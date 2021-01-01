Tokenomie pentru Akita (AKITA) Descoperă informații cheie despre Akita (AKITA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Akita (AKITA) AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Pagină de internet oficială: https://akita.network/ Carte albă: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Cumpără AKITA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Akita (AKITA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Akita (AKITA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.24M $ 3.24M $ 3.24M Ofertă totală: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Ofertă aflată în circulație: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.76M $ 4.76M $ 4.76M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00000004757 $ 0.00000004757 $ 0.00000004757 Află mai mult despre prețul tokenului Akita (AKITA)

Tokenomie pentru Akita (AKITA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Akita (AKITA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AKITA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AKITA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AKITA, explorează prețul în direct al tokenului AKITA!

