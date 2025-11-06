Ce este DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains. DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

Tokenul DoubleZero este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile DoubleZero. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.



În plus, poți:

- Verifica disponibilitatea de mizare pentru 2Z pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale

- Citi recenzii și analize despre DoubleZero pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare DoubleZero fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru DoubleZero (USD)

Ce valoare va avea DoubleZero (2Z) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DoubleZero (2Z) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DoubleZero.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DoubleZero!

Tokenomie pentru DoubleZero (2Z)

Înțelegerea tokenomică a DoubleZero (2Z) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 2Z!

Cum se cumpără DoubleZero (2Z)

Vrei să știi cum să cumperi DoubleZero? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra DoubleZero cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

2Z în monede locale

Încearcă convertorul

Resursă DoubleZero

Pentru o înțelegere mai aprofundată a DoubleZero, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre DoubleZero Cât valorează DoubleZero (2Z) astăzi? Prețul pe viu pentru 2Z în USD este 0.1666 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru 2Z în USD? $ 0.1666 . Consultă Prețul actual pentru 2Z la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru DoubleZero? Capitalizarea de piață pentru 2Z este $ 578.34M USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru 2Z? Ofertă aflată în circulație pentru 2Z este 3.47B USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 2Z? 2Z a obținut un preț ATH de 0.7501993077269953 USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 2Z? 2Z a avut un preț ATL de 0.1504312061231505 USD . Care este volumul de tranzacționare pentru 2Z? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 2Z este $ 406.83K USD . Va crește 2Z în acest an? 2Z ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 2Z pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru DoubleZero (2Z)

Timp (UTC+8) Tip Informații 11-07 01:12:41 Actualizări din industrie Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear" 11-06 14:15:13 Actualizări din industrie BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap 11-06 11:42:30 Actualizări din industrie Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board 11-05 17:18:00 Actualizări din industrie Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Date pe lanț Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Actualizări din industrie Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?