Informații despre CYBRO (CYBRO) CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. Pagină de internet oficială: https://cybro.io Carte albă: https://docs.cybro.io/ Explorator de blocuri: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Cumpără CYBRO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CYBRO (CYBRO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CYBRO (CYBRO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 772.94K Ofertă totală: $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 132.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.3588 Minim dintotdeauna: $ 0.003632333457577384 Preț curent: $ 0.005838

Tokenomie pentru CYBRO (CYBRO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CYBRO (CYBRO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CYBRO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CYBRO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CYBRO, explorează prețul în direct al tokenului CYBRO!

