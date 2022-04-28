Tokenomie pentru Ondo (ONDO) Descoperă informații cheie despre Ondo (ONDO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ondo (ONDO) The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. The Ondo Foundation‘s mission is to usher in a new era of financial inclusivity and market efficiency through onchain institutional-grade financial products and services. Pagină de internet oficială: https://ondo.foundation/ Carte albă: https://docs.ondo.foundation/ondo-token Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xfAbA6f8e4a5E8Ab82F62fe7C39859FA577269BE3 Cumpără ONDO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ondo (ONDO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ondo (ONDO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.79B $ 2.79B $ 2.79B Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.16B $ 3.16B $ 3.16B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.85B $ 8.85B $ 8.85B Maxim dintotdeauna: $ 2.14522 $ 2.14522 $ 2.14522 Minim dintotdeauna: $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 $ 0.0835464393634915 Preț curent: $ 0.88469 $ 0.88469 $ 0.88469 Află mai mult despre prețul tokenului Ondo (ONDO)

Structura în profunzime a tokenului Ondo (ONDO) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri ONDO. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Ondo Finance’s ONDO token is designed to support the protocol’s mission of bringing institutional-grade financial products onchain. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Token Standard & Supply: ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens.

ONDO is an ERC-20 token on Ethereum, with a maximum supply of 10 billion tokens. Creation Date: The token was created on April 28, 2022.

The token was created on April 28, 2022. Public Sale: In May 2022, ~198.88 million ONDO (~1.99% of supply) were sold in a Community Access Sale via CoinList, raising over $10 million. Sale prices were $0.03 (priority queue) and $0.055 (public access). Allocation Mechanism Allocation Category Amount (ONDO) % of Max Supply Notes Ecosystem Growth ~5.21B ~52.11% For future airdrops, contributors, developers, educators, researchers, strategic roles Protocol Development 3.3B 33.00% For core contributors building infrastructure, products, and protocols Community Access Sale ~198.88M ~1.99% Sold via CoinList in May 2022 Other (unspecified) Remaining ~12.9% Not fully detailed in public disclosures Note: As of Dec. 23, 2024, the Ondo DAO treasury does not hold the Ecosystem Growth allocation. Usage and Incentive Mechanism Governance: ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury). To submit a proposal: 100M ONDO must be delegated. For a proposal to pass: At least 1M ONDO must vote, and quorum must be met. Voting period: 3 days; 1-day timelock before execution.

ONDO is primarily a governance token. Holders can submit and vote on proposals for Flux Finance (e.g., listing new assets, pausing markets, updating interest models, managing treasury). Ecosystem Incentives: ~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors.

~52% of tokens are reserved for ecosystem growth, including future airdrops and rewards for contributors. Ondo Points Program: Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards.

Tokenholders can earn points by holding ONDO, with bonuses for “diamond hands” (long-term holders). Points may be redeemable for future rewards. No Staking or Liquidity Provision: As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO.

As of Dec. 23, 2024, there is no staking or liquidity provision mechanism for ONDO. No Profit or Capital Claims: ONDO does not confer rights to profits, capital, or legal claims on Ondo Finance entities. Locking Mechanism Global Lock-Up: All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024.

All ONDO tokens were initially subject to a global lock-up until January 18, 2024. Post-Lock-Up: After the “enableTransfer” function was called on Jan. 18, 2024, ONDO became transferable, marking its public launch. Unlocking Time and Vesting Cliff and Vesting: Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting.

Most allocations are subject to a one-year cliff from the public launch (Jan. 18, 2024), followed by three years of yearly vesting. Ecosystem Growth Allocation: ~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed.

~5.21B ONDO is reserved for future distribution, but the specific vesting and unlocking schedule is not fully disclosed. Protocol Development Allocation: 3.3B ONDO (33%) is for core contributors, subject to the same cliff and vesting schedule. Summary Table Mechanism Details Issuance ERC-20, 10B max supply, created April 2022, public sale in May 2022 Allocation 52.11% Ecosystem Growth, 33% Protocol Development, 1.99% Community Sale, rest unspecified Usage & Incentives Governance, ecosystem rewards, Ondo Points, no staking/liquidity provision Locking Global lock-up until Jan. 18, 2024 Unlocking & Vesting 1-year cliff post-launch, 3 years yearly vesting Additional Notes Bridging and Cross-Chain: Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability.

Ondo Bridge enables native, cross-chain transfers of ONDO and RWA tokens, using Axelar and LayerZero for security and interoperability. Security: Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management.

Transactions are secured by Ethereum. Ondo Bridge employs multi-layer validation and risk management. No Staking: There is no staking or liquidity provision mechanism as of the latest available data. Ondo’s token economics are designed to incentivize long-term participation, governance, and ecosystem growth, with a strong emphasis on security and cross-chain operability. The majority of tokens remain locked or vesting, with a significant portion reserved for future ecosystem incentives.

Tokenomie pentru Ondo (ONDO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ondo (ONDO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ONDO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ONDO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ONDO, explorează prețul în direct al tokenului ONDO!

Cum se cumpără ONDO Te interesează să adaugi Ondo (ONDO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ONDO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ONDO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ondo (ONDO) Analiza istoricului de preț pentru ONDO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ONDO!

Predicție de preț pentru ONDO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ONDO? Pagina noastră de predicție de preț pentru ONDO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ONDO!

