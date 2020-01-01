Tokenomie pentru B3 Base (B3) Descoperă informații cheie despre B3 Base (B3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre B3 Base (B3) B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the “Protocol” or “B3”), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Pagină de internet oficială: https://b3.fun/ Carte albă: https://docs.b3.fun/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Cumpără B3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru B3 Base (B3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru B3 Base (B3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 55.38M $ 55.38M $ 55.38M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 260.10M $ 260.10M $ 260.10M Maxim dintotdeauna: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Minim dintotdeauna: $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 Preț curent: $ 0.002601 $ 0.002601 $ 0.002601 Află mai mult despre prețul tokenului B3 Base (B3)

Tokenomie pentru B3 Base (B3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru B3 Base (B3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri B3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri B3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru B3, explorează prețul în direct al tokenului B3!

Cum se cumpără B3 Te interesează să adaugi B3 Base (B3) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru B3, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra B3 pe MEXC!

Istoric de preț pentru B3 Base (B3) Analiza istoricului de preț pentru B3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru B3!

Predicție de preț pentru B3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta B3? Pagina noastră de predicție de preț pentru B3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul B3!

