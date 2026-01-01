Pe baza predicției tale, Mia Ko ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.002739 în 2026.

Pe baza predicției tale, Mia Ko ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 0.002875 în 2027.

Conform modelului de predicție a prețurilor, se preconizează că MIA va ajunge la $ 0.003019 în 2028, reprezentând o rată de creștere de 10.25%.

Conform modelului de predicție a prețurilor, se preconizează că MIA va ajunge la $ 0.003170 în 2029, reprezentând o rată de creștere de 15.76%.

Conform modelului de mai sus de predicție a prețurilor, prețul țintă pentru MIA în 2030 este $ 0.003329, cu o rată de creștere estimată de 21.55%.

În 2040, prețul pentru Mia Ko ar putea înregistra o creștere de 97.99%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.005423.

În 2050, prețul pentru Mia Ko ar putea înregistra o creștere de 222.51%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 0.008833.