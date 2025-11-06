BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Ibiza Final Boss astăzi este 0.0002828 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru BOSS în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru BOSS pe MEXC acum.

Logo Ibiza Final Boss

Pret Ibiza Final Boss (BOSS)

Preț în timp real pentru 1 BOSS în USD:

$0.0002828
-2.78%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Ibiza Final Boss (BOSS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000259
Minim 24 h
$ 0.0003977
Maxim 24 h

$ 0.000259
$ 0.0003977
$ 0.04818861394228114
$ 0.000170877417044728
-1.91%

-2.78%

-34.25%

-34.25%

Prețul în timp real pentru Ibiza Final Boss (BOSS) este $ 0.0002828. În ultimele 24 de ore, tokenul BOSS a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000259 și un maxim de $ 0.0003977, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru BOSS este $ 0.04818861394228114, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.000170877417044728.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, BOSS s-a modificat cu -1.91% în decursul ultimei ore, cu -2.78% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -34.25% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Ibiza Final Boss (BOSS)

No.2723

$ 263.10K
$ 56.03K
$ 263.11K
930.35M
930,382,708.578407
930,350,034.032687
99.99%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru Ibiza Final Boss este $ 263.10K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.03K. Oferta aflată în circulație pentru BOSS este 930.35M, cu o ofertă totală de 930350034.032687. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 263.11K.

Istoric de preț pentru Ibiza Final Boss (BOSS) USD

Urmărește modificările de preț pentru Ibiza Final Boss pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000008087-2.78%
30 de zile$ -0.0007842-73.50%
60 de zile$ -0.0024242-89.56%
90 de zile$ -0.0378772-99.26%
Modificare de preț astăzi pentru Ibiza Final Boss

Astăzi, BOSS a înregistrat o modificare de $ -0.000008087 (-2.78%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Ibiza Final Boss

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0007842 (-73.50%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Ibiza Final Boss

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, BOSS a văzut o modificare de $ -0.0024242 (-89.56%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Ibiza Final Boss

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0378772 (-99.26%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Ibiza Final Boss (BOSS)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Ibiza Final Boss.

Ce este Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Tokenul Ibiza Final Boss este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Ibiza Final Boss. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru BOSS pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Ibiza Final Boss pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Ibiza Final Boss fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Ibiza Final Boss (USD)

Ce valoare va avea Ibiza Final Boss (BOSS) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Ibiza Final Boss (BOSS) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Ibiza Final Boss.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Ibiza Final Boss!

Tokenomie pentru Ibiza Final Boss (BOSS)

Înțelegerea tokenomică a Ibiza Final Boss (BOSS) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru BOSS!

Cum se cumpără Ibiza Final Boss (BOSS)

Vrei să știi cum să cumperi Ibiza Final Boss? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Ibiza Final Boss cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

BOSS în monede locale

Resursă Ibiza Final Boss

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Ibiza Final Boss, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Ibiza Final Boss oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Ibiza Final Boss

Cât valorează Ibiza Final Boss (BOSS) astăzi?
Prețul pe viu pentru BOSS în USD este 0.0002828 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru BOSS în USD?
Prețul actual pentru BOSS la USD este $ 0.0002828. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Ibiza Final Boss?
Capitalizarea de piață pentru BOSS este $ 263.10K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru BOSS?
Ofertă aflată în circulație pentru BOSS este 930.35M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru BOSS?
BOSS a obținut un preț ATH de 0.04818861394228114 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru BOSS?
BOSS a avut un preț ATL de 0.000170877417044728 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru BOSS?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru BOSS este $ 56.03K USD.
Va crește BOSS în acest an?
BOSS ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru BOSS pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:37:38 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

