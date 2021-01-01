Tokenomie pentru LUFFY (LUFFY) Descoperă informații cheie despre LUFFY (LUFFY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre LUFFY (LUFFY) Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, "The Ethereum network," allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Pagină de internet oficială: https://www.luffytoken.com Carte albă: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Cumpără LUFFY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru LUFFY (LUFFY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru LUFFY (LUFFY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Minim dintotdeauna: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Preț curent: $ 0.0000345 $ 0.0000345 $ 0.0000345 Află mai mult despre prețul tokenului LUFFY (LUFFY)

Tokenomie pentru LUFFY (LUFFY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru LUFFY (LUFFY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUFFY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUFFY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUFFY, explorează prețul în direct al tokenului LUFFY!

Cum se cumpără LUFFY Te interesează să adaugi LUFFY (LUFFY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru LUFFY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra LUFFY pe MEXC!

Istoric de preț pentru LUFFY (LUFFY) Analiza istoricului de preț pentru LUFFY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru LUFFY!

Predicție de preț pentru LUFFY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta LUFFY? Pagina noastră de predicție de preț pentru LUFFY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul LUFFY!

