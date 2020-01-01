Tokenomie pentru BLOCX (BLOCX) Descoperă informații cheie despre BLOCX (BLOCX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BLOCX (BLOCX) "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. Pagină de internet oficială: https://blocx.tech/ Carte albă: https://blocx.info/whitepaper/ Explorator de blocuri: http://blocxscan.com Cumpără BLOCX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BLOCX (BLOCX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLOCX (BLOCX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 706.74K $ 706.74K $ 706.74K Ofertă totală: $ 130.66M $ 130.66M $ 130.66M Ofertă aflată în circulație: $ 100.11M $ 100.11M $ 100.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Maxim dintotdeauna: $ 0.41333 $ 0.41333 $ 0.41333 Minim dintotdeauna: $ 0.006556687186348617 $ 0.006556687186348617 $ 0.006556687186348617 Preț curent: $ 0.00706 $ 0.00706 $ 0.00706 Află mai mult despre prețul tokenului BLOCX (BLOCX)

Tokenomie pentru BLOCX (BLOCX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BLOCX (BLOCX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLOCX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLOCX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLOCX, explorează prețul în direct al tokenului BLOCX!

Cum se cumpără BLOCX Te interesează să adaugi BLOCX (BLOCX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BLOCX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BLOCX pe MEXC!

Istoric de preț pentru BLOCX (BLOCX) Analiza istoricului de preț pentru BLOCX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLOCX!

Predicție de preț pentru BLOCX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLOCX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLOCX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLOCX!

