Pe baza predicției tale, ASML Holding NV ar putea o înregistra o creștere de 0.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1,028.96 în 2025.

Pe baza predicției tale, ASML Holding NV ar putea o înregistra o creștere de 5.00%. Ar putea ajunge la un preț de tranzacționare de $ 1,080.4080 în 2026.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2027 pentru ASMLON este $ 1,134.4284 cu o rată de creștere de 10.25%.

Conform modulului de predicție a prețurilor, prețul viitor prognozat din 2028 pentru ASMLON este $ 1,191.1498 cu o rată de creștere de 15.76%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ASMLON în 2029 este $ 1,250.7073 împreună cu o rată de creștere de 21.55%.

Urmând modulul de predicție de preț de mai sus, prețul țintă pentru ASMLON în 2030 este $ 1,313.2426 împreună cu o rată de creștere de 27.63%.

În 2040, prețul pentru ASML Holding NV ar putea înregistra o creștere de 107.89%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 2,139.1339.

În 2050, prețul pentru ASML Holding NV ar putea înregistra o creștere de 238.64%. Acesta ar putea atinge un preț de tranzacționare de $ 3,484.4237.