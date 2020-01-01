Tokenomie pentru MoonEdge (MOONED) Descoperă informații cheie despre MoonEdge (MOONED), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MoonEdge (MOONED) MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Pagină de internet oficială: https://moonedge.finance/ Carte albă: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b Cumpără MOONED acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MoonEdge (MOONED) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MoonEdge (MOONED), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 344.60K $ 344.60K $ 344.60K Maxim dintotdeauna: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Minim dintotdeauna: $ 0.001710913380333485 $ 0.001710913380333485 $ 0.001710913380333485 Preț curent: $ 0.001723 $ 0.001723 $ 0.001723 Află mai mult despre prețul tokenului MoonEdge (MOONED)

Tokenomie pentru MoonEdge (MOONED): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MoonEdge (MOONED) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MOONED care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MOONED care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MOONED, explorează prețul în direct al tokenului MOONED!

Cum se cumpără MOONED Te interesează să adaugi MoonEdge (MOONED) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MOONED, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MOONED pe MEXC!

Istoric de preț pentru MoonEdge (MOONED) Analiza istoricului de preț pentru MOONED ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MOONED!

Predicție de preț pentru MOONED Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MOONED? Pagina noastră de predicție de preț pentru MOONED combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MOONED!

