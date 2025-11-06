BursăDEX+
Prețul în timp real pentru ASML Holding NV astăzi este 1038.99 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ASMLON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ASMLON pe MEXC acum.

$1,038.99
-0.80%1D
ASML Holding NV (ASMLON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:18 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ASML Holding NV (ASMLON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 1,029.58
Minim 24 h
$ 1,052
Maxim 24 h

$ 1,029.58
$ 1,052
$ 1,087.8260089245405
$ 732.0144981577465
-0.23%

-0.80%

-3.55%

-3.55%

Prețul în timp real pentru ASML Holding NV (ASMLON) este $ 1,038.99. În ultimele 24 de ore, tokenul ASMLON a fost tranzacționat între un minim de $ 1,029.58 și un maxim de $ 1,052, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ASMLON este $ 1,087.8260089245405, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 732.0144981577465.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ASMLON s-a modificat cu -0.23% în decursul ultimei ore, cu -0.80% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.55% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ASML Holding NV (ASMLON)

No.1904

$ 1.55M
$ 61.86K
$ 1.55M
1.49K
1,490.80472968
ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru ASML Holding NV este $ 1.55M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 61.86K. Oferta aflată în circulație pentru ASMLON este 1.49K, cu o ofertă totală de 1490.80472968. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.55M.

Istoric de preț pentru ASML Holding NV (ASMLON) USD

Urmărește modificările de preț pentru ASML Holding NV pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -8.379-0.80%
30 de zile$ +22.08+2.17%
60 de zile$ +288.99+38.53%
90 de zile$ +288.99+38.53%
Modificare de preț astăzi pentru ASML Holding NV

Astăzi, ASMLON a înregistrat o modificare de $ -8.379 (-0.80%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ASML Holding NV

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +22.08 (+2.17%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ASML Holding NV

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ASMLON a văzut o modificare de $ +288.99 (+38.53%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ASML Holding NV

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +288.99 (+38.53%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ASML Holding NV (ASMLON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ASML Holding NV.

Ce este ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul ASML Holding NV este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile ASML Holding NV. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ASMLON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre ASML Holding NV pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare ASML Holding NV fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru ASML Holding NV (USD)

Ce valoare va avea ASML Holding NV (ASMLON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ASML Holding NV (ASMLON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ASML Holding NV.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ASML Holding NV!

Tokenomie pentru ASML Holding NV (ASMLON)

Înțelegerea tokenomică a ASML Holding NV (ASMLON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ASMLON!

Cum se cumpără ASML Holding NV (ASMLON)

Vrei să știi cum să cumperi ASML Holding NV? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ASML Holding NV cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ASMLON în monede locale

1 ASML Holding NV(ASMLON) în VND
27,341,021.85
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AUD
A$1,600.0446
1 ASML Holding NV(ASMLON) în GBP
789.6324
1 ASML Holding NV(ASMLON) în EUR
893.5314
1 ASML Holding NV(ASMLON) în USD
$1,038.99
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MYR
RM4,342.9782
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TRY
43,751.8689
1 ASML Holding NV(ASMLON) în JPY
¥158,965.47
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ARS
ARS$1,507,958.9163
1 ASML Holding NV(ASMLON) în RUB
84,324.4284
1 ASML Holding NV(ASMLON) în INR
92,075.2938
1 ASML Holding NV(ASMLON) în IDR
Rp17,316,493.0734
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PHP
61,248.4605
1 ASML Holding NV(ASMLON) în EGP
￡E.49,133.8371
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BRL
R$5,548.2066
1 ASML Holding NV(ASMLON) în CAD
C$1,464.9759
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BDT
126,767.1699
1 ASML Holding NV(ASMLON) în NGN
1,492,800.0522
1 ASML Holding NV(ASMLON) în COP
$3,965,606.6421
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ZAR
R.18,036.8664
1 ASML Holding NV(ASMLON) în UAH
43,699.9194
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TZS
T.Sh.2,552,798.43
1 ASML Holding NV(ASMLON) în VES
Bs231,694.77
1 ASML Holding NV(ASMLON) în CLP
$978,728.58
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PKR
Rs293,660.1336
1 ASML Holding NV(ASMLON) în KZT
546,539.9097
1 ASML Holding NV(ASMLON) în THB
฿33,673.6659
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TWD
NT$32,156.7405
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AED
د.إ3,813.0933
1 ASML Holding NV(ASMLON) în CHF
Fr831.192
1 ASML Holding NV(ASMLON) în HKD
HK$8,072.9523
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AMD
֏397,309.776
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MAD
.د.م9,672.9969
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MXN
$19,335.6039
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SAR
ريال3,896.2125
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ETB
Br159,474.5751
1 ASML Holding NV(ASMLON) în KES
KSh134,175.1686
1 ASML Holding NV(ASMLON) în JOD
د.أ736.64391
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PLN
3,823.4832
1 ASML Holding NV(ASMLON) în RON
лв4,571.556
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SEK
kr9,963.9141
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BGN
лв1,755.8931
1 ASML Holding NV(ASMLON) în HUF
Ft347,718.7833
1 ASML Holding NV(ASMLON) în CZK
21,912.2991
1 ASML Holding NV(ASMLON) în KWD
د.ك318.96993
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ILS
3,387.1074
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BOB
Bs7,169.031
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AZN
1,766.283
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TJS
SM9,579.4878
1 ASML Holding NV(ASMLON) în GEL
2,815.6629
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AOA
Kz947,974.476
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BHD
.د.ب391.69923
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BMD
$1,038.99
1 ASML Holding NV(ASMLON) în DKK
kr6,722.2653
1 ASML Holding NV(ASMLON) în HNL
L27,304.6572
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MUR
47,793.54
1 ASML Holding NV(ASMLON) în NAD
$18,047.2563
1 ASML Holding NV(ASMLON) în NOK
kr10,618.4778
1 ASML Holding NV(ASMLON) în NZD
$1,839.0123
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PAB
B/.1,038.99
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PGK
K4,436.4873
1 ASML Holding NV(ASMLON) în QAR
ر.ق3,781.9236
1 ASML Holding NV(ASMLON) în RSD
дин.105,592.5537
1 ASML Holding NV(ASMLON) în UZS
soʻm12,368,926.5924
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ALL
L87,140.0913
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ANG
ƒ1,859.7921
1 ASML Holding NV(ASMLON) în AWG
ƒ1,870.182
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BBD
$2,077.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BAM
KM1,755.8931
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BIF
Fr3,063,981.51
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BND
$1,350.687
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BSD
$1,038.99
1 ASML Holding NV(ASMLON) în JMD
$166,602.0465
1 ASML Holding NV(ASMLON) în KHR
4,172,646.1794
1 ASML Holding NV(ASMLON) în KMF
Fr442,609.74
1 ASML Holding NV(ASMLON) în LAK
22,586,738.6787
1 ASML Holding NV(ASMLON) în LKR
රු316,756.8813
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MDL
L17,777.1189
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MGA
Ar4,680,130.455
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MOP
P8,311.92
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MVR
16,000.446
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MWK
MK1,800,673.569
1 ASML Holding NV(ASMLON) în MZN
MT66,443.4105
1 ASML Holding NV(ASMLON) în NPR
रु147,224.883
1 ASML Holding NV(ASMLON) în PYG
7,368,517.08
1 ASML Holding NV(ASMLON) în RWF
Fr1,509,652.47
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SBD
$8,540.4978
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SCR
14,275.7226
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SRD
$40,001.115
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SVC
$9,080.7726
1 ASML Holding NV(ASMLON) în SZL
L18,026.4765
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TMT
m3,636.465
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TND
د.ت3,074.37141
1 ASML Holding NV(ASMLON) în TTD
$7,033.9623
1 ASML Holding NV(ASMLON) în UGX
Sh3,632,309.04
1 ASML Holding NV(ASMLON) în XAF
Fr590,146.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) în XCD
$2,805.273
1 ASML Holding NV(ASMLON) în XOF
Fr590,146.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) în XPF
Fr107,015.97
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BWP
P13,974.4155
1 ASML Holding NV(ASMLON) în BZD
$2,088.3699
1 ASML Holding NV(ASMLON) în CVE
$99,410.5632
1 ASML Holding NV(ASMLON) în DJF
Fr184,940.22
1 ASML Holding NV(ASMLON) în DOP
$66,827.8368
1 ASML Holding NV(ASMLON) în DZD
د.ج135,567.4152
1 ASML Holding NV(ASMLON) în FJD
$2,368.8972
1 ASML Holding NV(ASMLON) în GNF
Fr9,034,018.05
1 ASML Holding NV(ASMLON) în GTQ
Q7,958.6634
1 ASML Holding NV(ASMLON) în GYD
$217,315.1484
1 ASML Holding NV(ASMLON) în ISK
kr130,912.74

Resursă ASML Holding NV

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ASML Holding NV, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web ASML Holding NV oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ASML Holding NV

Cât valorează ASML Holding NV (ASMLON) astăzi?
Prețul pe viu pentru ASMLON în USD este 1,038.99 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ASMLON în USD?
Prețul actual pentru ASMLON la USD este $ 1,038.99. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ASML Holding NV?
Capitalizarea de piață pentru ASMLON este $ 1.55M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ASMLON?
Ofertă aflată în circulație pentru ASMLON este 1.49K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ASMLON?
ASMLON a obținut un preț ATH de 1,087.8260089245405 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ASMLON?
ASMLON a avut un preț ATL de 732.0144981577465 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ASMLON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ASMLON este $ 61.86K USD.
Va crește ASMLON în acest an?
ASMLON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ASMLON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:18 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

