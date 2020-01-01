Tokenomie pentru ChainSwap (CSWAP) Descoperă informații cheie despre ChainSwap (CSWAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ChainSwap (CSWAP) ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. ChainSwap emerges as a revolutionary solution, bridging the gap between blockchains and empowering a more interoperable future. We achieve this by pioneering an innovative and pioneering layer 5 security cross-chain swap protocol. This innovative approach boasts an unrivaled level of security and decentralization. Pagină de internet oficială: https://www.chainswap.tech/ Carte albă: https://chainswap-2.gitbook.io/chainswap-defy-limits-embrace-anonymity/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xae41b275aaaf484b541a5881a2dded9515184cca Cumpără CSWAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ChainSwap (CSWAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ChainSwap (CSWAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Ofertă totală: $ 986.61M $ 986.61M $ 986.61M Ofertă aflată în circulație: $ 924.29M $ 924.29M $ 924.29M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.60M $ 5.60M $ 5.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.215 $ 0.215 $ 0.215 Minim dintotdeauna: $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 $ 0.001302420935978168 Preț curent: $ 0.0056 $ 0.0056 $ 0.0056 Află mai mult despre prețul tokenului ChainSwap (CSWAP)

Tokenomie pentru ChainSwap (CSWAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ChainSwap (CSWAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSWAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSWAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSWAP, explorează prețul în direct al tokenului CSWAP!

Cum se cumpără CSWAP Te interesează să adaugi ChainSwap (CSWAP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CSWAP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CSWAP pe MEXC!

Istoric de preț pentru ChainSwap (CSWAP) Analiza istoricului de preț pentru CSWAP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CSWAP!

Predicție de preț pentru CSWAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CSWAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru CSWAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CSWAP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!