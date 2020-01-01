Tokenomie pentru 3ULL (3ULL) Descoperă informații cheie despre 3ULL (3ULL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 3ULL (3ULL) PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. Pagină de internet oficială: https://playa3ull.games Carte albă: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf Explorator de blocuri: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 Cumpără 3ULL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 3ULL (3ULL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 3ULL (3ULL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.65M $ 8.65M $ 8.65M Ofertă totală: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B Ofertă aflată în circulație: $ 14.49B $ 14.49B $ 14.49B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 29.87M $ 29.87M $ 29.87M Maxim dintotdeauna: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 Minim dintotdeauna: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 Preț curent: $ 0.0005974 $ 0.0005974 $ 0.0005974 Află mai mult despre prețul tokenului 3ULL (3ULL)

Tokenomie pentru 3ULL (3ULL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 3ULL (3ULL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 3ULL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 3ULL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 3ULL, explorează prețul în direct al tokenului 3ULL!

Istoric de preț pentru 3ULL (3ULL) Analiza istoricului de preț pentru 3ULL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 3ULL!

Predicție de preț pentru 3ULL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 3ULL? Pagina noastră de predicție de preț pentru 3ULL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 3ULL!

