BursăDEX+
Cumpără cryptoPiețeSpotFutures500XEarnEvenimente
Mai mult
Flip Fest
Prețul în timp real pentru One More Game astăzi este 0.000005095 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 1MORE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 1MORE pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru One More Game astăzi este 0.000005095 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru 1MORE în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru 1MORE pe MEXC acum.

Mai multe despre 1MORE

Informații de preț pentru 1MORE

Ce este 1MORE

Carte albă pentru 1MORE

Pagina oficială pentru 1MORE

Tokenomie pentru 1MORE

Prognoza prețurilor pentru 1MORE

Istoric 1MORE

Ghid de cumpărare 1MORE

Convertor valutar 1MORE în fiduciar

1MORE Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo One More Game

Pret One More Game (1MORE)

Preț în timp real pentru 1 1MORE în USD:

$0.000005095
$0.000005095$0.000005095
+15.01%1D
USD
One More Game (1MORE) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:36 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru One More Game (1MORE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.000004225
$ 0.000004225$ 0.000004225
Minim 24 h
$ 0.00000588
$ 0.00000588$ 0.00000588
Maxim 24 h

$ 0.000004225
$ 0.000004225$ 0.000004225

$ 0.00000588
$ 0.00000588$ 0.00000588

--
----

--
----

-1.85%

+15.01%

+42.15%

+42.15%

Prețul în timp real pentru One More Game (1MORE) este $ 0.000005095. În ultimele 24 de ore, tokenul 1MORE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.000004225 și un maxim de $ 0.00000588, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru 1MORE este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, 1MORE s-a modificat cu -1.85% în decursul ultimei ore, cu +15.01% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +42.15% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața One More Game (1MORE)

--
----

$ 12.15K
$ 12.15K$ 12.15K

$ 50.95K
$ 50.95K$ 50.95K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru One More Game este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 12.15K. Oferta aflată în circulație pentru 1MORE este --, cu o ofertă totală de 10000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 50.95K.

Istoric de preț pentru One More Game (1MORE) USD

Urmărește modificările de preț pentru One More Game pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.00000066495+15.01%
30 de zile$ -0.000024905-83.02%
60 de zile$ -0.012494905-99.96%
90 de zile$ -0.012494905-99.96%
Modificare de preț astăzi pentru One More Game

Astăzi, 1MORE a înregistrat o modificare de $ +0.00000066495 (+15.01%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru One More Game

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.000024905 (-83.02%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru One More Game

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, 1MORE a văzut o modificare de $ -0.012494905 (-99.96%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru One More Game

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.012494905 (-99.96%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru One More Game (1MORE)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru One More Game.

Ce este One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

Tokenul One More Game este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile One More Game. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru 1MORE pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre One More Game pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare One More Game fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru One More Game (USD)

Ce valoare va avea One More Game (1MORE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale One More Game (1MORE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru One More Game.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru One More Game!

Tokenomie pentru One More Game (1MORE)

Înțelegerea tokenomică a One More Game (1MORE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 1MORE!

Cum se cumpără One More Game (1MORE)

Vrei să știi cum să cumperi One More Game? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra One More Game cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

1MORE în monede locale

1 One More Game(1MORE) în VND
0.134074925
1 One More Game(1MORE) în AUD
A$0.0000078463
1 One More Game(1MORE) în GBP
0.0000038722
1 One More Game(1MORE) în EUR
0.0000043817
1 One More Game(1MORE) în USD
$0.000005095
1 One More Game(1MORE) în MYR
RM0.0000212971
1 One More Game(1MORE) în TRY
0.00021455045
1 One More Game(1MORE) în JPY
¥0.000779535
1 One More Game(1MORE) în ARS
ARS$0.00739473015
1 One More Game(1MORE) în RUB
0.0004134083
1 One More Game(1MORE) în INR
0.00045177365
1 One More Game(1MORE) în IDR
Rp0.0849166327
1 One More Game(1MORE) în PHP
0.000300605
1 One More Game(1MORE) în EGP
￡E.0.00024124825
1 One More Game(1MORE) în BRL
R$0.00002725825
1 One More Game(1MORE) în CAD
C$0.00000718395
1 One More Game(1MORE) în BDT
0.00062164095
1 One More Game(1MORE) în NGN
0.0073203941
1 One More Game(1MORE) în COP
$0.01952103395
1 One More Game(1MORE) în ZAR
R.0.0000885511
1 One More Game(1MORE) în UAH
0.0002142957
1 One More Game(1MORE) în TZS
T.Sh.0.012518415
1 One More Game(1MORE) în VES
Bs0.001136185
1 One More Game(1MORE) în CLP
$0.004804585
1 One More Game(1MORE) în PKR
Rs0.0014400508
1 One More Game(1MORE) în KZT
0.00268012285
1 One More Game(1MORE) în THB
฿0.0001651799
1 One More Game(1MORE) în TWD
NT$0.00015779215
1 One More Game(1MORE) în AED
د.إ0.00001869865
1 One More Game(1MORE) în CHF
Fr0.000004076
1 One More Game(1MORE) în HKD
HK$0.00003958815
1 One More Game(1MORE) în AMD
֏0.001948328
1 One More Game(1MORE) în MAD
.د.م0.00004743445
1 One More Game(1MORE) în MXN
$0.00009491985
1 One More Game(1MORE) în SAR
ريال0.00001910625
1 One More Game(1MORE) în ETB
Br0.00078203155
1 One More Game(1MORE) în KES
KSh0.0006579683
1 One More Game(1MORE) în JOD
د.أ0.000003612355
1 One More Game(1MORE) în PLN
0.00001880055
1 One More Game(1MORE) în RON
лв0.00002246895
1 One More Game(1MORE) în SEK
kr0.0000488101
1 One More Game(1MORE) în BGN
лв0.00000861055
1 One More Game(1MORE) în HUF
Ft0.001706825
1 One More Game(1MORE) în CZK
0.00010755545
1 One More Game(1MORE) în KWD
د.ك0.000001564165
1 One More Game(1MORE) în ILS
0.00001666065
1 One More Game(1MORE) în BOB
Bs0.0000351555
1 One More Game(1MORE) în AZN
0.0000086615
1 One More Game(1MORE) în TJS
SM0.0000469759
1 One More Game(1MORE) în GEL
0.00001380745
1 One More Game(1MORE) în AOA
Kz0.004648678
1 One More Game(1MORE) în BHD
.د.ب0.00000191572
1 One More Game(1MORE) în BMD
$0.000005095
1 One More Game(1MORE) în DKK
kr0.00003296465
1 One More Game(1MORE) în HNL
L0.0001338966
1 One More Game(1MORE) în MUR
0.00023437
1 One More Game(1MORE) în NAD
$0.00008850015
1 One More Game(1MORE) în NOK
kr0.0000520709
1 One More Game(1MORE) în NZD
$0.00000901815
1 One More Game(1MORE) în PAB
B/.0.000005095
1 One More Game(1MORE) în PGK
K0.00002175565
1 One More Game(1MORE) în QAR
ر.ق0.0000185458
1 One More Game(1MORE) în RSD
дин.0.0005181615
1 One More Game(1MORE) în UZS
soʻm0.0606547522
1 One More Game(1MORE) în ALL
L0.00042731765
1 One More Game(1MORE) în ANG
ƒ0.00000912005
1 One More Game(1MORE) în AWG
ƒ0.000009171
1 One More Game(1MORE) în BBD
$0.00001019
1 One More Game(1MORE) în BAM
KM0.00000861055
1 One More Game(1MORE) în BIF
Fr0.015025155
1 One More Game(1MORE) în BND
$0.0000066235
1 One More Game(1MORE) în BSD
$0.000005095
1 One More Game(1MORE) în JMD
$0.00081698325
1 One More Game(1MORE) în KHR
0.0204618257
1 One More Game(1MORE) în KMF
Fr0.00217047
1 One More Game(1MORE) în LAK
0.11076086735
1 One More Game(1MORE) în LKR
රු0.00155331265
1 One More Game(1MORE) în MDL
L0.00008717545
1 One More Game(1MORE) în MGA
Ar0.0229504275
1 One More Game(1MORE) în MOP
P0.00004076
1 One More Game(1MORE) în MVR
0.000078463
1 One More Game(1MORE) în MWK
MK0.0088301445
1 One More Game(1MORE) în MZN
MT0.00032582525
1 One More Game(1MORE) în NPR
रु0.0007219615
1 One More Game(1MORE) în PYG
0.03613374
1 One More Game(1MORE) în RWF
Fr0.007403035
1 One More Game(1MORE) în SBD
$0.0000418809
1 One More Game(1MORE) în SCR
0.0000700053
1 One More Game(1MORE) în SRD
$0.0001961575
1 One More Game(1MORE) în SVC
$0.0000445303
1 One More Game(1MORE) în SZL
L0.00008839825
1 One More Game(1MORE) în TMT
m0.0000178325
1 One More Game(1MORE) în TND
د.ت0.000015076105
1 One More Game(1MORE) în TTD
$0.00003449315
1 One More Game(1MORE) în UGX
Sh0.01781212
1 One More Game(1MORE) în XAF
Fr0.002899055
1 One More Game(1MORE) în XCD
$0.0000137565
1 One More Game(1MORE) în XOF
Fr0.002899055
1 One More Game(1MORE) în XPF
Fr0.000524785
1 One More Game(1MORE) în BWP
P0.00006852775
1 One More Game(1MORE) în BZD
$0.00001024095
1 One More Game(1MORE) în CVE
$0.0004874896
1 One More Game(1MORE) în DJF
Fr0.00090691
1 One More Game(1MORE) în DOP
$0.0003277104
1 One More Game(1MORE) în DZD
د.ج0.0006657127
1 One More Game(1MORE) în FJD
$0.0000116166
1 One More Game(1MORE) în GNF
Fr0.044301025
1 One More Game(1MORE) în GTQ
Q0.0000390277
1 One More Game(1MORE) în GYD
$0.0010656702
1 One More Game(1MORE) în ISK
kr0.00064197

Resursă One More Game

Pentru o înțelegere mai aprofundată a One More Game, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web One More Game oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre One More Game

Cât valorează One More Game (1MORE) astăzi?
Prețul pe viu pentru 1MORE în USD este 0.000005095 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru 1MORE în USD?
Prețul actual pentru 1MORE la USD este $ 0.000005095. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru One More Game?
Capitalizarea de piață pentru 1MORE este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru 1MORE?
Ofertă aflată în circulație pentru 1MORE este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 1MORE?
1MORE a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 1MORE?
1MORE a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru 1MORE?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 1MORE este $ 12.15K USD.
Va crește 1MORE în acest an?
1MORE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 1MORE pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:28:36 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru One More Game (1MORE)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator 1MORE în USD

Sumă

1MORE
1MORE
USD
USD

1 1MORE = 0.000005095 USD

Tranzacționează 1MORE

1MORE/USDT
$0.000005095
$0.000005095$0.000005095
+15.01%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --

ÎN TENDINȚE

Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,532.98
$102,532.98$102,532.98

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,346.76
$3,346.76$3,346.76

-1.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

-1.56%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.02%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,481.00
$1,481.00$1,481.00

+0.33%

TOP volum

Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,532.98
$102,532.98$102,532.98

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,346.76
$3,346.76$3,346.76

-1.52%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2566
$2.2566$2.2566

-0.86%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

-1.56%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0419
$1.0419$1.0419

-3.99%

Nou adăugat

Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.08
$31.08$31.08

+107.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1815
$0.1815$0.1815

+263.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004390
$0.0004390$0.0004390

+192.66%

Câștigători de top

Cele mai importante pompări cripto de astăzi

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039286
$0.039286$0.039286

+3,828.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$5.932
$5.932$5.932

+493.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1815
$0.1815$0.1815

+263.00%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.42440
$0.42440$0.42440

+234.77%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$5.8009
$5.8009$5.8009

+210.25%