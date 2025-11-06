BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Abbott astăzi este 124.21 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ABTON în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ABTON pe MEXC acum.

Mai multe despre ABTON

Informații de preț pentru ABTON

Ce este ABTON

Pagina oficială pentru ABTON

Tokenomie pentru ABTON

Prognoza prețurilor pentru ABTON

Istoric ABTON

Ghid de cumpărare ABTON

Convertor valutar ABTON în fiduciar

ABTON Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Abbott

Pret Abbott (ABTON)

Preț în timp real pentru 1 ABTON în USD:

$124.21
$124.21$124.21
-0.41%1D
USD
Abbott (ABTON) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:35 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Abbott (ABTON) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 123.99
$ 123.99$ 123.99
Minim 24 h
$ 126.01
$ 126.01$ 126.01
Maxim 24 h

$ 123.99
$ 123.99$ 123.99

$ 126.01
$ 126.01$ 126.01

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 122.32387218541305
$ 122.32387218541305$ 122.32387218541305

+0.06%

-0.41%

-0.93%

-0.93%

Prețul în timp real pentru Abbott (ABTON) este $ 124.21. În ultimele 24 de ore, tokenul ABTON a fost tranzacționat între un minim de $ 123.99 și un maxim de $ 126.01, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ABTON este $ 235.31115975890665, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 122.32387218541305.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ABTON s-a modificat cu +0.06% în decursul ultimei ore, cu -0.41% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.93% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Abbott (ABTON)

No.1872

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K

$ 1.65M
$ 1.65M$ 1.65M

13.25K
13.25K 13.25K

13,254.91628593
13,254.91628593 13,254.91628593

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Abbott este $ 1.65M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 60.34K. Oferta aflată în circulație pentru ABTON este 13.25K, cu o ofertă totală de 13254.91628593. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.65M.

Istoric de preț pentru Abbott (ABTON) USD

Urmărește modificările de preț pentru Abbott pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.5114-0.41%
30 de zile$ -9.64-7.21%
60 de zile$ +24.21+24.21%
90 de zile$ +24.21+24.21%
Modificare de preț astăzi pentru Abbott

Astăzi, ABTON a înregistrat o modificare de $ -0.5114 (-0.41%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Abbott

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -9.64 (-7.21%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Abbott

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ABTON a văzut o modificare de $ +24.21 (+24.21%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Abbott

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +24.21 (+24.21%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Abbott (ABTON)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Abbott.

Ce este Abbott (ABTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tokenul Abbott este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Abbott. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ABTON pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Abbott pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Abbott fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Abbott (USD)

Ce valoare va avea Abbott (ABTON) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Abbott (ABTON) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Abbott.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Abbott!

Tokenomie pentru Abbott (ABTON)

Înțelegerea tokenomică a Abbott (ABTON) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ABTON!

Cum se cumpără Abbott (ABTON)

Vrei să știi cum să cumperi Abbott? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Abbott cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ABTON în monede locale

Resursă Abbott

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Abbott, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web Abbott oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Abbott

Cât valorează Abbott (ABTON) astăzi?
Prețul pe viu pentru ABTON în USD este 124.21 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ABTON în USD?
Prețul actual pentru ABTON la USD este $ 124.21. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Abbott?
Capitalizarea de piață pentru ABTON este $ 1.65M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ABTON?
Ofertă aflată în circulație pentru ABTON este 13.25K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ABTON?
ABTON a obținut un preț ATH de 235.31115975890665 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ABTON?
ABTON a avut un preț ATL de 122.32387218541305 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ABTON?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ABTON este $ 60.34K USD.
Va crește ABTON în acest an?
ABTON ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ABTON pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:29:35 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ABTON în USD

Sumă

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 124.21 USD

Tranzacționează ABTON

ABTON/USDT
$124.21
$124.21$124.21
-0.33%

