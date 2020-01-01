Tokenomie pentru PTERIA (PTERIA) Descoperă informații cheie despre PTERIA (PTERIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru PTERIA (PTERIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PTERIA (PTERIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: -- -- -- Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: -- -- -- Află mai mult despre prețul tokenului PTERIA (PTERIA)

Tokenomie pentru PTERIA (PTERIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PTERIA (PTERIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PTERIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PTERIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PTERIA, explorează prețul în direct al tokenului PTERIA!

Cum se cumpără PTERIA Te interesează să adaugi PTERIA (PTERIA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PTERIA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PTERIA pe MEXC!

Istoric de preț pentru PTERIA (PTERIA) Analiza istoricului de preț pentru PTERIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PTERIA!

Predicție de preț pentru PTERIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PTERIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PTERIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PTERIA!

