O que é XRP? Uma rede global de pagamentos e troca de valor altamente eficiente e escalável

Após anos de relativo silêncio, o XRP voltou a ser um ponto focal no mercado. Esse ressurgimento é impulsionado tanto pela resolução de disputas regulatórias envolvendo sua controladora, a Ripple, quanto pelo crescente interesse em XRPFi, ETFs e outros desenvolvimentos, marcando o retorno do XRP ao foco do público em uma nova forma.













O XRP é a criptomoeda nativa emitida pela Ripple em 2012, projetada para estabelecer um sistema de pagamento e liquidação em tempo real para instituições financeiras globais. Diferente do mecanismo de proof-of-work do Bitcoin, o XRP opera com o Ripple Protocol Consensus Algorithm (RPCA), permitindo baixo consumo de energia e facilitando pagamentos transfronteiriços em 3 a 5 segundos, com custos mínimos por transação. O XRP possui alta taxa de transferência, baixa latência e escalabilidade.





Como "moeda ponte", o principal valor do XRP não está no discurso de descentralização, mas na sua integração prática com bancos e provedores de pagamento para reduzir custos e tempo de remessas internacionais. Em 2025, a Ripple já havia fechado parcerias com mais de 300 instituições financeiras em mais de 70 países, incluindo SBI, Rakuten Bank do Japão e o banco central da Arábia Saudita.









A rede XRP oferece um tempo médio de confirmação de apenas 3 a 5 segundos, superando em muito as transferências bancárias tradicionais, que podem levar dias. Ela processa aproximadamente 1.500 transações por segundo e foi projetada para escalar ainda mais por meio de atualizações de protocolo.





As taxas de transação no XRP são extremamente baixas, geralmente inferiores a $0,01 por operação. Em comparação com os altos custos do Bitcoin ou Ethereum em períodos de pico, o XRP oferece uma solução econômica para pagamentos de pequeno e grande valor.





O fornecimento total de XRP é de 100 bilhões de tokens, emitidos de uma só vez no lançamento, eliminando o consumo de energia e a demanda por hardware associados à mineração no estilo Bitcoin. A rede utiliza o algoritmo de consenso RPCA, mantido por um conjunto de nós validadores pré-aprovados para garantir a consistência do ledger.





Na prática, muitas moedas nacionais não possuem mercados de câmbio diretos e exigem moedas intermediárias como o dólar ou euro para conversão. O XRP atua como esse "ativo ponte", fornecendo liquidez sob demanda entre pares de moedas sem mercados diretos. Esse mecanismo de On-Demand Liquidity (ODL) foi adotado por instituições financeiras em diversos países, especialmente na América Latina e no Sudeste Asiático.









A RippleNet, rede da Ripple, consiste em vários componentes-chave:





xCurrent: Permite mensagens seguras e liquidação entre bancos.

xRapid (agora integrado ao ODL): Utiliza XRP para fornecer liquidez instantânea, reduzindo a necessidade de contas pré-financiadas.

xVia: Oferece uma interface simplificada de pagamento para clientes corporativos.





Esses serviços foram consolidados na solução Ripple Payments, atendendo grandes instituições financeiras globais como Santander, American Express e Standard Chartered.









Em 2025, o XRP apresentou forte desempenho de mercado, com alta volatilidade de preço seguida por uma tendência geral de alta. No início do ano, o preço do XRP subiu consistentemente, atingindo um pico próximo a $3,39. No momento desta publicação, o XRP está cotado a $2,24, com volume de negociação em 24 horas ultrapassando $100 milhões. Sua capitalização de mercado ocupa o quarto lugar globalmente, atrás apenas de BTC ETH , e USDT.









Do ponto de vista técnico, o XRP está negociando dentro de um padrão de consolidação em cunha ascendente, com níveis de suporte concentrados em torno de $2,10 e $2,00. Uma queda abaixo desses níveis pode levar a um recuo para $1,78. Por outro lado, se o XRP romper a zona de resistência entre $2,35 e $2,40, pode iniciar a próxima faixa de alta, com alvo entre $2,90 e $3,20.













A aprovação de ETFs sempre foi um foco-chave para investidores no mercado de criptomoedas. Segundo dados da Polymarket, a probabilidade de a SEC (Securities and Exchange Commission dos EUA) aprovar um ETF spot de XRP em 2025 subiu para 98%. Essa notícia gerou ampla atenção e discussão no mercado, com investidores ansiosos pela aprovação do ETF spot de XRP.













Grayscale, Com o aumento das chances de aprovação, várias grandes instituições financeiras, incluindo Bitwise Franklin Templeton , e 21Shares , enviaram pedidos para ETFs spot de XRP. Esses registros não apenas refletem a crescente demanda por produtos de investimento regulamentados em XRP, mas também fortalecem as perspectivas de aprovação.









A aprovação do ETF spot de XRP traria mais capital institucional para o mercado, ampliando significativamente a demanda e potencialmente elevando o preço. Além disso, essa aprovação aumentaria o reconhecimento e a conformidade regulatória do XRP, estabelecendo uma base sólida para seu desenvolvimento de longo prazo.









Como um dos ativos mais antigos de blockchains públicas, o XRP já foi visto como um símbolo do "tradicional, regulado e ultrapassado". No entanto, após passar por múltiplas transformações — incluindo pagamentos transfronteiriços, desafios judiciais, quedas de mercado e o ressurgimento do interesse em ETFs —, o XRP não é mais apenas uma "moeda ponte para bancos". Ele está se tornando uma parte vital da infraestrutura financeira digital global. Nos próximos três meses, o XRP não será apenas um alvo de especulação de curto prazo, mas também um fator macro relevante no cenário global de criptomoedas.









