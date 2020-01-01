Tokenomie pentru Farcana (FAR) Descoperă informații cheie despre Farcana (FAR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Farcana (FAR) $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Pagină de internet oficială: https://www.farcana.com Carte albă: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Cumpără FAR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Farcana (FAR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Farcana (FAR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.97B $ 3.97B $ 3.97B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Minim dintotdeauna: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Preț curent: $ 0.000265 $ 0.000265 $ 0.000265 Află mai mult despre prețul tokenului Farcana (FAR)

Tokenomie pentru Farcana (FAR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Farcana (FAR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAR, explorează prețul în direct al tokenului FAR!

Cum se cumpără FAR Te interesează să adaugi Farcana (FAR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FAR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FAR pe MEXC!

Istoric de preț pentru Farcana (FAR) Analiza istoricului de preț pentru FAR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FAR!

Predicție de preț pentru FAR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAR? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAR!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!