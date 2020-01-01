Tokenomie pentru HIRO (HRT) Descoperă informații cheie despre HIRO (HRT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre HIRO (HRT) HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. HIRO is a game services enable players to generate revenue through blockchain technology. HIRO will effectively realize the entire process of NFT business from value assessment and registration to settlements, quickly and transparently based on blockchain technology. Pagină de internet oficială: https://hiro-token.com/ Carte albă: https://hiros-organization-1.gitbook.io/hiro-whitepaper Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x40787b15b30835c8da910b3da62c7d5691cc5c65 Cumpără HRT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru HIRO (HRT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru HIRO (HRT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 435.00K $ 435.00K $ 435.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Minim dintotdeauna: $ 0.000026257519604845 $ 0.000026257519604845 $ 0.000026257519604845 Preț curent: $ 0.000435 $ 0.000435 $ 0.000435 Află mai mult despre prețul tokenului HIRO (HRT)

Tokenomie pentru HIRO (HRT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru HIRO (HRT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri HRT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri HRT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru HRT, explorează prețul în direct al tokenului HRT!

