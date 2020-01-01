Tokenomie pentru Gamium (GMM) Descoperă informații cheie despre Gamium (GMM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Gamium (GMM) Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar's dreams come true: the only limit is your imagination. Pagină de internet oficială: https://gamium.world Carte albă: https://whitepaper.gamium.world/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5B6bf0c7f989dE824677cFBD507D9635965e9cD3

Tokenomie și analiză de preț pentru Gamium (GMM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Gamium (GMM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.45M $ 5.45M $ 5.45M Ofertă totală: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ofertă aflată în circulație: $ 48.96B $ 48.96B $ 48.96B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.56M $ 5.56M $ 5.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Minim dintotdeauna: $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 $ 0.000026030639129437 Preț curent: $ 0.00011122 $ 0.00011122 $ 0.00011122 Află mai mult despre prețul tokenului Gamium (GMM)

Tokenomie pentru Gamium (GMM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Gamium (GMM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GMM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GMM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GMM, explorează prețul în direct al tokenului GMM!

Cum se cumpără GMM Te interesează să adaugi Gamium (GMM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GMM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GMM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Gamium (GMM) Analiza istoricului de preț pentru GMM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GMM!

Predicție de preț pentru GMM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GMM? Pagina noastră de predicție de preț pentru GMM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GMM!

