Prețul în timp real pentru WorldAssets astăzi este 0.6976 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru INC în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru INC pe MEXC acum.

Pret WorldAssets (INC)

Preț în timp real pentru 1 INC în USD:

$0.6976
-4.84%1D
USD
WorldAssets (INC) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:41:51 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru WorldAssets (INC) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.6323
Minim 24 h
$ 0.85
Maxim 24 h

$ 0.6323
$ 0.85
--
--
-2.89%

-4.84%

+597.60%

+597.60%

Prețul în timp real pentru WorldAssets (INC) este $ 0.6976. În ultimele 24 de ore, tokenul INC a fost tranzacționat între un minim de $ 0.6323 și un maxim de $ 0.85, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru INC este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, INC s-a modificat cu -2.89% în decursul ultimei ore, cu -4.84% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +597.60% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața WorldAssets (INC)

--
$ 33.00K
$ 209.28M
--
300,000,000
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru WorldAssets este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 33.00K. Oferta aflată în circulație pentru INC este --, cu o ofertă totală de 300000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 209.28M.

Istoric de preț pentru WorldAssets (INC) USD

Urmărește modificările de preț pentru WorldAssets pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.035481-4.84%
30 de zile$ +0.5976+597.60%
60 de zile$ +0.5976+597.60%
90 de zile$ +0.5976+597.60%
Modificare de preț astăzi pentru WorldAssets

Astăzi, INC a înregistrat o modificare de $ -0.035481 (-4.84%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru WorldAssets

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.5976 (+597.60%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru WorldAssets

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, INC a văzut o modificare de $ +0.5976 (+597.60%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru WorldAssets

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.5976 (+597.60%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru WorldAssets (INC)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru WorldAssets.

Ce este WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

Tokenul WorldAssets este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile WorldAssets. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru INC pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre WorldAssets pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare WorldAssets fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru WorldAssets (USD)

Ce valoare va avea WorldAssets (INC) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale WorldAssets (INC) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru WorldAssets.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru WorldAssets!

Tokenomie pentru WorldAssets (INC)

Înțelegerea tokenomică a WorldAssets (INC) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru INC!

Cum se cumpără WorldAssets (INC)

Vrei să știi cum să cumperi WorldAssets? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra WorldAssets cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

INC în monede locale

1 WorldAssets(INC) în VND
18,357.344
1 WorldAssets(INC) în AUD
A$1.053376
1 WorldAssets(INC) în GBP
0.516224
1 WorldAssets(INC) în EUR
0.59296
1 WorldAssets(INC) în USD
$0.6976
1 WorldAssets(INC) în MYR
RM2.92992
1 WorldAssets(INC) în TRY
28.887616
1 WorldAssets(INC) în JPY
¥103.9424
1 WorldAssets(INC) în ARS
ARS$993.7312
1 WorldAssets(INC) în RUB
57.405504
1 WorldAssets(INC) în INR
61.898048
1 WorldAssets(INC) în IDR
Rp11,626.662016
1 WorldAssets(INC) în KRW
982.53472
1 WorldAssets(INC) în PHP
40.39104
1 WorldAssets(INC) în EGP
￡E.33.324352
1 WorldAssets(INC) în BRL
R$3.718208
1 WorldAssets(INC) în CAD
C$0.969664
1 WorldAssets(INC) în BDT
84.86304
1 WorldAssets(INC) în NGN
1,021.370112
1 WorldAssets(INC) în COP
$2,714.39648
1 WorldAssets(INC) în ZAR
R.12.005696
1 WorldAssets(INC) în UAH
28.769024
1 WorldAssets(INC) în TZS
T.Sh.1,714.0032
1 WorldAssets(INC) în VES
Bs129.056
1 WorldAssets(INC) în CLP
$668.9984
1 WorldAssets(INC) în PKR
Rs196.227904
1 WorldAssets(INC) în KZT
381.824384
1 WorldAssets(INC) în THB
฿22.60224
1 WorldAssets(INC) în TWD
NT$21.234944
1 WorldAssets(INC) în AED
د.إ2.560192
1 WorldAssets(INC) în CHF
Fr0.551104
1 WorldAssets(INC) în HKD
HK$5.427328
1 WorldAssets(INC) în AMD
֏267.278464
1 WorldAssets(INC) în MAD
.د.م6.341184
1 WorldAssets(INC) în MXN
$12.821888
1 WorldAssets(INC) în SAR
ريال2.609024
1 WorldAssets(INC) în ETB
Br101.214784
1 WorldAssets(INC) în KES
KSh90.088064
1 WorldAssets(INC) în JOD
د.أ0.4945984
1 WorldAssets(INC) în PLN
2.525312
1 WorldAssets(INC) în RON
лв3.020608
1 WorldAssets(INC) în SEK
kr6.543488
1 WorldAssets(INC) în BGN
лв1.158016
1 WorldAssets(INC) în HUF
Ft230.83584
1 WorldAssets(INC) în CZK
14.426368
1 WorldAssets(INC) în KWD
د.ك0.2134656
1 WorldAssets(INC) în ILS
2.30208
1 WorldAssets(INC) în BOB
Bs4.81344
1 WorldAssets(INC) în AZN
1.18592
1 WorldAssets(INC) în TJS
SM6.494656
1 WorldAssets(INC) în GEL
1.897472
1 WorldAssets(INC) în AOA
Kz639.413184
1 WorldAssets(INC) în BHD
.د.ب0.2622976
1 WorldAssets(INC) în BMD
$0.6976
1 WorldAssets(INC) în DKK
kr4.443712
1 WorldAssets(INC) în HNL
L18.24224
1 WorldAssets(INC) în MUR
31.608256
1 WorldAssets(INC) în NAD
$12.019648
1 WorldAssets(INC) în NOK
kr6.962048
1 WorldAssets(INC) în NZD
$1.192896
1 WorldAssets(INC) în PAB
B/.0.6976
1 WorldAssets(INC) în PGK
K2.9648
1 WorldAssets(INC) în QAR
ر.ق2.539264
1 WorldAssets(INC) în RSD
дин.69.62048
1 WorldAssets(INC) în UZS
soʻm8,404.817344
1 WorldAssets(INC) în ALL
L57.475264
1 WorldAssets(INC) în ANG
ƒ1.248704
1 WorldAssets(INC) în AWG
ƒ1.25568
1 WorldAssets(INC) în BBD
$1.3952
1 WorldAssets(INC) în BAM
KM1.158016
1 WorldAssets(INC) în BIF
Fr2,051.6416
1 WorldAssets(INC) în BND
$0.892928
1 WorldAssets(INC) în BSD
$0.6976
1 WorldAssets(INC) în JMD
$112.006656
1 WorldAssets(INC) în KHR
2,801.603456
1 WorldAssets(INC) în KMF
Fr292.2944
1 WorldAssets(INC) în LAK
15,165.217088
1 WorldAssets(INC) în LKR
Rs210.940288
1 WorldAssets(INC) în MDL
L11.677824
1 WorldAssets(INC) în MGA
Ar3,114.281728
1 WorldAssets(INC) în MOP
P5.587776
1 WorldAssets(INC) în MVR
10.67328
1 WorldAssets(INC) în MWK
MK1,211.110336
1 WorldAssets(INC) în MZN
MT44.57664
1 WorldAssets(INC) în NPR
Rs99.19872
1 WorldAssets(INC) în PYG
4,912.4992
1 WorldAssets(INC) în RWF
Fr1,009.4272
1 WorldAssets(INC) în SBD
$5.741248
1 WorldAssets(INC) în SCR
10.198912
1 WorldAssets(INC) în SRD
$26.57856
1 WorldAssets(INC) în SVC
$6.097024
1 WorldAssets(INC) în SZL
L12.012672
1 WorldAssets(INC) în TMT
m2.4416
1 WorldAssets(INC) în TND
د.ت2.0314112
1 WorldAssets(INC) în TTD
$4.722752
1 WorldAssets(INC) în UGX
Sh2,413.696
1 WorldAssets(INC) în XAF
Fr389.9584
1 WorldAssets(INC) în XCD
$1.88352
1 WorldAssets(INC) în XOF
Fr389.9584
1 WorldAssets(INC) în XPF
Fr70.4576
1 WorldAssets(INC) în BWP
P9.264128
1 WorldAssets(INC) în BZD
$1.402176
1 WorldAssets(INC) în CVE
$65.511616
1 WorldAssets(INC) în DJF
Fr124.1728
1 WorldAssets(INC) în DOP
$43.66976
1 WorldAssets(INC) în DZD
د.ج90.325248
1 WorldAssets(INC) în FJD
$1.5696
1 WorldAssets(INC) în GNF
Fr6,065.632
1 WorldAssets(INC) în GTQ
Q5.343616
1 WorldAssets(INC) în GYD
$145.875136
1 WorldAssets(INC) în ISK
kr84.4096

Resursă WorldAssets

Pentru o înțelegere mai aprofundată a WorldAssets, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web WorldAssets oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre WorldAssets

Cât valorează WorldAssets (INC) astăzi?
Prețul pe viu pentru INC în USD este 0.6976 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru INC în USD?
Prețul actual pentru INC la USD este $ 0.6976. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru WorldAssets?
Capitalizarea de piață pentru INC este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru INC?
Ofertă aflată în circulație pentru INC este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru INC?
INC a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru INC?
INC a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru INC?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru INC este $ 33.00K USD.
Va crește INC în acest an?
INC ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru INC pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:41:51 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru WorldAssets (INC)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

