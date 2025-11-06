Ce este INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Tokenul INFINIT este disponibil pe MEXC



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru IN pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre INFINIT pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare INFINIT fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru INFINIT (USD)

Ce valoare va avea INFINIT (IN) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale INFINIT (IN) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru INFINIT.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru INFINIT!

Tokenomie pentru INFINIT (IN)

Înțelegerea tokenomică a INFINIT (IN) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru IN!

Cum se cumpără INFINIT (IN)

Vrei să știi cum să cumperi INFINIT? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra INFINIT cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

IN în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă INFINIT

Pentru o înțelegere mai aprofundată a INFINIT, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre INFINIT Cât valorează INFINIT (IN) astăzi? Prețul pe viu pentru IN în USD este 0.09672 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru IN în USD? $ 0.09672 . Consultă Prețul actual pentru IN la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru INFINIT? Capitalizarea de piață pentru IN este $ 25.06M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru IN? Ofertă aflată în circulație pentru IN este 259.07M USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru IN? IN a obținut un preț ATH de 0.330328543984695 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru IN? IN a avut un preț ATL de 0.053529767930225576 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru IN? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru IN este $ 320.96K USD . Va crește IN în acest an? IN ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru IN pentru o analiză mai aprofundată.

