Quem deve se tornar um trader no Copy Trade MEXC?

O sistema de copy trade da MEXC oferece tanto para traders profissionais quanto para seguidores comuns funções de negociações simples e profissionais. Os seguidores podem seguir facilmente negociação profissionais, e quando os traders iniciam operações líderes, o sistema replica a mesma estratégia para seus seguidores. Ao fazer isso, os traders também podem ganhar uma parte dos lucros dos seus seguidores!





Se você tem ampla experiência em negociações, possui um método de negociação único e tem um alto nível de precisão na análise de mercado, você é bem-vindo para seguir as etapas do Guia para iniciantes no Copy Trade (Trader) e se candidatar para se tornar um trader.





Antes de se candidatar para se tornar um trader, você deve:





① Ter uma estratégia de negociação madura e profissional

Seja você um trader de tendências ou um trader de curto prazo, você deve ter sua própria estratégia de negociação madura e profissional. Especificamente, seu estilo de negociação, seja agressivo ou conservador, como você avalia as tendências do mercado, se usa indicadores de negociação ou análise completa de volume-preço, como define pontos de entrada, adição de posições, redução de posições e pontos de saída - tudo isso deve formar uma estratégia de negociação completa e replicável.





② Possuir um histórico de negociação excelente

Seu histórico de negociação é um reflexo direto do seu desempenho e mostra suas reais capacidades de negociação. Sua taxa de acerto, rentabilidade dos ativos, lucro total, PNL por operação e outras métricas estão claramente documentadas no seu histórico. Ao se tornar um trader no Copy Trade MEXC, essas estatísticas serão divulgadas publicamente e servirão como critérios importantes para os seguidores na hora de escolher um trader para seguir.





③ Implementar gestão de riscos rigorosa

As criptomoedas são conhecidas por sua alta liquidez e volatilidade, com preços de mercado capazes de sofrer flutuações rápidas e significativas. Diante de volatilidades repentinas do mercado, traders maduros devem ter estratégias eficazes de gestão de riscos, incluindo pontos de saída flexíveis de TP/SL (Take Profit/Stop Loss). Sem uma gestão de riscos rigorosa, há o risco de grandes perdas ou até mesmo liquidação em caso de eventos inesperados (black swans).





④ Entender a missão, visão e valores da MEXC

Em novembro de 2022, a MEXC passou por uma atualização de marca, mudando sua cor de "Verde Floresta" para "Azul Oceano". O "Azul Oceano" representa a nova visão da MEXC e os valores de segurança e profissionalismo, abertura e inclusividade, e exploração esperançosa.

Segurança e profissionalismo: A MEXC se destaca em auditorias de segurança, mecanismos de gestão de riscos e segurança de fundos.

Abertura e Inclusividade: Com uma equipe e base de usuários em mais de 170 países e regiões, a MEXC promove um ambiente para criar mais possibilidades juntos.

Exploração esperançosa: Como líder no mundo cripto, a MEXC explora os ativos líderes em vários campos do ecossistema Web3.





⑤ Estar familiarizado com os valores da marca MEXC

Desde sua fundação em 2018, a MEXC se destacou na descoberta e listagem de projetos de alta qualidade, tornando-se uma estrela em ascensão na indústria de exchanges de criptomoedas. Ao longo de cinco anos, a MEXC atendeu mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. Enquanto experimentava um crescimento rápido, a MEXC manteve consistentemente a filosofia de serviço de "Usuários em primeiro lugar, mudando para você", proporcionando aos clientes uma experiência de negociação excepcional.





⑥ Manter-se informado sobre os produtos da MEXC

A MEXC oferece uma grande variedade de produtos, uma gama abrangente de ofertas de negócios e uma diversidade de eventos, incluindo negociação spot, negociação de futuros, Poupança MEXC (oferecendo formas flexíveis de ganhar criptomoedas através de poupanças bloqueadas e flexíveis), Launchpool, Kickstarter e M-Day, entre outros. Os traders de copy trade devem estar familiarizados com os produtos da MEXC, utilizar efetivamente os recursos da plataforma e promover ativamente a MEXC.





⑦ Estar empolgado para crescer com a MEXC