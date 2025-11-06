BursăDEX+
Prețul în timp real pentru DoubleZero astăzi este 0.1666 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 2Z în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 2Z pe MEXC acum.

Mai multe despre 2Z

Informații de preț pentru 2Z

Ce este 2Z

Carte albă pentru 2Z

Pagina oficială pentru 2Z

Tokenomie pentru 2Z

Prognoza prețurilor pentru 2Z

Istoric 2Z

Ghid de cumpărare 2Z

Convertor valutar 2Z în fiduciar

2Z Spot

Contracte la termen2Z USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo DoubleZero

Pret DoubleZero (2Z)

Preț în timp real pentru 1 2Z în USD:

$0.1667
+6.17%1D
USD
DoubleZero (2Z) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:43 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru DoubleZero (2Z) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1539
Minim 24 h
$ 0.1849
Maxim 24 h

$ 0.1539
$ 0.1849
$ 0.7501993077269953
$ 0.1504312061231505
-1.19%

+6.17%

-13.37%

-13.37%

Prețul în timp real pentru DoubleZero (2Z) este $ 0.1666. În ultimele 24 de ore, tokenul 2Z a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1539 și un maxim de $ 0.1849, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 2Z este $ 0.7501993077269953, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.1504312061231505.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 2Z s-a modificat cu -1.19% în decursul ultimei ore, cu +6.17% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -13.37% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața DoubleZero (2Z)

No.88

$ 578.34M
$ 406.83K
$ 1.67B
3.47B
10,000,000,000
9,999,941,130.2
34.71%

0.01%

SOL

Capitalizarea de piață actuală pentru DoubleZero este $ 578.34M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 406.83K. Oferta aflată în circulație pentru 2Z este 3.47B, cu o ofertă totală de 9999941130.2. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.67B.

Istoric de preț pentru DoubleZero (2Z) USD

Urmărește modificările de preț pentru DoubleZero pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.009688+6.17%
30 de zile$ -0.2775-62.49%
60 de zile$ -0.0334-16.70%
90 de zile$ -0.0334-16.70%
Modificare de preț astăzi pentru DoubleZero

Astăzi, 2Z a înregistrat o modificare de $ +0.009688 (+6.17%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru DoubleZero

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2775 (-62.49%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru DoubleZero

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, 2Z a văzut o modificare de $ -0.0334 (-16.70%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru DoubleZero

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0334 (-16.70%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru DoubleZero (2Z)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru DoubleZero.

Ce este DoubleZero (2Z)

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

Tokenul DoubleZero este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile DoubleZero. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru 2Z pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre DoubleZero pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare DoubleZero fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru DoubleZero (USD)

Ce valoare va avea DoubleZero (2Z) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale DoubleZero (2Z) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru DoubleZero.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru DoubleZero!

Tokenomie pentru DoubleZero (2Z)

Înțelegerea tokenomică a DoubleZero (2Z) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 2Z!

Cum se cumpără DoubleZero (2Z)

Vrei să știi cum să cumperi DoubleZero? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra DoubleZero cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

2Z în monede locale

1 DoubleZero(2Z) în VND
4,384.079
1 DoubleZero(2Z) în AUD
A$0.256564
1 DoubleZero(2Z) în GBP
0.126616
1 DoubleZero(2Z) în EUR
0.143276
1 DoubleZero(2Z) în USD
$0.1666
1 DoubleZero(2Z) în MYR
RM0.696388
1 DoubleZero(2Z) în TRY
7.015526
1 DoubleZero(2Z) în JPY
¥25.4898
1 DoubleZero(2Z) în ARS
ARS$241.798242
1 DoubleZero(2Z) în RUB
13.517924
1 DoubleZero(2Z) în INR
14.772422
1 DoubleZero(2Z) în IDR
Rp2,776.665556
1 DoubleZero(2Z) în PHP
9.8294
1 DoubleZero(2Z) în EGP
￡E.7.88851
1 DoubleZero(2Z) în BRL
R$0.89131
1 DoubleZero(2Z) în CAD
C$0.234906
1 DoubleZero(2Z) în BDT
20.326866
1 DoubleZero(2Z) în NGN
239.367548
1 DoubleZero(2Z) în COP
$638.312906
1 DoubleZero(2Z) în ZAR
R.2.895508
1 DoubleZero(2Z) în UAH
7.007196
1 DoubleZero(2Z) în TZS
T.Sh.409.3362
1 DoubleZero(2Z) în VES
Bs37.1518
1 DoubleZero(2Z) în CLP
$157.1038
1 DoubleZero(2Z) în PKR
Rs47.087824
1 DoubleZero(2Z) în KZT
87.636598
1 DoubleZero(2Z) în THB
฿5.401172
1 DoubleZero(2Z) în TWD
NT$5.159602
1 DoubleZero(2Z) în AED
د.إ0.611422
1 DoubleZero(2Z) în CHF
Fr0.13328
1 DoubleZero(2Z) în HKD
HK$1.294482
1 DoubleZero(2Z) în AMD
֏63.70784
1 DoubleZero(2Z) în MAD
.د.م1.551046
1 DoubleZero(2Z) în MXN
$3.103758
1 DoubleZero(2Z) în SAR
ريال0.62475
1 DoubleZero(2Z) în ETB
Br25.571434
1 DoubleZero(2Z) în KES
KSh21.514724
1 DoubleZero(2Z) în JOD
د.أ0.1181194
1 DoubleZero(2Z) în PLN
0.614754
1 DoubleZero(2Z) în RON
лв0.734706
1 DoubleZero(2Z) în SEK
kr1.596028
1 DoubleZero(2Z) în BGN
лв0.281554
1 DoubleZero(2Z) în HUF
Ft55.811
1 DoubleZero(2Z) în CZK
3.516926
1 DoubleZero(2Z) în KWD
د.ك0.0511462
1 DoubleZero(2Z) în ILS
0.544782
1 DoubleZero(2Z) în BOB
Bs1.14954
1 DoubleZero(2Z) în AZN
0.28322
1 DoubleZero(2Z) în TJS
SM1.536052
1 DoubleZero(2Z) în GEL
0.451486
1 DoubleZero(2Z) în AOA
Kz152.00584
1 DoubleZero(2Z) în BHD
.د.ب0.0626416
1 DoubleZero(2Z) în BMD
$0.1666
1 DoubleZero(2Z) în DKK
kr1.077902
1 DoubleZero(2Z) în HNL
L4.378248
1 DoubleZero(2Z) în MUR
7.6636
1 DoubleZero(2Z) în NAD
$2.893842
1 DoubleZero(2Z) în NOK
kr1.702652
1 DoubleZero(2Z) în NZD
$0.294882
1 DoubleZero(2Z) în PAB
B/.0.1666
1 DoubleZero(2Z) în PGK
K0.711382
1 DoubleZero(2Z) în QAR
ر.ق0.606424
1 DoubleZero(2Z) în RSD
дин.16.94322
1 DoubleZero(2Z) în UZS
soʻm1,983.333016
1 DoubleZero(2Z) în ALL
L13.972742
1 DoubleZero(2Z) în ANG
ƒ0.298214
1 DoubleZero(2Z) în AWG
ƒ0.29988
1 DoubleZero(2Z) în BBD
$0.3332
1 DoubleZero(2Z) în BAM
KM0.281554
1 DoubleZero(2Z) în BIF
Fr491.3034
1 DoubleZero(2Z) în BND
$0.21658
1 DoubleZero(2Z) în BSD
$0.1666
1 DoubleZero(2Z) în JMD
$26.71431
1 DoubleZero(2Z) în KHR
669.075596
1 DoubleZero(2Z) în KMF
Fr70.9716
1 DoubleZero(2Z) în LAK
3,621.739058
1 DoubleZero(2Z) în LKR
රු50.791342
1 DoubleZero(2Z) în MDL
L2.850526
1 DoubleZero(2Z) în MGA
Ar750.4497
1 DoubleZero(2Z) în MOP
P1.3328
1 DoubleZero(2Z) în MVR
2.56564
1 DoubleZero(2Z) în MWK
MK288.73446
1 DoubleZero(2Z) în MZN
MT10.65407
1 DoubleZero(2Z) în NPR
रु23.60722
1 DoubleZero(2Z) în PYG
1,181.5272
1 DoubleZero(2Z) în RWF
Fr242.0698
1 DoubleZero(2Z) în SBD
$1.369452
1 DoubleZero(2Z) în SCR
2.289084
1 DoubleZero(2Z) în SRD
$6.4141
1 DoubleZero(2Z) în SVC
$1.456084
1 DoubleZero(2Z) în SZL
L2.89051
1 DoubleZero(2Z) în TMT
m0.5831
1 DoubleZero(2Z) în TND
د.ت0.4929694
1 DoubleZero(2Z) în TTD
$1.127882
1 DoubleZero(2Z) în UGX
Sh582.4336
1 DoubleZero(2Z) în XAF
Fr94.7954
1 DoubleZero(2Z) în XCD
$0.44982
1 DoubleZero(2Z) în XOF
Fr94.7954
1 DoubleZero(2Z) în XPF
Fr17.1598
1 DoubleZero(2Z) în BWP
P2.24077
1 DoubleZero(2Z) în BZD
$0.334866
1 DoubleZero(2Z) în CVE
$15.940288
1 DoubleZero(2Z) în DJF
Fr29.6548
1 DoubleZero(2Z) în DOP
$10.715712
1 DoubleZero(2Z) în DZD
د.ج21.767956
1 DoubleZero(2Z) în FJD
$0.379848
1 DoubleZero(2Z) în GNF
Fr1,448.587
1 DoubleZero(2Z) în GTQ
Q1.276156
1 DoubleZero(2Z) în GYD
$34.846056
1 DoubleZero(2Z) în ISK
kr20.9916

Resursă DoubleZero

Pentru o înțelegere mai aprofundată a DoubleZero, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web DoubleZero oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre DoubleZero

Cât valorează DoubleZero (2Z) astăzi?
Prețul pe viu pentru 2Z în USD este 0.1666 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru 2Z în USD?
Prețul actual pentru 2Z la USD este $ 0.1666. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru DoubleZero?
Capitalizarea de piață pentru 2Z este $ 578.34M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru 2Z?
Ofertă aflată în circulație pentru 2Z este 3.47B USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 2Z?
2Z a obținut un preț ATH de 0.7501993077269953 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 2Z?
2Z a avut un preț ATL de 0.1504312061231505 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru 2Z?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 2Z este $ 406.83K USD.
Va crește 2Z în acest an?
2Z ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 2Z pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:43 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

