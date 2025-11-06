BursăDEX+
Prețul în timp real pentru iShares Gold Trust astăzi este 75.01 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru IAUON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru IAUON pe MEXC acum.

Mai multe despre IAUON

Informații de preț pentru IAUON

Ce este IAUON

Pagina oficială pentru IAUON

Tokenomie pentru IAUON

Prognoza prețurilor pentru IAUON

Istoric IAUON

Ghid de cumpărare IAUON

Convertor valutar IAUON în fiduciar

IAUON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo iShares Gold Trust

Pret iShares Gold Trust (IAUON)

Preț în timp real pentru 1 IAUON în USD:

$75.01
$75.01
+0.05%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 74.6
$ 74.6
Minim 24 h
$ 75.75
$ 75.75
Maxim 24 h

$ 74.6
$ 74.6

$ 75.75
$ 75.75

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318

-0.44%

+0.05%

-0.46%

-0.46%

Prețul în timp real pentru iShares Gold Trust (IAUON) este $ 75.01. În ultimele 24 de ore, tokenul IAUON a fost tranzacționat între un minim de $ 74.6 și un maxim de $ 75.75, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru IAUON este $ 82.53676920433921, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 66.2823140111318.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, IAUON s-a modificat cu -0.44% în decursul ultimei ore, cu +0.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.46% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața iShares Gold Trust (IAUON)

No.1155

$ 8.96M
$ 8.96M

$ 59.69K
$ 59.69K

$ 8.96M
$ 8.96M

119.51K
119.51K

119,509.28612408
119,509.28612408

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru iShares Gold Trust este $ 8.96M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 59.69K. Oferta aflată în circulație pentru IAUON este 119.51K, cu o ofertă totală de 119509.28612408. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 8.96M.

Istoric de preț pentru iShares Gold Trust (IAUON) USD

Urmărește modificările de preț pentru iShares Gold Trust pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.0375+0.05%
30 de zile$ +0.3+0.40%
60 de zile$ +25.01+50.02%
90 de zile$ +25.01+50.02%
Modificare de preț astăzi pentru iShares Gold Trust

Astăzi, IAUON a înregistrat o modificare de $ +0.0375 (+0.05%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru iShares Gold Trust

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.3 (+0.40%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru iShares Gold Trust

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, IAUON a văzut o modificare de $ +25.01 (+50.02%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru iShares Gold Trust

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +25.01 (+50.02%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru iShares Gold Trust (IAUON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru iShares Gold Trust.

Ce este iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul iShares Gold Trust este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile iShares Gold Trust. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru IAUON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre iShares Gold Trust pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare iShares Gold Trust fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru iShares Gold Trust (USD)

Ce valoare va avea iShares Gold Trust (IAUON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale iShares Gold Trust (IAUON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru iShares Gold Trust.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru iShares Gold Trust!

Tokenomie pentru iShares Gold Trust (IAUON)

Înțelegerea tokenomică a iShares Gold Trust (IAUON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru IAUON!

Cum se cumpără iShares Gold Trust (IAUON)

Vrei să știi cum să cumperi iShares Gold Trust? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra iShares Gold Trust cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

IAUON în monede locale

1 iShares Gold Trust(IAUON) în VND
1,973,888.15
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AUD
A$115.5154
1 iShares Gold Trust(IAUON) în GBP
57.0076
1 iShares Gold Trust(IAUON) în EUR
64.5086
1 iShares Gold Trust(IAUON) în USD
$75.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MYR
RM313.5418
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TRY
3,159.4212
1 iShares Gold Trust(IAUON) în JPY
¥11,476.53
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ARS
ARS$108,867.2637
1 iShares Gold Trust(IAUON) în RUB
6,087.8116
1 iShares Gold Trust(IAUON) în INR
6,649.6365
1 iShares Gold Trust(IAUON) în IDR
Rp1,250,166.1666
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PHP
4,422.5896
1 iShares Gold Trust(IAUON) în EGP
￡E.3,547.2229
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BRL
R$402.0536
1 iShares Gold Trust(IAUON) în CAD
C$105.7641
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BDT
9,151.9701
1 iShares Gold Trust(IAUON) în NGN
107,927.3884
1 iShares Gold Trust(IAUON) în COP
$286,297.4179
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ZAR
R.1,305.174
1 iShares Gold Trust(IAUON) în UAH
3,154.9206
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TZS
T.Sh.184,299.57
1 iShares Gold Trust(IAUON) în VES
Bs16,727.23
1 iShares Gold Trust(IAUON) în CLP
$70,734.43
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PKR
Rs21,200.8264
1 iShares Gold Trust(IAUON) în KZT
39,457.5103
1 iShares Gold Trust(IAUON) în THB
฿2,431.8242
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TWD
NT$2,324.5599
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AED
د.إ275.2867
1 iShares Gold Trust(IAUON) în CHF
Fr60.008
1 iShares Gold Trust(IAUON) în HKD
HK$582.8277
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AMD
֏28,683.824
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MAD
.د.م698.3431
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MXN
$1,398.9365
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SAR
ريال281.2875
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ETB
Br11,513.2849
1 iShares Gold Trust(IAUON) în KES
KSh9,686.7914
1 iShares Gold Trust(IAUON) în JOD
د.أ53.18209
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PLN
276.0368
1 iShares Gold Trust(IAUON) în RON
лв330.044
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SEK
kr719.3459
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BGN
лв126.7669
1 iShares Gold Trust(IAUON) în HUF
Ft25,128.35
1 iShares Gold Trust(IAUON) în CZK
1,581.9609
1 iShares Gold Trust(IAUON) în KWD
د.ك23.02807
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ILS
245.2827
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BOB
Bs517.569
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AZN
127.517
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TJS
SM691.5922
1 iShares Gold Trust(IAUON) în GEL
203.2771
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AOA
Kz68,439.124
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BHD
.د.ب28.20376
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BMD
$75.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) în DKK
kr485.3147
1 iShares Gold Trust(IAUON) în HNL
L1,971.2628
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MUR
3,450.46
1 iShares Gold Trust(IAUON) în NAD
$1,302.9237
1 iShares Gold Trust(IAUON) în NOK
kr766.6022
1 iShares Gold Trust(IAUON) în NZD
$132.7677
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PAB
B/.75.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PGK
K320.2927
1 iShares Gold Trust(IAUON) în QAR
ر.ق273.0364
1 iShares Gold Trust(IAUON) în RSD
дин.7,622.5162
1 iShares Gold Trust(IAUON) în UZS
soʻm892,976.0476
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ALL
L6,291.0887
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ANG
ƒ134.2679
1 iShares Gold Trust(IAUON) în AWG
ƒ135.018
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BBD
$150.02
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BAM
KM126.7669
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BIF
Fr221,204.49
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BND
$97.513
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BSD
$75.01
1 iShares Gold Trust(IAUON) în JMD
$12,027.8535
1 iShares Gold Trust(IAUON) în KHR
301,244.6606
1 iShares Gold Trust(IAUON) în KMF
Fr31,954.26
1 iShares Gold Trust(IAUON) în LAK
1,630,652.1413
1 iShares Gold Trust(IAUON) în LKR
රු22,868.2987
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MDL
L1,283.4211
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MGA
Ar337,882.545
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MOP
P600.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MVR
1,155.154
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MWK
MK129,999.831
1 iShares Gold Trust(IAUON) în MZN
MT4,796.8895
1 iShares Gold Trust(IAUON) în NPR
रु10,628.917
1 iShares Gold Trust(IAUON) în PYG
531,970.92
1 iShares Gold Trust(IAUON) în RWF
Fr108,989.53
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SBD
$616.5822
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SCR
1,030.6374
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SRD
$2,887.885
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SVC
$655.5874
1 iShares Gold Trust(IAUON) în SZL
L1,301.4235
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TMT
m262.535
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TND
د.ت221.95459
1 iShares Gold Trust(IAUON) în TTD
$507.8177
1 iShares Gold Trust(IAUON) în UGX
Sh262,234.96
1 iShares Gold Trust(IAUON) în XAF
Fr42,605.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) în XCD
$202.527
1 iShares Gold Trust(IAUON) în XOF
Fr42,605.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) în XPF
Fr7,726.03
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BWP
P1,008.8845
1 iShares Gold Trust(IAUON) în BZD
$150.7701
1 iShares Gold Trust(IAUON) în CVE
$7,176.9568
1 iShares Gold Trust(IAUON) în DJF
Fr13,351.78
1 iShares Gold Trust(IAUON) în DOP
$4,824.6432
1 iShares Gold Trust(IAUON) în DZD
د.ج9,803.807
1 iShares Gold Trust(IAUON) în FJD
$171.0228
1 iShares Gold Trust(IAUON) în GNF
Fr652,211.95
1 iShares Gold Trust(IAUON) în GTQ
Q574.5766
1 iShares Gold Trust(IAUON) în GYD
$15,689.0916
1 iShares Gold Trust(IAUON) în ISK
kr9,451.26

Resursă iShares Gold Trust

Pentru o înțelegere mai aprofundată a iShares Gold Trust, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web iShares Gold Trust oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre iShares Gold Trust

Cât valorează iShares Gold Trust (IAUON) astăzi?
Prețul pe viu pentru IAUON în USD este 75.01 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru IAUON în USD?
Prețul actual pentru IAUON la USD este $ 75.01. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru iShares Gold Trust?
Capitalizarea de piață pentru IAUON este $ 8.96M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru IAUON?
Ofertă aflată în circulație pentru IAUON este 119.51K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru IAUON?
IAUON a obținut un preț ATH de 82.53676920433921 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru IAUON?
IAUON a avut un preț ATL de 66.2823140111318 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru IAUON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru IAUON este $ 59.69K USD.
Va crește IAUON în acest an?
IAUON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru IAUON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:54:15 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru iShares Gold Trust (IAUON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator IAUON în USD

Sumă

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 75.01 USD

Tranzacționează IAUON

IAUON/USDT
$75.01
$75.01
+0.01%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

