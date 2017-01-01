Tokenomie pentru AVA (AVA) Descoperă informații cheie despre AVA (AVA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AVA (AVA) AVA plans to tokenise the concept of loyalty reward programs using blockchain technology. The AVA token functions as the key to accessing web3 loyalty programs and provides perks to end users, such as AVA payment discounts, AVA loyalty rewards, gated access benefits, and more. Launched in 2017, the AVA Foundation says their overarching mission is to create a decentralised and self-sufficient blockchain-based loyalty ecosystem with AVA at its core. Pagină de internet oficială: https://www.avafoundation.org Carte albă: https://www.avafoundation.org/ava-2-0-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/G8LfyGVsjsLzetJ5RWZVAhMo4H9cb58ET1Z6gEZJQdPM Cumpără AVA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AVA (AVA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AVA (AVA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.39M $ 35.39M $ 35.39M Ofertă totală: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M Ofertă aflată în circulație: $ 69.95M $ 69.95M $ 69.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 50.60M $ 50.60M $ 50.60M Maxim dintotdeauna: $ 6.464807 $ 6.464807 $ 6.464807 Minim dintotdeauna: $ 0.0439477 $ 0.0439477 $ 0.0439477 Preț curent: $ 0.506 $ 0.506 $ 0.506 Află mai mult despre prețul tokenului AVA (AVA)

Tokenomie pentru AVA (AVA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AVA (AVA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVA, explorează prețul în direct al tokenului AVA!

Cum se cumpără AVA Te interesează să adaugi AVA (AVA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AVA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AVA pe MEXC!

Istoric de preț pentru AVA (AVA) Analiza istoricului de preț pentru AVA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AVA!

Predicție de preț pentru AVA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVA? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVA!

