Prețul în timp real pentru Mia Ko astăzi este 0.002711 USD. Capitalizarea de piață pentru MIA este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MIA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!Prețul în timp real pentru Mia Ko astăzi este 0.002711 USD. Capitalizarea de piață pentru MIA este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MIA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!
Prețul în timp real pentru Mia Ko (MIA) este astăzi $ 0.002711, cu o modificare de 9.11% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru MIA în USD este $ 0.002711 pe MIA.
Mia Ko ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- MIA. În ultimele 24 de ore, MIA s-a tranzacționat între $ 0.0026 (minim) și $ 0.003676 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIA a avut o modificare de -1.64% în ultima oră și de -11.70% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 53.47K.
Informații privind piața Mia Ko (MIA)
--
----
$ 53.47K
$ 53.47K$ 53.47K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Capitalizarea de piață actuală pentru Mia Ko este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 53.47K. Oferta aflată în circulație pentru MIA este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.
Istoricul prețurilor Mia Ko USD
Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
Minim 24 h
$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676
Maxim 24 h
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
$ 0.003676
$ 0.003676$ 0.003676
--
----
--
----
-1.64%
-9.11%
-11.70%
-11.70%
Istoric de preț pentru Mia Ko (MIA) USD
Urmărește modificările de preț pentru Mia Ko pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:
Perioadă
Modificare (USD)
Modificare (%)
Astăzi
$ -0.00027173
-9.11%
30 de zile
$ +0.001711
+171.10%
60 de zile
$ +0.001711
+171.10%
90 de zile
$ +0.001711
+171.10%
Modificare de preț astăzi pentru Mia Ko
Astăzi, MIA a înregistrat o modificare de $ -0.00027173 (-9.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.
Modificare de preț pe 30 de zile pentru Mia Ko
În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.001711 (+171.10%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.
Modificare de preț pe 60 de zile pentru Mia Ko
Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MIA a văzut o modificare de $ +0.001711 (+171.10%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.
Modificare de preț pe 90 de zile pentru Mia Ko
Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.001711 (+171.10%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.
Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Mia Ko (MIA)?
Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Mia Ko.
Analiză IA pentru Mia Ko
Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru Mia Ko, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
Ce factori influențează prețurile pentru Mia Ko?
Prețurile token-ului MIA sunt influențate de mai mulți factori cheie:
Sentimentul pieței: Tendințele generale ale pieței criptovalutelor și încrederea investitorilor afectează semnificativ mișcările prețului MIA.
Oferta și cererea: Circulația token-ului, volumul tranzacțiilor și comportamentul detentorilor influențează direct dinamica prețurilor.
Dezvoltarea proiectului: Actualizări, parteneriate, progresul pe șirul de mărci și îmbunătățirile tehnice stimulează interesul investitorilor.
Noutăți regulate: Politicile guvernamentale și schimbările regulatorii din piețele criptovalutelor generează volatilitate la nivelul prețurilor.
Activitatea comunității: Implicarea pe rețelele sociale, creșterea comunității și rata de adoptare influențează percepția pieței.
Listările pe bursă: Noile parteneriate cu burse cresc accesibilitatea și volumul tranzacțiilor.
Factori macroeconomici: Condițiile economice globale, inflația și tendințele investițiilor instituționale afectează piețele criptovalutelor în general.
De ce vor oamenii să afle care este prețul pentru Mia Ko?
Oamenii doresc să cunoască prețul lui Mia Ko (MIA) astăzi din mai multe motive cheie: luarea unor decizii informate în privința tranzacțiilor, urmărirea performanței portofoliului, identificarea tendințelor de piață, stabilirea momentului potrivit pentru ordinele de cumpărare/vânzare, evaluarea oportunităților de investiții și gestionarea expunerii la riscuri în piețele cripto volatile.
Predicție de preț pentru Mia Ko
Predicție de preț pentru Mia Ko (MIA) pentru 2030 (în 4 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru MIA în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru Mia Ko (MIA) pentru 2040 (în 14 ani)
În 2040, prețul pentru Mia Ko ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.
Instrumente MEXC Pentru proiecții de scenarii în timp real și o analiză mai personalizată, utilizatorii pot utiliza instrumentul MEXC de predicție a prețurilor și Analize de piață IA.
Declinarea responsabilității: Aceste scenarii sunt ilustrative și educative; criptomonedele sunt volatile. Efectuează propriile cercetări (DYOR) înainte de a lua decizii. Vrei să știi la ce preț va ajunge Mia Ko în 2026-2027? Vizitează pagina Predicție de preț pentru predicțiile de prețuri pentru MIA pentru anii 2026-2027 dând clic pe Predicție de preț pentru Mia Ko.
Cum să se cumpără și se investește în Mia Ko
Ești gata să începi cu Mia Ko? Pe MEXC, cumpărarea de MIA este rapidă și ușoară pentru începători. Poți începe să tranzacționezi instantaneu după ce ai realizat prima achiziție. Pentru a afla mai multe, consultă ghidul nostru complet despre cum să cumperi Mia Ko. Mai jos este o prezentare generală rapidă în 5 pași pentru a te ajuta să îți începi Călătoria de cumpărare de Mia Ko (MIA) .
Pasul 1
Creează-ți un cont și completează KYC
În primul rând, înscrie-te pentru un cont și completează KYC pe MEXC. Poți face acest lucru pe pagina web oficială MEXC sau pe aplicația MEXC, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Pe site-ul MEXC, dă clic pe Spot în bara de sus și caută tokenurile preferate.
Pasul 4
Alege-ți tokenurile
Cu peste -- tokenuri disponibile, poți cumpăra cu ușurință Bitcoin, Ethereum și tokenuri în tendințe.
Pasul 5
Finalizează achiziția
Introdu suma de tokenuri sau echivalentul în moneda locală. Dă clic pe Cumpără și Mia Ko va fi virat instantaneu în portofelul tău.
Ce poți face cu Mia Ko
Deținerea de Mia Ko îți permite să deschizi mai multe uși în ceea ce privește doar cumpărarea și deținerea. Poți tranzacționa BTC pe sute de piețe, poți obține recompense pasive prin produse flexibile de mizare și economisire sau poți utiliza instrumente profesionale de tranzacționare pentru a-ți crește activele. Fie că ești începător sau investitor profesionist cu experiență, MEXC te ajută să îți maximizezi potențialul cripto. Mai jos sunt cele mai importante patru moduri în care poți profita la maximum de tokenuri Bitcoin
Explorează piața Spot MEXC
Tranzacționează peste 2,800 de tokenuri cu comisioane foarte mici.
Tranzacționare de contracte la termen
Tranzacționează cu un levier de până la 500x și lichiditate mare.
MEXC Launchpool
Mizează tokenuri și obține distribuiri Airdrop uimitoare.
Pre-piața MEXC
Cumpără și vinde tokenuri noi înainte ca acestea să fie listate oficial.
Tranzacționare cu comisioane extrem de mici pe MEXC
Cumpărarea de Mia Ko (MIA) pe MEXC înseamnă mai multă valoare pentru bani. Fiind una dintre platformele cripto cu cele mai mici comisioane de pe piață, MEXC ajută la reducerea costurilor încă de la prima tranzacție.
Comisioane de tranzacționare Spot:
--
Maker
--
Taker
Comisioane de tranzacționare a contractelor la termen:
Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.
Resursă Mia Ko
Pentru o înțelegere mai aprofundată a Mia Ko, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:
Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Mia Ko
Cât va valora 1 Mia Ko în 2030?
Dacă Mia Ko ar crește la o rată anuală de 5%, valoarea sa estimată ar putea ajunge la aproximativ -- până în 2027, -- până în 2030, -- până în 2035, și -- până în 2040. Aceste cifre ilustrează un scenariu de creștere compusă constantă, deși prețurile reale viitoare vor depinde de adoptarea pe piață, de evoluțiile de reglementare și de condițiile macroeconomice. Poți vedea tabelul de proiecție complet de mai jos pentru o analiză detaliată, an de an, a prețurilor potențiale pentru Mia Ko și a randamentului așteptat al investiției.
Cât valorează Mia Ko astăzi?
Prețul de astăzi pentru Mia Ko este $ 0.002711. Consultă secțiunea Istoricul prețurilor pentru a înțelege istoricul pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile.
Este Mia Ko încă o investiție bună?
Mia Ko rămâne o criptomonedă tranzacționată activ, cu o participare continuă pe piață și cu dezvoltarea ecosistemului. Cu toate acestea, investițiile cripto, cum ar fi investițiile în MIA sunt inerent volatile și ar trebui să se alinieze cu toleranța personală la risc. Efectuează întotdeauna cercetări independente (DYOR) și ia în considerare condițiile pieței înainte de a lua decizii financiare și de a face investiții.
Care este volumul zilnic de tranzacționare pentru Mia Ko?
S-au efectuat tranzacții cu Mia Ko în valoare de -- pe MEXC în ultimele 24 de ore.
Care este prețul actual pentru Mia Ko?
Prețul pe viu pentru MIA este actualizat în timp real pe baza activității de tranzacționare la nivel global pe principalele burse, inclusiv MEXC. Prețurile pieței fluctuează continuu ca urmare a modificărilor lichidității, volumului tranzacțiilor și sentimentului general. Pentru a vedea cel mai recent preț pentru Mia Ko în moneda ta preferată, vizitează pagina Preț MIA pentru mai multe informații.
Ce afectează prețul criptomonedei Mia Ko?
Prețul pentru MIA este influențat de mai mulți factori cheie, inclusiv sentimentul general al pieței, volumul tranzacțiilor, evoluțiile tehnologice și tendințele de adopție ale utilizatorilor. Condițiile macroeconomice mai largi, cum ar fi modificările ratei dobânzii, ciclurile de lichiditate și semnalele de reglementare, joacă, de asemenea, un rol important în evoluția prețurilor.
Pentru a rămâne la curent cu evoluțiile pieței în timp real și cu actualizările proiectelor, vizitează Știri MEXC pentru cele mai recente analize și informații despre criptomonede.
Care token are cel mai mare volum de tranzacționare pe MEXC?
Mai jos sunt tokenurile cele mai tranzacționate în prezent pe MEXC în funcție de volumul de tranzacționare pe 24 de ore. Prețurile și performanțele se actualizează continuu pe baza datelor în timp real de pe piață.
Cel mai tare token
Preț
Modificare
BTC
89,533.11
+0.59%
ETH
2,939.41
-0.09%
SOL
128.58
+0.91%
XMR
516.53
+1.38%
RIVER
60.0483
+6.46%
Cum plasez un de stop pierdere sau de preluare profit pentru MIA pe MEXC?
MEXC acceptă ordine Stop pierdere și Preluare profit pentru a ajuta la gestionarea automată a riscului.
1. Accesează secțiunea de tranzacționare Spot sau de contracte la termen și selectează perechea MIA/USDT.
2. Alege „Limită stop” sau „Ordin declanșator” din meniul cu tipurile de ordine.
3. Stabilește-ți prețul de declanșare (nivelul care activează ordinul) și prețul de execuție (prețul la care va fi executat).
4. Confirmă detaliile ordinului și trimite-le.
Ordinul tău de stop pierdere se va activa dacă prețul criptomonedei Mia Ko se mișcă împotriva poziției tale, în timp ce un ordin de preluare profit este executat automat atunci când atinge nivelul țintă de profit.
Pentru exemple și tutoriale detaliate, consultă Ghidul de tranzacționare Spot MEXC
Va crește prețul pentru Mia Ko în acest an?
Prețul pentru Mia Ko ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția prețurilor pentru Mia Ko (MIA) pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2026-01-23 04:50:06 (UTC+8)
Actualizări importante din industrie pentru Mia Ko (MIA)
Timp (UTC+8)
Tip
Informații
01-22 19:16:51
Actualizări din industrie
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02
Actualizări din industrie
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30
Actualizări din industrie
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49
Actualizări din industrie
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57
Actualizări din industrie
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41
Actualizări din industrie
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day
Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.