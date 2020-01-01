Tokenomie pentru IMGNAI (IMGNAI) Descoperă informații cheie despre IMGNAI (IMGNAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre IMGNAI (IMGNAI) imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge. Pagină de internet oficială: https://imgnai.com Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xA735A3AF76CC30791C61c10d585833829d36CBe0

Tokenomie și analiză de preț pentru IMGNAI (IMGNAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IMGNAI (IMGNAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 776.83M $ 776.83M $ 776.83M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.49M $ 4.49M $ 4.49M Maxim dintotdeauna: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Minim dintotdeauna: $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 $ 0.000046877671460728 Preț curent: $ 0.004489 $ 0.004489 $ 0.004489 Află mai mult despre prețul tokenului IMGNAI (IMGNAI)

Tokenomie pentru IMGNAI (IMGNAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IMGNAI (IMGNAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IMGNAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IMGNAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IMGNAI, explorează prețul în direct al tokenului IMGNAI!

