Prețul în timp real pentru Arm Holdings PLC astăzi este 157.56 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ARMON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ARMON pe MEXC acum.

Mai multe despre ARMON

Informații de preț pentru ARMON

Ce este ARMON

Pagina oficială pentru ARMON

Tokenomie pentru ARMON

Prognoza prețurilor pentru ARMON

Istoric ARMON

Ghid de cumpărare ARMON

Convertor valutar ARMON în fiduciar

ARMON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Arm Holdings PLC

Pret Arm Holdings PLC (ARMON)

Preț în timp real pentru 1 ARMON în USD:

$156.9
$156.9$156.9
-1.02%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:04 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Arm Holdings PLC (ARMON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 157.3
$ 157.3$ 157.3
Minim 24 h
$ 170.07
$ 170.07$ 170.07
Maxim 24 h

$ 157.3
$ 157.3$ 157.3

$ 170.07
$ 170.07$ 170.07

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-1.59%

-1.02%

-5.29%

-5.29%

Prețul în timp real pentru Arm Holdings PLC (ARMON) este $ 157.56. În ultimele 24 de ore, tokenul ARMON a fost tranzacționat între un minim de $ 157.3 și un maxim de $ 170.07, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ARMON este $ 191.8179294374928, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 130.83952449123566.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ARMON s-a modificat cu -1.59% în decursul ultimei ore, cu -1.02% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.29% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Arm Holdings PLC (ARMON)

No.2155

$ 872.82K
$ 872.82K$ 872.82K

$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K

$ 872.82K
$ 872.82K$ 872.82K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.61279997
5,539.61279997 5,539.61279997

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Arm Holdings PLC este $ 872.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 62.07K. Oferta aflată în circulație pentru ARMON este 5.54K, cu o ofertă totală de 5539.61279997. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 872.82K.

Istoric de preț pentru Arm Holdings PLC (ARMON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Arm Holdings PLC pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.6169-1.02%
30 de zile$ +2.31+1.48%
60 de zile$ +57.56+57.56%
90 de zile$ +57.56+57.56%
Modificare de preț astăzi pentru Arm Holdings PLC

Astăzi, ARMON a înregistrat o modificare de $ -1.6169 (-1.02%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Arm Holdings PLC

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +2.31 (+1.48%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Arm Holdings PLC

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ARMON a văzut o modificare de $ +57.56 (+57.56%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Arm Holdings PLC

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +57.56 (+57.56%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Arm Holdings PLC (ARMON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Arm Holdings PLC.

Ce este Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Arm Holdings PLC este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Arm Holdings PLC. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ARMON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Arm Holdings PLC pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Arm Holdings PLC fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Arm Holdings PLC (USD)

Ce valoare va avea Arm Holdings PLC (ARMON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Arm Holdings PLC (ARMON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Arm Holdings PLC.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Arm Holdings PLC!

Tokenomie pentru Arm Holdings PLC (ARMON)

Înțelegerea tokenomică a Arm Holdings PLC (ARMON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ARMON!

Cum se cumpără Arm Holdings PLC (ARMON)

Vrei să știi cum să cumperi Arm Holdings PLC? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Arm Holdings PLC cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ARMON în monede locale

1 Arm Holdings PLC(ARMON) în VND
4,146,191.4
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AUD
A$242.6424
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în GBP
119.7456
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în EUR
135.5016
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în USD
$157.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MYR
RM658.6008
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TRY
6,634.8516
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în JPY
¥24,106.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ARS
ARS$228,677.8572
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în RUB
12,787.5696
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în INR
13,962.9672
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în IDR
Rp2,625,998.9496
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PHP
9,288.162
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în EGP
￡E.7,451.0124
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BRL
R$841.3704
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în CAD
C$222.1596
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BDT
19,223.8956
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în NGN
226,379.0568
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în COP
$601,373.4324
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ZAR
R.2,735.2416
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în UAH
6,626.9736
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TZS
T.Sh.387,124.92
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în VES
Bs35,135.88
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în CLP
$148,421.52
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PKR
Rs44,532.7584
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în KZT
82,881.2868
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în THB
฿5,106.5196
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TWD
NT$4,876.482
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AED
د.إ578.2452
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în CHF
Fr126.048
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în HKD
HK$1,224.2412
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AMD
֏60,250.944
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MAD
.د.م1,466.8836
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MXN
$2,932.1916
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SAR
ريال590.85
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ETB
Br24,183.8844
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în KES
KSh20,347.2984
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în JOD
د.أ111.71004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PLN
579.8208
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în RON
лв693.264
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SEK
kr1,511.0004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BGN
лв266.2764
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în HUF
Ft52,730.6052
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în CZK
3,322.9404
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în KWD
د.ك48.37092
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ILS
513.6456
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BOB
Bs1,087.164
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AZN
267.852
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TJS
SM1,452.7032
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în GEL
426.9876
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AOA
Kz143,757.744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BHD
.د.ب59.40012
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BMD
$157.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în DKK
kr1,019.4132
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în HNL
L4,140.6768
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MUR
7,247.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în NAD
$2,736.8172
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în NOK
kr1,610.2632
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în NZD
$278.8812
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PAB
B/.157.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PGK
K672.7812
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în QAR
ر.ق573.5184
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în RSD
дин.16,012.8228
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în UZS
soʻm1,875,713.9856
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ALL
L13,214.5572
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ANG
ƒ282.0324
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în AWG
ƒ283.608
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BBD
$315.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BAM
KM266.2764
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BIF
Fr464,644.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BND
$204.828
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BSD
$157.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în JMD
$25,264.746
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în KHR
632,770.4136
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în KMF
Fr67,120.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în LAK
3,425,217.3228
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în LKR
රු48,035.3172
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MDL
L2,695.8516
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MGA
Ar709,729.02
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MOP
P1,260.48
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MVR
2,426.424
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MWK
MK273,067.236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în MZN
MT10,075.962
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în NPR
रु22,326.252
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în PYG
1,117,415.52
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în RWF
Fr228,934.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SBD
$1,295.1432
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SCR
2,164.8744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SRD
$6,066.06
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SVC
$1,377.0744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în SZL
L2,733.666
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TMT
m551.46
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TND
د.ت466.22004
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în TTD
$1,066.6812
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în UGX
Sh550,829.76
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în XAF
Fr89,494.08
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în XCD
$425.412
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în XOF
Fr89,494.08
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în XPF
Fr16,228.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BWP
P2,119.182
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în BZD
$316.6956
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în CVE
$15,075.3408
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în DJF
Fr28,045.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în DOP
$10,134.2592
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în DZD
د.ج20,558.4288
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în FJD
$359.2368
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în GNF
Fr1,369,984.2
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în GTQ
Q1,206.9096
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în GYD
$32,955.2496
1 Arm Holdings PLC(ARMON) în ISK
kr19,852.56

Resursă Arm Holdings PLC

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Arm Holdings PLC, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Arm Holdings PLC oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Arm Holdings PLC

Cât valorează Arm Holdings PLC (ARMON) astăzi?
Prețul pe viu pentru ARMON în USD este 157.56 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ARMON în USD?
Prețul actual pentru ARMON la USD este $ 157.56. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Arm Holdings PLC?
Capitalizarea de piață pentru ARMON este $ 872.82K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ARMON?
Ofertă aflată în circulație pentru ARMON este 5.54K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ARMON?
ARMON a obținut un preț ATH de 191.8179294374928 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ARMON?
ARMON a avut un preț ATL de 130.83952449123566 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ARMON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ARMON este $ 62.07K USD.
Va crește ARMON în acest an?
ARMON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ARMON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:33:04 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Arm Holdings PLC (ARMON)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ARMON în USD

Sumă

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 157.56 USD

Tranzacționează ARMON

ARMON/USDT
$156.9
$156.9$156.9
-0.98%

