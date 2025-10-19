Prețul în timp real pentru SQUID MEME astăzi este 38.9997 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAME în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAME pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru SQUID MEME astăzi este 38.9997 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru GAME în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru GAME pe MEXC acum.

Pret SQUID MEME (GAME)

Preț în timp real pentru 1 GAME în USD:

$38.9997
-3.50%1D
USD
SQUID MEME (GAME) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:10:58 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru SQUID MEME (GAME) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 38.7
Minim 24 h
$ 42.9931
Maxim 24 h

$ 38.7
$ 42.9931
--
--
-0.07%

-3.50%

-0.97%

-0.97%

Prețul în timp real pentru SQUID MEME (GAME) este $ 38.9997. În ultimele 24 de ore, tokenul GAME a fost tranzacționat între un minim de $ 38.7 și un maxim de $ 42.9931, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru GAME este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, GAME s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu -3.50% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -0.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SQUID MEME (GAME)

--
$ 500.85K
$ 500.85K$ 500.85K

$ 17.78B
$ 17.78B$ 17.78B

--
456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Capitalizarea de piață actuală pentru SQUID MEME este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 500.85K. Oferta aflată în circulație pentru GAME este --, cu o ofertă totală de 456000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 17.78B.

Istoric de preț pentru SQUID MEME (GAME) USD

Urmărește modificările de preț pentru SQUID MEME pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -1.414497-3.50%
30 de zile$ +11.6252+42.46%
60 de zile$ +14.6067+59.88%
90 de zile$ +24.6997+172.72%
Modificare de preț astăzi pentru SQUID MEME

Astăzi, GAME a înregistrat o modificare de $ -1.414497 (-3.50%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru SQUID MEME

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +11.6252 (+42.46%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru SQUID MEME

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, GAME a văzut o modificare de $ +14.6067 (+59.88%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru SQUID MEME

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +24.6997 (+172.72%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru SQUID MEME (GAME)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru SQUID MEME.

Ce este SQUID MEME (GAME)

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

Tokenul SQUID MEME este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile SQUID MEME. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru GAME pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre SQUID MEME pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare SQUID MEME fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru SQUID MEME (USD)

Ce valoare va avea SQUID MEME (GAME) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale SQUID MEME (GAME) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru SQUID MEME.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru SQUID MEME!

Tokenomie pentru SQUID MEME (GAME)

Înțelegerea tokenomică a SQUID MEME (GAME) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru GAME!

Cum se cumpără SQUID MEME (GAME)

Vrei să știi cum să cumperi SQUID MEME? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra SQUID MEME cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

GAME în monede locale

1 SQUID MEME(GAME) în VND
1,026,277.1055
1 SQUID MEME(GAME) în AUD
A$59.669541
1 SQUID MEME(GAME) în GBP
28.859778
1 SQUID MEME(GAME) în EUR
33.149745
1 SQUID MEME(GAME) în USD
$38.9997
1 SQUID MEME(GAME) în MYR
RM164.578734
1 SQUID MEME(GAME) în TRY
1,632.917439
1 SQUID MEME(GAME) în JPY
¥5,849.955
1 SQUID MEME(GAME) în ARS
ARS$56,767.96332
1 SQUID MEME(GAME) în RUB
3,161.315682
1 SQUID MEME(GAME) în INR
3,432.753594
1 SQUID MEME(GAME) în IDR
Rp649,994.740002
1 SQUID MEME(GAME) în PHP
2,266.662564
1 SQUID MEME(GAME) în EGP
￡E.1,855.605726
1 SQUID MEME(GAME) în BRL
R$210.59838
1 SQUID MEME(GAME) în CAD
C$54.59958
1 SQUID MEME(GAME) în BDT
4,764.593349
1 SQUID MEME(GAME) în NGN
57,352.178826
1 SQUID MEME(GAME) în COP
$150,577.8417
1 SQUID MEME(GAME) în ZAR
R.677.034792
1 SQUID MEME(GAME) în UAH
1,632.527442
1 SQUID MEME(GAME) în TZS
T.Sh.96,058.211085
1 SQUID MEME(GAME) în VES
Bs7,838.9397
1 SQUID MEME(GAME) în CLP
$37,283.7132
1 SQUID MEME(GAME) în PKR
Rs11,072.794824
1 SQUID MEME(GAME) în KZT
21,046.578102
1 SQUID MEME(GAME) în THB
฿1,272.950208
1 SQUID MEME(GAME) în TWD
NT$1,194.560811
1 SQUID MEME(GAME) în AED
د.إ143.128899
1 SQUID MEME(GAME) în CHF
Fr30.809763
1 SQUID MEME(GAME) în HKD
HK$303.027669
1 SQUID MEME(GAME) în AMD
֏15,022.68444
1 SQUID MEME(GAME) în MAD
.د.م357.627249
1 SQUID MEME(GAME) în MXN
$716.424489
1 SQUID MEME(GAME) în SAR
ريال146.248875
1 SQUID MEME(GAME) în ETB
Br5,783.65551
1 SQUID MEME(GAME) în KES
KSh5,052.411135
1 SQUID MEME(GAME) în JOD
د.أ27.6507873
1 SQUID MEME(GAME) în PLN
141.958908
1 SQUID MEME(GAME) în RON
лв170.038692
1 SQUID MEME(GAME) în SEK
kr367.767171
1 SQUID MEME(GAME) în BGN
лв65.129499
1 SQUID MEME(GAME) în HUF
Ft13,030.189767
1 SQUID MEME(GAME) în CZK
812.753748
1 SQUID MEME(GAME) în KWD
د.ك11.8949085
1 SQUID MEME(GAME) în ILS
128.69901
1 SQUID MEME(GAME) în BOB
Bs270.267921
1 SQUID MEME(GAME) în AZN
66.29949
1 SQUID MEME(GAME) în TJS
SM360.747225
1 SQUID MEME(GAME) în GEL
105.29919
1 SQUID MEME(GAME) în AOA
Kz35,746.735023
1 SQUID MEME(GAME) în BHD
.د.ب14.6638872
1 SQUID MEME(GAME) în BMD
$38.9997
1 SQUID MEME(GAME) în DKK
kr249.59808
1 SQUID MEME(GAME) în HNL
L1,027.252098
1 SQUID MEME(GAME) în MUR
1,756.156491
1 SQUID MEME(GAME) în NAD
$682.104753
1 SQUID MEME(GAME) în NOK
kr392.336982
1 SQUID MEME(GAME) în NZD
$67.859478
1 SQUID MEME(GAME) în PAB
B/.38.9997
1 SQUID MEME(GAME) în PGK
K166.528719
1 SQUID MEME(GAME) în QAR
ر.ق142.348905
1 SQUID MEME(GAME) în RSD
дин.3,918.689856
1 SQUID MEME(GAME) în UZS
soʻm475,606.021464
1 SQUID MEME(GAME) în ALL
L3,233.465127
1 SQUID MEME(GAME) în ANG
ƒ69.809463
1 SQUID MEME(GAME) în AWG
ƒ70.19946
1 SQUID MEME(GAME) în BBD
$77.9994
1 SQUID MEME(GAME) în BAM
KM65.129499
1 SQUID MEME(GAME) în BIF
Fr115,361.1126
1 SQUID MEME(GAME) în BND
$50.309613
1 SQUID MEME(GAME) în BSD
$38.9997
1 SQUID MEME(GAME) în JMD
$6,287.141637
1 SQUID MEME(GAME) în KHR
157,256.540325
1 SQUID MEME(GAME) în KMF
Fr16,457.8734
1 SQUID MEME(GAME) în LAK
847,819.548261
1 SQUID MEME(GAME) în LKR
රු11,843.038899
1 SQUID MEME(GAME) în MDL
L659.484927
1 SQUID MEME(GAME) în MGA
Ar174,105.580716
1 SQUID MEME(GAME) în MOP
P312.777594
1 SQUID MEME(GAME) în MVR
596.69541
1 SQUID MEME(GAME) în MWK
MK67,825.548261
1 SQUID MEME(GAME) în MZN
MT2,492.470827
1 SQUID MEME(GAME) în NPR
रु5,509.097622
1 SQUID MEME(GAME) în PYG
278,535.8574
1 SQUID MEME(GAME) în RWF
Fr56,744.5635
1 SQUID MEME(GAME) în SBD
$320.967531
1 SQUID MEME(GAME) în SCR
542.485827
1 SQUID MEME(GAME) în SRD
$1,536.978177
1 SQUID MEME(GAME) în SVC
$342.027369
1 SQUID MEME(GAME) în SZL
L681.714756
1 SQUID MEME(GAME) în TMT
m136.49895
1 SQUID MEME(GAME) în TND
د.ت114.1911216
1 SQUID MEME(GAME) în TTD
$265.19796
1 SQUID MEME(GAME) în UGX
Sh136,342.9512
1 SQUID MEME(GAME) în XAF
Fr21,917.8314
1 SQUID MEME(GAME) în XCD
$105.29919
1 SQUID MEME(GAME) în XOF
Fr21,917.8314
1 SQUID MEME(GAME) în XPF
Fr3,977.9694
1 SQUID MEME(GAME) în BWP
P524.155968
1 SQUID MEME(GAME) în BZD
$78.389397
1 SQUID MEME(GAME) în CVE
$3,689.37162
1 SQUID MEME(GAME) în DJF
Fr6,941.9466
1 SQUID MEME(GAME) în DOP
$2,469.461004
1 SQUID MEME(GAME) în DZD
د.ج5,054.751117
1 SQUID MEME(GAME) în FJD
$88.529319
1 SQUID MEME(GAME) în GNF
Fr339,102.3915
1 SQUID MEME(GAME) în GTQ
Q299.517696
1 SQUID MEME(GAME) în GYD
$8,182.527057
1 SQUID MEME(GAME) în ISK
kr4,718.9637

Resursă SQUID MEME

Pentru o înțelegere mai aprofundată a SQUID MEME, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Pagina web SQUID MEME oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre SQUID MEME

Cât valorează SQUID MEME (GAME) astăzi?
Prețul pe viu pentru GAME în USD este 38.9997 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru GAME în USD?
Prețul actual pentru GAME la USD este $ 38.9997. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru SQUID MEME?
Capitalizarea de piață pentru GAME este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru GAME?
Ofertă aflată în circulație pentru GAME este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru GAME?
GAME a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru GAME?
GAME a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru GAME?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru GAME este $ 500.85K USD.
Va crește GAME în acest an?
GAME ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru GAME pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-19 08:10:58 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru SQUID MEME (GAME)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-18 16:36:53Actualizări din industrie
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Actualizări din industrie
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Actualizări din industrie
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Actualizări din industrie
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Actualizări din industrie
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

