 de zile$ -0.0638-25.62%
Modificare de preț astăzi pentru PROJECT RESCUE

Astăzi, RESCUE a înregistrat o modificare de $ +0.000499 (+0.27%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru PROJECT RESCUE

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.0356 (+23.78%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru PROJECT RESCUE

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, RESCUE a văzut o modificare de $ -0.1699 (-47.84%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru PROJECT RESCUE

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0638 (-25.62%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru PROJECT RESCUE (RESCUE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru PROJECT RESCUE.

Ce este PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that: Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts. Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities. Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Tokenul PROJECT RESCUE este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile PROJECT RESCUE. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru RESCUE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre PROJECT RESCUE pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare PROJECT RESCUE fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru PROJECT RESCUE (USD)

Ce valoare va avea PROJECT RESCUE (RESCUE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale PROJECT RESCUE (RESCUE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru PROJECT RESCUE.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru PROJECT RESCUE!

Tokenomie pentru PROJECT RESCUE (RESCUE)

Înțelegerea tokenomică a PROJECT RESCUE (RESCUE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru RESCUE!

Cum se cumpără PROJECT RESCUE (RESCUE)

Vrei să știi cum să cumperi PROJECT RESCUE? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra PROJECT RESCUE cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

RESCUE în monede locale

1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în VND
4,876.1695
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AUD
A$0.285362
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în GBP
0.140828
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în EUR
0.159358
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în USD
$0.1853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MYR
RM0.774554
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TRY
7.802983
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în JPY
¥28.3509
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ARS
ARS$268.938861
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în RUB
15.040801
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în INR
16.426845
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în IDR
Rp3,088.332098
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PHP
10.9327
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în EGP
￡E.8.762837
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BRL
R$0.991355
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în CAD
C$0.261273
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BDT
22.608453
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în NGN
266.617052
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în COP
$707.251187
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ZAR
R.3.22422
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în UAH
7.793718
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TZS
T.Sh.455.2821
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în VES
Bs41.3219
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în CLP
$174.7379
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PKR
Rs52.373192
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în KZT
97.473359
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în THB
฿6.00372
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TWD
NT$5.746153
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AED
د.إ0.680051
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în CHF
Fr0.14824
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în HKD
HK$1.439781
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AMD
֏70.85872
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MAD
.د.م1.725143
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MXN
$3.453992
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SAR
ريال0.694875
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ETB
Br28.441697
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în KES
KSh23.929642
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în JOD
د.أ0.1313777
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PLN
0.681904
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în RON
лв0.81532
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SEK
kr1.777027
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BGN
лв0.313157
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în HUF
Ft62.0755
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în CZK
3.907977
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în KWD
د.ك0.0568871
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ILS
0.605931
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BOB
Bs1.27857
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AZN
0.31501
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TJS
SM1.708466
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în GEL
0.502163
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AOA
Kz169.06772
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BHD
.د.ب0.0696728
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BMD
$0.1853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în DKK
kr1.198891
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în HNL
L4.869684
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MUR
8.5238
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în NAD
$3.218661
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în NOK
kr1.893766
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în NZD
$0.327981
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PAB
B/.0.1853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PGK
K0.791231
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în QAR
ر.ق0.674492
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în RSD
дин.18.830186
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în UZS
soʻm2,205.952028
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ALL
L15.541111
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ANG
ƒ0.331687
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în AWG
ƒ0.33354
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BBD
$0.3706
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BAM
KM0.313157
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BIF
Fr546.4497
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BND
$0.24089
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BSD
$0.1853
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în JMD
$29.712855
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în KHR
744.175918
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în KMF
Fr78.9378
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în LAK
4,028.260789
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în LKR
රු56.492411
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MDL
L3.170483
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MGA
Ar834.68385
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MOP
P1.4824
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MVR
2.85362
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MWK
MK321.14343
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în MZN
MT11.849935
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în NPR
रु26.25701
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în PYG
1,314.1476
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în RWF
Fr269.2409
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SBD
$1.523166
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SCR
2.546022
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SRD
$7.13405
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SVC
$1.619522
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în SZL
L3.214955
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TMT
m0.64855
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TND
د.ت0.5483027
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în TTD
$1.254481
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în UGX
Sh647.8088
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în XAF
Fr105.2504
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în XCD
$0.50031
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în XOF
Fr105.2504
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în XPF
Fr19.0859
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BWP
P2.492285
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în BZD
$0.372453
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în CVE
$17.729504
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în DJF
Fr32.9834
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în DOP
$11.918496
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în DZD
د.ج24.21871
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în FJD
$0.422484
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în GNF
Fr1,611.1835
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în GTQ
Q1.419398
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în GYD
$38.757348
1 PROJECT RESCUE(RESCUE) în ISK
kr23.3478

Resursă PROJECT RESCUE

Pentru o înțelegere mai aprofundată a PROJECT RESCUE, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web PROJECT RESCUE oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre PROJECT RESCUE

Cât valorează PROJECT RESCUE (RESCUE) astăzi?
Prețul pe viu pentru RESCUE în USD este 0.1853 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru RESCUE în USD?
Prețul actual pentru RESCUE la USD este $ 0.1853. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru PROJECT RESCUE?
Capitalizarea de piață pentru RESCUE este $ 0.00 USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru RESCUE?
Ofertă aflată în circulație pentru RESCUE este 0.00 USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru RESCUE?
RESCUE a obținut un preț ATH de 0.8680709587324534 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru RESCUE?
RESCUE a avut un preț ATL de 0.009358123976666423 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru RESCUE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru RESCUE este $ 89.98K USD.
Va crește RESCUE în acest an?
RESCUE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru RESCUE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:12:39 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru PROJECT RESCUE (RESCUE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator RESCUE în USD

Sumă

RESCUE
RESCUE
USD
USD

1 RESCUE = 0.1853 USD

Tranzacționează RESCUE

RESCUE/USDT
$0.1853
$0.1853$0.1853
+0.27%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,853.34
$101,853.34$101,853.34

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.51
$3,295.51$3,295.51

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,480.71
$1,480.71$1,480.71

0.00%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,853.34
$101,853.34$101,853.34

-0.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,295.51
$3,295.51$3,295.51

-0.13%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2355
$2.2355$2.2355

+0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0112
$1.0112$1.0112

-0.48%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1324
$0.1324$0.1324

+164.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004367
$0.0004367$0.0004367

+191.13%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.042975
$0.042975$0.042975

+4,197.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.592
$4.592$4.592

+359.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1324
$0.1324$0.1324

+164.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000002940
$0.000002940$0.000002940

+169.47%

Logo LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0.00000000003036
$0.00000000003036$0.00000000003036

+96.88%