Informații despre Lava Network (LAVA) Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads. Pagină de internet oficială: https://www.lavanet.xyz/ Carte albă: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Explorator de blocuri: https://lava.explorers.guru/

Tokenomie și analiză de preț pentru Lava Network (LAVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Lava Network (LAVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 973.13M $ 973.13M $ 973.13M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 46.85M $ 46.85M $ 46.85M Maxim dintotdeauna: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Minim dintotdeauna: $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 Preț curent: $ 0.04685 $ 0.04685 $ 0.04685 Află mai mult despre prețul tokenului Lava Network (LAVA)

Tokenomie pentru Lava Network (LAVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Lava Network (LAVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LAVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LAVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LAVA, explorează prețul în direct al tokenului LAVA!

