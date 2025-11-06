Ce este One More Game (1MORE)

OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go. OneMoreGame (OMG) is a Web3 survival game on BNB Chain where players risk themselves for a chance to win rewards - and the stakes get higher the longer they survive. No sign-ups. No usernames. Just Web3 wallet and go.

Predicție de preț pentru One More Game (USD)

Ce valoare va avea One More Game (1MORE) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale One More Game (1MORE) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru One More Game.

Tokenomie pentru One More Game (1MORE)

Înțelegerea tokenomică a One More Game (1MORE) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru 1MORE!

Cum se cumpără One More Game (1MORE)

Vrei să știi cum să cumperi One More Game? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra One More Game cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

1MORE în monede locale

Resursă One More Game

Pentru o înțelegere mai aprofundată a One More Game, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre One More Game Cât valorează One More Game (1MORE) astăzi? Prețul pe viu pentru 1MORE în USD este 0.000005095 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru 1MORE în USD? $ 0.000005095 . Consultă Prețul actual pentru 1MORE la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru One More Game? Capitalizarea de piață pentru 1MORE este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru 1MORE? Ofertă aflată în circulație pentru 1MORE este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru 1MORE? 1MORE a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru 1MORE? 1MORE a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru 1MORE? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru 1MORE este $ 12.15K USD . Va crește 1MORE în acest an? 1MORE ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru 1MORE pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru One More Game (1MORE)

