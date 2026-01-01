Prețul de astăzi pentru Mia Ko

Prețul în timp real pentru Mia Ko (MIA) este astăzi $ 0.002711, cu o modificare de 9.11% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru MIA în USD este $ 0.002711 pe MIA.

Mia Ko ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- MIA. În ultimele 24 de ore, MIA s-a tranzacționat între $ 0.0026 (minim) și $ 0.003676 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIA a avut o modificare de -1.64% în ultima oră și de -11.70% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 53.47K.

Informații privind piața Mia Ko (MIA)

Capitalizare de piață ---- -- Volum (24 ore) $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K Capitalizare de piață complet diluată $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Ofertă află în circulație ---- -- Ofertă totală ---- -- Lanț de blocuri public SOL

