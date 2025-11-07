BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Invesco QQQ astăzi este 614.43 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru QQQON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru QQQON pe MEXC acum.

$614.41
+0.04%1D
USD
Invesco QQQ (QQQON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:36 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 614.06
Minim 24 h
$ 627.35
Maxim 24 h

$ 614.06
$ 627.35
$ 639.163267863106
$ 566.7159774974706
-0.50%

+0.04%

-2.68%

-2.68%

Prețul în timp real pentru Invesco QQQ (QQQON) este $ 614.43. În ultimele 24 de ore, tokenul QQQON a fost tranzacționat între un minim de $ 614.06 și un maxim de $ 627.35, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru QQQON este $ 639.163267863106, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 566.7159774974706.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, QQQON s-a modificat cu -0.50% în decursul ultimei ore, cu +0.04% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -2.68% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Invesco QQQ (QQQON)

No.787

$ 20.21M
$ 55.07K
$ 20.21M
32.89K
32,889.16587292
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Invesco QQQ este $ 20.21M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 55.07K. Oferta aflată în circulație pentru QQQON este 32.89K, cu o ofertă totală de 32889.16587292. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 20.21M.

Istoric de preț pentru Invesco QQQ (QQQON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Invesco QQQ pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.2457+0.04%
30 de zile$ +9.74+1.61%
60 de zile$ +94.43+18.15%
90 de zile$ +94.43+18.15%
Modificare de preț astăzi pentru Invesco QQQ

Astăzi, QQQON a înregistrat o modificare de $ +0.2457 (+0.04%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Invesco QQQ

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +9.74 (+1.61%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Invesco QQQ

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, QQQON a văzut o modificare de $ +94.43 (+18.15%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Invesco QQQ

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +94.43 (+18.15%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Invesco QQQ (QQQON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Invesco QQQ.

Ce este Invesco QQQ (QQQON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Invesco QQQ este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Invesco QQQ. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru QQQON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Invesco QQQ pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Invesco QQQ fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Invesco QQQ (USD)

Ce valoare va avea Invesco QQQ (QQQON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Invesco QQQ (QQQON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Invesco QQQ.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Invesco QQQ!

Tokenomie pentru Invesco QQQ (QQQON)

Înțelegerea tokenomică a Invesco QQQ (QQQON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru QQQON!

Cum se cumpără Invesco QQQ (QQQON)

Vrei să știi cum să cumperi Invesco QQQ? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Invesco QQQ cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

QQQON în monede locale

1 Invesco QQQ(QQQON) în VND
16,168,725.45
1 Invesco QQQ(QQQON) în AUD
A$946.2222
1 Invesco QQQ(QQQON) în GBP
466.9668
1 Invesco QQQ(QQQON) în EUR
528.4098
1 Invesco QQQ(QQQON) în USD
$614.43
1 Invesco QQQ(QQQON) în MYR
RM2,568.3174
1 Invesco QQQ(QQQON) în TRY
25,879.7916
1 Invesco QQQ(QQQON) în JPY
¥94,007.79
1 Invesco QQQ(QQQON) în ARS
ARS$891,765.2691
1 Invesco QQQ(QQQON) în RUB
49,873.2831
1 Invesco QQQ(QQQON) în INR
54,469.2195
1 Invesco QQQ(QQQON) în IDR
Rp10,240,495.9038
1 Invesco QQQ(QQQON) în PHP
36,251.37
1 Invesco QQQ(QQQON) în EGP
￡E.29,056.3947
1 Invesco QQQ(QQQON) în BRL
R$3,287.2005
1 Invesco QQQ(QQQON) în CAD
C$866.3463
1 Invesco QQQ(QQQON) în BDT
74,966.6043
1 Invesco QQQ(QQQON) în NGN
884,066.4612
1 Invesco QQQ(QQQON) în COP
$2,345,150.2797
1 Invesco QQQ(QQQON) în ZAR
R.10,691.082
1 Invesco QQQ(QQQON) în UAH
25,842.9258
1 Invesco QQQ(QQQON) în TZS
T.Sh.1,509,654.51
1 Invesco QQQ(QQQON) în VES
Bs137,017.89
1 Invesco QQQ(QQQON) în CLP
$579,407.49
1 Invesco QQQ(QQQON) în PKR
Rs173,662.4952
1 Invesco QQQ(QQQON) în KZT
323,208.6129
1 Invesco QQQ(QQQON) în THB
฿19,919.8206
1 Invesco QQQ(QQQON) în TWD
NT$19,053.4743
1 Invesco QQQ(QQQON) în AED
د.إ2,254.9581
1 Invesco QQQ(QQQON) în CHF
Fr491.544
1 Invesco QQQ(QQQON) în HKD
HK$4,774.1211
1 Invesco QQQ(QQQON) în AMD
֏234,958.032
1 Invesco QQQ(QQQON) în MAD
.د.م5,720.3433
1 Invesco QQQ(QQQON) în MXN
$11,459.1195
1 Invesco QQQ(QQQON) în SAR
ريال2,304.1125
1 Invesco QQQ(QQQON) în ETB
Br94,308.8607
1 Invesco QQQ(QQQON) în KES
KSh79,347.4902
1 Invesco QQQ(QQQON) în JOD
د.أ435.63087
1 Invesco QQQ(QQQON) în PLN
2,261.1024
1 Invesco QQQ(QQQON) în RON
лв2,703.492
1 Invesco QQQ(QQQON) în SEK
kr5,892.3837
1 Invesco QQQ(QQQON) în BGN
лв1,038.3867
1 Invesco QQQ(QQQON) în HUF
Ft205,834.05
1 Invesco QQQ(QQQON) în CZK
12,958.3287
1 Invesco QQQ(QQQON) în KWD
د.ك188.63001
1 Invesco QQQ(QQQON) în ILS
2,009.1861
1 Invesco QQQ(QQQON) în BOB
Bs4,239.567
1 Invesco QQQ(QQQON) în AZN
1,044.531
1 Invesco QQQ(QQQON) în TJS
SM5,665.0446
1 Invesco QQQ(QQQON) în GEL
1,665.1053
1 Invesco QQQ(QQQON) în AOA
Kz560,605.932
1 Invesco QQQ(QQQON) în BHD
.د.ب231.02568
1 Invesco QQQ(QQQON) în BMD
$614.43
1 Invesco QQQ(QQQON) în DKK
kr3,975.3621
1 Invesco QQQ(QQQON) în HNL
L16,147.2204
1 Invesco QQQ(QQQON) în MUR
28,263.78
1 Invesco QQQ(QQQON) în NAD
$10,672.6491
1 Invesco QQQ(QQQON) în NOK
kr6,279.4746
1 Invesco QQQ(QQQON) în NZD
$1,087.5411
1 Invesco QQQ(QQQON) în PAB
B/.614.43
1 Invesco QQQ(QQQON) în PGK
K2,623.6161
1 Invesco QQQ(QQQON) în QAR
ر.ق2,236.5252
1 Invesco QQQ(QQQON) în RSD
дин.62,438.3766
1 Invesco QQQ(QQQON) în UZS
soʻm7,314,641.6868
1 Invesco QQQ(QQQON) în ALL
L51,532.2441
1 Invesco QQQ(QQQON) în ANG
ƒ1,099.8297
1 Invesco QQQ(QQQON) în AWG
ƒ1,105.974
1 Invesco QQQ(QQQON) în BBD
$1,228.86
1 Invesco QQQ(QQQON) în BAM
KM1,038.3867
1 Invesco QQQ(QQQON) în BIF
Fr1,811,954.07
1 Invesco QQQ(QQQON) în BND
$798.759
1 Invesco QQQ(QQQON) în BSD
$614.43
1 Invesco QQQ(QQQON) în JMD
$98,523.8505
1 Invesco QQQ(QQQON) în KHR
2,467,587.7458
1 Invesco QQQ(QQQON) în KMF
Fr261,747.18
1 Invesco QQQ(QQQON) în LAK
13,357,173.6459
1 Invesco QQQ(QQQON) în LKR
රු187,321.2741
1 Invesco QQQ(QQQON) în MDL
L10,512.8973
1 Invesco QQQ(QQQON) în MGA
Ar2,767,699.935
1 Invesco QQQ(QQQON) în MOP
P4,915.44
1 Invesco QQQ(QQQON) în MVR
9,462.222
1 Invesco QQQ(QQQON) în MWK
MK1,064,868.633
1 Invesco QQQ(QQQON) în MZN
MT39,292.7985
1 Invesco QQQ(QQQON) în NPR
रु87,064.731
1 Invesco QQQ(QQQON) în PYG
4,357,537.56
1 Invesco QQQ(QQQON) în RWF
Fr892,766.79
1 Invesco QQQ(QQQON) în SBD
$5,050.6146
1 Invesco QQQ(QQQON) în SCR
8,442.2682
1 Invesco QQQ(QQQON) în SRD
$23,655.555
1 Invesco QQQ(QQQON) în SVC
$5,370.1182
1 Invesco QQQ(QQQON) în SZL
L10,660.3605
1 Invesco QQQ(QQQON) în TMT
m2,150.505
1 Invesco QQQ(QQQON) în TND
د.ت1,818.09837
1 Invesco QQQ(QQQON) în TTD
$4,159.6911
1 Invesco QQQ(QQQON) în UGX
Sh2,148,047.28
1 Invesco QQQ(QQQON) în XAF
Fr348,996.24
1 Invesco QQQ(QQQON) în XCD
$1,658.961
1 Invesco QQQ(QQQON) în XOF
Fr348,996.24
1 Invesco QQQ(QQQON) în XPF
Fr63,286.29
1 Invesco QQQ(QQQON) în BWP
P8,264.0835
1 Invesco QQQ(QQQON) în BZD
$1,235.0043
1 Invesco QQQ(QQQON) în CVE
$58,788.6624
1 Invesco QQQ(QQQON) în DJF
Fr109,368.54
1 Invesco QQQ(QQQON) în DOP
$39,520.1376
1 Invesco QQQ(QQQON) în DZD
د.ج80,306.001
1 Invesco QQQ(QQQON) în FJD
$1,400.9004
1 Invesco QQQ(QQQON) în GNF
Fr5,342,468.85
1 Invesco QQQ(QQQON) în GTQ
Q4,706.5338
1 Invesco QQQ(QQQON) în GYD
$128,514.1788
1 Invesco QQQ(QQQON) în ISK
kr77,418.18

Resursă Invesco QQQ

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Invesco QQQ, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Invesco QQQ oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Invesco QQQ

Cât valorează Invesco QQQ (QQQON) astăzi?
Prețul pe viu pentru QQQON în USD este 614.43 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru QQQON în USD?
Prețul actual pentru QQQON la USD este $ 614.43. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Invesco QQQ?
Capitalizarea de piață pentru QQQON este $ 20.21M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru QQQON?
Ofertă aflată în circulație pentru QQQON este 32.89K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru QQQON?
QQQON a obținut un preț ATH de 639.163267863106 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru QQQON?
QQQON a avut un preț ATL de 566.7159774974706 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru QQQON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru QQQON este $ 55.07K USD.
Va crește QQQON în acest an?
QQQON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru QQQON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 00:11:36 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Invesco QQQ (QQQON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

$614.41
