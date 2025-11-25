Ce este RESCUE

Capitalizare de piață: $ 0.00
Ofertă totală: $ 35.46M
Ofertă aflată în circulație: $ 0.00
FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.33M
Maxim dintotdeauna: $ 1
Minim dintotdeauna: $ 0.009358123976666423
Preț curent: $ 0.1733

Informații despre PROJECT RESCUE (RESCUE)

Project Rescue combines decades of disaster response expertise with cutting-edge blockchain technology and decentralized finance (DeFi) to introduce $RESCUE, a token that:
- Supports global rescue operations and disaster preparedness efforts.
- Empowers individuals to invest in impactful, real-world initiatives aimed at building safer, more resilient communities.
- Fosters a global community united by the vision of safety and resilience.

Pagină de internet oficială: https://www.projectrescue.xyz/
Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1zWg5OH7brPHixFsUn8HWs7SSNlMg-XUf
Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CbWvxSLu9PSQLjviwmoQiDyyRZdrVAhvQbu3seYpgRUj

Tokenomie pentru PROJECT RESCUE (RESCUE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PROJECT RESCUE (RESCUE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri RESCUE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri RESCUE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru RESCUE, explorează prețul în direct al tokenului RESCUE!

Cum se cumpără RESCUE Te interesează să adaugi PROJECT RESCUE (RESCUE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru RESCUE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra RESCUE pe MEXC! Istoric de preț pentru PROJECT RESCUE (RESCUE) Analiza istoricului de preț pentru RESCUE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru RESCUE! Predicție de preț pentru RESCUE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta RESCUE? Pagina noastră de predicție de preț pentru RESCUE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul RESCUE!

