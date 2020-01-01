Tokenomie pentru PREMIA (PREMIA) Descoperă informații cheie despre PREMIA (PREMIA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre PREMIA (PREMIA) Premia is a decentralized options market based on a pool-to-peer architecture, similar to Uniswap or SushiSwap, but for options. Premia's automated options market enables best-in-class pricing based on real-time supply and demand, bringing fully-featured peer-to-pool trading and capital efficiency to DeFi options. Pagină de internet oficială: https://premia.finance Carte albă: https://docs.premia.blue

Tokenomie și analiză de preț pentru PREMIA (PREMIA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru PREMIA (PREMIA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: -- -- -- Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: -- -- -- Află mai mult despre prețul tokenului PREMIA (PREMIA)

Tokenomie pentru PREMIA (PREMIA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru PREMIA (PREMIA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PREMIA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PREMIA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PREMIA, explorează prețul în direct al tokenului PREMIA!

Istoric de preț pentru PREMIA (PREMIA) Analiza istoricului de preț pentru PREMIA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PREMIA!

Predicție de preț pentru PREMIA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PREMIA? Pagina noastră de predicție de preț pentru PREMIA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PREMIA!

