Informații despre Biometric Financial (BIOFI) The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Pagină de internet oficială: https://biometricfinancial.org/home/ Carte albă: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Cumpără BIOFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Biometric Financial (BIOFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Biometric Financial (BIOFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 719.84K $ 719.84K $ 719.84K Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.84M $ 1.84M $ 1.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Minim dintotdeauna: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Preț curent: $ 0.0001839 $ 0.0001839 $ 0.0001839 Află mai mult despre prețul tokenului Biometric Financial (BIOFI)

Tokenomie pentru Biometric Financial (BIOFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Biometric Financial (BIOFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BIOFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BIOFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BIOFI, explorează prețul în direct al tokenului BIOFI!

