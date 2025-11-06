Ce este iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul iShares Gold Trust este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru IAUON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre iShares Gold Trust pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare iShares Gold Trust fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru iShares Gold Trust (USD)

Ce valoare va avea iShares Gold Trust (IAUON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale iShares Gold Trust (IAUON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru iShares Gold Trust.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru iShares Gold Trust!

Tokenomie pentru iShares Gold Trust (IAUON)

Înțelegerea tokenomică a iShares Gold Trust (IAUON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru IAUON!

Cum se cumpără iShares Gold Trust (IAUON)

Vrei să știi cum să cumperi iShares Gold Trust? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra iShares Gold Trust cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

IAUON în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă iShares Gold Trust

Pentru o înțelegere mai aprofundată a iShares Gold Trust, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre iShares Gold Trust Cât valorează iShares Gold Trust (IAUON) astăzi? Prețul pe viu pentru IAUON în USD este 75.01 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru IAUON în USD? $ 75.01 . Consultă Prețul actual pentru IAUON la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru iShares Gold Trust? Capitalizarea de piață pentru IAUON este $ 8.96M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru IAUON? Ofertă aflată în circulație pentru IAUON este 119.51K USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru IAUON? IAUON a obținut un preț ATH de 82.53676920433921 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru IAUON? IAUON a avut un preț ATL de 66.2823140111318 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru IAUON? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru IAUON este $ 59.69K USD . Va crește IAUON în acest an? IAUON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru IAUON pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru iShares Gold Trust (IAUON)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

