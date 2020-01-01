Tokenomie pentru Balance (EPT) Descoperă informații cheie despre Balance (EPT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Balance (EPT) Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Balance is a next-gen AI+Web3 protocol and framework for social and gaming, seamlessly integrating AI technology, blockchain technology, and decentralized applications. By combining AI Agents (intelligent, adaptive digital companions) with Key Nodes, which govern and secure the network, Balance enables a highly interactive, decentralized ecosystem for entertainment, productivity, and beyond. Pagină de internet oficială: https://balance.fun/ Carte albă: https://balancefun.gitbook.io/balance Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Cumpără EPT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Balance (EPT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Balance (EPT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 15.27M $ 15.27M $ 15.27M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 2.95B $ 2.95B $ 2.95B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 51.82M $ 51.82M $ 51.82M Maxim dintotdeauna: $ 0.0564 $ 0.0564 $ 0.0564 Minim dintotdeauna: $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 $ 0.003791516162432348 Preț curent: $ 0.005182 $ 0.005182 $ 0.005182 Află mai mult despre prețul tokenului Balance (EPT)

Tokenomie pentru Balance (EPT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Balance (EPT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EPT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EPT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EPT, explorează prețul în direct al tokenului EPT!

Cum se cumpără EPT Te interesează să adaugi Balance (EPT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EPT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EPT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Balance (EPT) Analiza istoricului de preț pentru EPT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EPT!

Predicție de preț pentru EPT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EPT? Pagina noastră de predicție de preț pentru EPT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EPT!

