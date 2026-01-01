BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Mia Ko astăzi este 0.002711 USD. Capitalizarea de piață pentru MIA este -- USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru MIA în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele!

Pret Mia Ko (MIA)

Preț în timp real pentru 1 MIA în USD:

$0.002711
$0.002711
-9.11%1D
USD
Mia Ko (MIA) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2026-01-23 04:50:06 (UTC+8)

Prețul de astăzi pentru Mia Ko

Prețul în timp real pentru Mia Ko (MIA) este astăzi $ 0.002711, cu o modificare de 9.11% în ultimele 24 de ore. Cursul de conversie actual pentru MIA în USD este $ 0.002711 pe MIA.

Mia Ko ocupă în prezent poziția #- în funcție de capitalizarea de piață --, cu o ofertă aflată în circulație de -- MIA. În ultimele 24 de ore, MIA s-a tranzacționat între $ 0.0026 (minim) și $ 0.003676 (maxim), reflectând activitatea de piață. Maximul istoric se situează la --, în timp ce minimul istoric a fost --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, MIA a avut o modificare de -1.64% în ultima oră și de -11.70% în ultimele 7 zile. În ultima zi, volumul total de tranzacționare a atins $ 53.47K.

Informații privind piața Mia Ko (MIA)

--
--

$ 53.47K
$ 53.47K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Mia Ko este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 53.47K. Oferta aflată în circulație pentru MIA este --, cu o ofertă totală de --. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este --.

Istoricul prețurilor Mia Ko USD

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.0026
$ 0.0026
Minim 24 h
$ 0.003676
$ 0.003676
Maxim 24 h

$ 0.0026
$ 0.0026

$ 0.003676
$ 0.003676

--
--

--
--

-1.64%

-9.11%

-11.70%

-11.70%

Istoric de preț pentru Mia Ko (MIA) USD

Urmărește modificările de preț pentru Mia Ko pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00027173-9.11%
30 de zile$ +0.001711+171.10%
60 de zile$ +0.001711+171.10%
90 de zile$ +0.001711+171.10%
Modificare de preț astăzi pentru Mia Ko

Astăzi, MIA a înregistrat o modificare de $ -0.00027173 (-9.11%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Mia Ko

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.001711 (+171.10%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Mia Ko

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, MIA a văzut o modificare de $ +0.001711 (+171.10%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Mia Ko

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.001711 (+171.10%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Mia Ko (MIA)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Mia Ko.

Analiză IA pentru Mia Ko

Perspective bazate pe inteligență artificială care analizează cele mai recente mișcări ale prețurilor pentru Mia Ko, tendințele volumelor de tranzacționare și indicatorii sentimentului pieței, oferind actualizări în timp real pentru a identifica oportunități de tranzacționare și pentru a sprijini luarea deciziilor în cunoștință de cauză.

Ce factori influențează prețurile pentru Mia Ko?

Prețurile token-ului MIA sunt influențate de mai mulți factori cheie:

Sentimentul pieței: Tendințele generale ale pieței criptovalutelor și încrederea investitorilor afectează semnificativ mișcările prețului MIA.

Oferta și cererea: Circulația token-ului, volumul tranzacțiilor și comportamentul detentorilor influențează direct dinamica prețurilor.

Dezvoltarea proiectului: Actualizări, parteneriate, progresul pe șirul de mărci și îmbunătățirile tehnice stimulează interesul investitorilor.

Noutăți regulate: Politicile guvernamentale și schimbările regulatorii din piețele criptovalutelor generează volatilitate la nivelul prețurilor.

Activitatea comunității: Implicarea pe rețelele sociale, creșterea comunității și rata de adoptare influențează percepția pieței.

Listările pe bursă: Noile parteneriate cu burse cresc accesibilitatea și volumul tranzacțiilor.

Factori macroeconomici: Condițiile economice globale, inflația și tendințele investițiilor instituționale afectează piețele criptovalutelor în general.

De ce vor oamenii să afle care este prețul pentru Mia Ko?

Oamenii doresc să cunoască prețul lui Mia Ko (MIA) astăzi din mai multe motive cheie: luarea unor decizii informate în privința tranzacțiilor, urmărirea performanței portofoliului, identificarea tendințelor de piață, stabilirea momentului potrivit pentru ordinele de cumpărare/vânzare, evaluarea oportunităților de investiții și gestionarea expunerii la riscuri în piețele cripto volatile.

Predicție de preț pentru Mia Ko

Predicție de preț pentru Mia Ko (MIA) pentru 2030 (în 4 ani)
Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru MIA în 2030 este $ -- împreună cu o rată de creștere de 0.00%.
Predicție de preț pentru Mia Ko (MIA) pentru 2040 (în 14 ani)

În 2040, prețul pentru Mia Ko ar putea înregistra o creștere de 0.00%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ --.

Declinarea responsabilității: Aceste scenarii sunt ilustrative și educative; criptomonedele sunt volatile. Efectuează propriile cercetări (DYOR) înainte de a lua decizii.
Vrei să știi la ce preț va ajunge Mia Ko în 2026-2027? Vizitează pagina Predicție de preț pentru predicțiile de prețuri pentru MIA pentru anii 2026-2027 dând clic pe Predicție de preț pentru Mia Ko.

Cum să se cumpără și se investește în Mia Ko

Ești gata să începi cu Mia Ko? Pe MEXC, cumpărarea de MIA este rapidă și ușoară pentru începători. Poți începe să tranzacționezi instantaneu după ce ai realizat prima achiziție. Pentru a afla mai multe, consultă ghidul nostru complet despre cum să cumperi Mia Ko. Mai jos este o prezentare generală rapidă în 5 pași pentru a te ajuta să îți începi Călătoria de cumpărare de Mia Ko (MIA) .

Pasul 1

Creează-ți un cont și completează KYC

În primul rând, înscrie-te pentru un cont și completează KYC pe MEXC. Poți face acest lucru pe pagina web oficială MEXC sau pe aplicația MEXC, utilizând numărul de telefon sau adresa de e-mail.
Pasul 2

Adaugă USDT, USDC sau USDE la portofel.

USDT, USDC și USDE facilitează tranzacționarea pe MEXC. Poți cumpăra USDT, USDC și USDE prin transfer bancar, OTC sau tranzacționare P2P.
Pasul 3

Spre pagina de tranzacționare Spot

Pe site-ul MEXC, dă clic pe Spot în bara de sus și caută tokenurile preferate.
Pasul 4

Alege-ți tokenurile

Cu peste -- tokenuri disponibile, poți cumpăra cu ușurință Bitcoin, Ethereum și tokenuri în tendințe.
Pasul 5

Finalizează achiziția

Introdu suma de tokenuri sau echivalentul în moneda locală. Dă clic pe Cumpără și Mia Ko va fi virat instantaneu în portofelul tău.
Ghid de cumpărare pentru Mia Ko (MIA)

Ce poți face cu Mia Ko

Deținerea de Mia Ko îți permite să deschizi mai multe uși în ceea ce privește doar cumpărarea și deținerea. Poți tranzacționa BTC pe sute de piețe, poți obține recompense pasive prin produse flexibile de mizare și economisire sau poți utiliza instrumente profesionale de tranzacționare pentru a-ți crește activele. Fie că ești începător sau investitor profesionist cu experiență, MEXC te ajută să îți maximizezi potențialul cripto. Mai jos sunt cele mai importante patru moduri în care poți profita la maximum de tokenuri Bitcoin

  Explorează piața Spot MEXC

    Explorează piața Spot MEXC

    Tranzacționează peste 2,800 de tokenuri cu comisioane foarte mici.

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționare de contracte la termen

    Tranzacționează cu un levier de până la 500x și lichiditate mare.

  MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Mizează tokenuri și obține distribuiri Airdrop uimitoare.

    Pre-piața MEXC

    Pre-piața MEXC

    Cumpără și vinde tokenuri noi înainte ca acestea să fie listate oficial.

Ce este Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Resursă Mia Ko

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Mia Ko, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Mia Ko

Ultima actualizare a paginii: 2026-01-23 04:50:06 (UTC+8)

Mia Ko Știri populare

Descoperă mai multe despre Mia Ko

$0.002711
Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

