Ce este BABAON

Informații de preț pentru BABAON

Tokenomie pentru Alibaba (BABAON) Descoperă informații cheie despre Alibaba (BABAON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Alibaba (BABAON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alibaba (BABAON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Ofertă totală: $ 9.08K $ 9.08K $ 9.08K Ofertă aflată în circulație: $ 9.08K $ 9.08K $ 9.08K FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Maxim dintotdeauna: $ 192.51 $ 192.51 $ 192.51 Minim dintotdeauna: $ 130.22737422531634 $ 130.22737422531634 $ 130.22737422531634 Preț curent: $ 162.21 $ 162.21 $ 162.21 Află mai mult despre prețul tokenului Alibaba (BABAON) Cumpără BABAON acum!

Informații despre Alibaba (BABAON) Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Pagină de internet oficială: https://app.ondo.finance/assets/babaon Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x41765F0FCddC276309195166C7A62AE522FA09ef

Tokenomie pentru Alibaba (BABAON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alibaba (BABAON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABAON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABAON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABAON, explorează prețul în direct al tokenului BABAON!

Cum se cumpără BABAON Te interesează să adaugi Alibaba (BABAON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BABAON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BABAON pe MEXC! Istoric de preț pentru Alibaba (BABAON) Analiza istoricului de preț pentru BABAON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BABAON! Predicție de preț pentru BABAON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABAON? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABAON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABAON!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume.

