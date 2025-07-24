Existem cinco tipos de ordens disponíveis na negociação de Futuros da MEXC: ordens limite (Limit Order), ordens a mercado (Market Order), ordens programadas (Trigger Order), ordens stop móvel (TrailinExistem cinco tipos de ordens disponíveis na negociação de Futuros da MEXC: ordens limite (Limit Order), ordens a mercado (Market Order), ordens programadas (Trigger Order), ordens stop móvel (Trailin
O que é o tempo de validade na negociação de Futuros?

Existem cinco tipos de ordens disponíveis na negociação de Futuros da MEXC: ordens limite (Limit Order), ordens a mercado (Market Order), ordens programadas (Trigger Order), ordens stop móvel (Trailing Stop Order) e ordens Post Only (Post Only Order). Entre essas, as ordens limite, ordens a mercado e ordens programadas permitem definir o tempo de validade. O tempo de validade refere-se à duração durante a qual sua ordem permanecerá válida antes de ser executada. Você pode selecioná-lo com base em parâmetros de tempo.

1.Ordenslimite


As ordens limite oferecem três opções de tempo de validade: GTC, IOC e FOK.

GTC (Válida até cancelar): Esse tipo de ordem permanece válida até ser totalmente executada ou cancelada.


IOC (Imediata ou cancela): Se a ordem não puder ser executada imediatamente ao preço especificado, a parte não executada é cancelada.


FOK (Tudo ou nada): Se a ordem não puder ser completamente executada, ela é imediatamente cancelada por inteiro.

2.Ordens amercado


Geralmente, as ordens a mercado são executadas imediatamente, mas também é possível optar pelas ordens MTL (Mercado para limite).

MTL (Mercado para limite): Essa ordem é enviada como uma ordem a mercado e executada ao melhor preço disponível no momento. Se a ordem for executada apenas parcialmente, a parte não executada é cancelada, e uma ordem limite é criada no mesmo preço da parte já executada.

3.Ordens programadas


As ordens programadas oferecem três opções de tempo de validade: 24 horas, 7 dias e longo prazo.

Validade de 24 horas: Sua ordem programada será válida por 24 horas e se tornará inválida após esse período.


Validade de 7 dias: Sua ordem programada será válida por 7 dias e se tornará inválida após esse período.


Validade de longo prazo: Sua ordem programada permanecerá válida até ser acionada ou cancelada manualmente.


