Informații despre 0xGen (XGN) 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. 0xGen is a comprehensive AI-driven DeFi platform featuring an open-source LLM and DeFi trading algorithms. What 0xGen builds is to make transactions even easier by combining AI with user intent. Pagină de internet oficială: https://0xgen.io/ Carte albă: https://docs.0xgen.io/ Cumpără XGN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 0xGen (XGN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 0xGen (XGN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 52.26K $ 52.26K $ 52.26K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 426.07M $ 426.07M $ 426.07M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 122.66K $ 122.66K $ 122.66K Maxim dintotdeauna: $ 0.02022073 $ 0.02022073 $ 0.02022073 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00012263 $ 0.00012263 $ 0.00012263 Află mai mult despre prețul tokenului 0xGen (XGN)

Tokenomie pentru 0xGen (XGN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 0xGen (XGN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XGN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XGN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XGN, explorează prețul în direct al tokenului XGN!

