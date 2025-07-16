O que é USDe?





No mercado de criptomoedas, as stablecoins funcionam como pares base para negociação, permitindo transações mais eficientes. Graças à sua estabilidade de preço, também são usados para empréstimos, staking e fornecimento de liquidez no DeFi (finanças descentralizadas). Esses ativos aumentam a liquidez do mercado, incentivando um ambiente mais ativo para negociações e investimentos, o que impulsiona a participação e o crescimento do ecossistema cripto.





As stablecoins evoluíram para três categorias principais: stablecoins colateralizadas por moeda fiduciária (como USDT e USDC), stablecoins colateralizadas por criptoativos (como DAI) e stablecoins algorítmicas (como FEI e UST). A introdução da USDe da Ethena marca uma nova fase na evolução das stablecoins.









O USDe é uma stablecoin sintética em dólar (USD) lançada pela Ethena Labs, projetada para fornecer uma solução inovadora para o setor DeFi (Finanças Descentralizadas), superando a dependência de entidades centralizadas e os problemas de escalabilidade associados às stablecoins tradicionais. O USDe mantém uma paridade de 1:1 com o dólar americano através de uma combinação de estratégias de hedge (proteção) e um mecanismo de mint-and-redeem (cunhagem-e-resgate). Os usuários podem criar, ou cunhar (mint), USDe ao depositar Ether (ETH) ou tokens de staking como colateral, enquanto simultaneamente realizam posições Short em Futuros Perpétuos em exchanges centralizadas.





De acordo com os dados mais recentes do CoinGecko , o USDe subiu para a quarta maior stablecoin em capitalização de mercado, ficando atrás de USDT, USDC e USDS.













Cunhagem (minting): Os usuários enviam uma solicitação de cunhagem para um intermediário (como o Lido). Após receber os ativos do usuário, o intermediário encaminha a solicitação para o protocolo Ethena. O protocolo Ethena então abre uma posição Short em ETH ou BTC equivalente ao valor dos ativos recebidos. Um valor equivalente de USDe é emitido e enviado ao intermediário, que, por sua vez, transfere o montante para o usuário, concluindo o processo de cunhagem.





Resgate (redemption): Os usuários enviam uma solicitação de resgate para o intermediário. Ao receber o USDe do usuário, o intermediário encaminha a solicitação para o protocolo Ethena. O protocolo, então, encerra a posição Short correspondente com base no valor do USDe recebido. Os ativos colaterais equivalentes são enviados de volta ao intermediário, que os transfere ao usuário, finalizando o processo de resgate.





O mecanismo de estabilidade principal do USDe é baseado em uma estratégia de hedge delta. Essa estratégia reduz a volatilidade do preço no mercado de criptomoedas, mantendo posições compensatórias nos mercados de derivativos equivalentes ao colateral em Ether. O ajuste automático das posições de hedge garante uma resposta em tempo real às flutuações do mercado, mantendo a paridade do USDe com o dólar americano.













Mecanismo de estabilidade: O USDe mantém a paridade 1:1 com o dólar por meio de uma estratégia de hedge delta e um mecanismo de cunhagem e resgate, garantindo estabilidade mesmo durante flutuações de mercado, reduzindo o risco para os usuários.





Descentralização: O USDe opera em uma plataforma descentralizada, sem uma entidade única controlando seu processo de emissão ou resgate. Isso elimina a dependência de emissores centralizados, aumentando a segurança e reduzindo o risco de censura ou interferência.





Geração de rendimento: Os usuários podem obter renda adicional ao bloquear USDe, com rendimentos derivados de staking de Ether e oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos.





Escalabilidade: Construído na rede Ethereum, o USDe aproveita protocolos DeFi e infraestrutura já existentes para alcançar alta escalabilidade e eficiência, facilitando uma ampla adoção e integração entre plataformas.





Transparência e verificabilidade: Os usuários podem verificar os colaterais e registros de transações em blockchain a qualquer momento. Essa transparência aumenta a confiança no USDe e garante a autenticidade de seus ativos subjacentes.









Desafios regulatórios: Assim como muitos projetos DeFi, o Ethena está sujeito a escrutínio regulatório, e a emissão de stablecoins sintéticas pode enfrentar desafios legais em diferentes jurisdições.





Riscos de custódia: Embora os ativos do Ethena sejam geridos por custodiantes terceirizados, a dependência de mecanismos de liquidação fora das exchanges (Off-Exchange Settlement - OES) introduz potenciais riscos de contraparte.





Riscos de taxa de financiamento: Se as taxas de financiamento de Futuros Perpétuos se tornarem negativas, os rendimentos dos usuários podem diminuir, levando a possíveis perdas para os detentores de USDe.









