Tokenomie pentru Movement (MOVE) Descoperă informații cheie despre Movement (MOVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Movement (MOVE) Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Pagină de internet oficială: https://www.movementnetwork.xyz Carte albă: https://docs.movementnetwork.xyz/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Cumpără MOVE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Movement (MOVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Movement (MOVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 306.63M $ 306.63M $ 306.63M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.75B $ 2.75B $ 2.75B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Maxim dintotdeauna: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Minim dintotdeauna: $ 0.10685063135025583 $ 0.10685063135025583 $ 0.10685063135025583 Preț curent: $ 0.1115 $ 0.1115 $ 0.1115 Află mai mult despre prețul tokenului Movement (MOVE)

Tokenomie pentru Movement (MOVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Movement (MOVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOVE, explorează prețul în direct al tokenului MOVE!

Cum se cumpără MOVE Te interesează să adaugi Movement (MOVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOVE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Movement (MOVE) Analiza istoricului de preț pentru MOVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOVE!

Predicție de preț pentru MOVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOVE!

