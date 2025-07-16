O que é SOGNI? Liberando uma super rede descentralizada para IA criativa

No crescente cenário de convergência entre IA e blockchain, a SOGNI está redefinindo a produção criativa e a distribuição de valor de forma revolucionária. Não se trata apenas de um conjunto de ferramentas - a SOGNI é uma DePIN (Rede de Infraestrutura Física Descentralizada) orientada pela comunidade, projetada para desmantelar as estruturas centralizadas de geração de conteúdo da Web2 usando IA criativa.









Com o rápido avanço da tecnologia de IA, as imagens geradas por IA tornaram-se uma força central nas indústrias criativas. No entanto, a maioria das plataformas atuais de IA criativa é dominada por gigantes tecnológicos centralizados, levantando preocupações sobre censura de conteúdo, vigilância de dados e algoritmos opacos (caixa-preta). Artistas frequentemente enfrentam dificuldades para manter a autoria criativa ou obter retornos econômicos justos. Além disso, a execução de modelos de IA geralmente requer configurações complexas ou hardware caro, criando barreiras significativas para desenvolvedores e criadores independentes.





A SOGNI surgiu para resolver esses problemas. Como a primeira DePIN do mundo projetada especificamente para IA criativa, a SOGNI utiliza a blockchain para reformular a alocação de poder computacional. Seu objetivo é construir um ecossistema de criação de IA aberto, eficiente e com foco em privacidade. Sua visão é democratizar o acesso a recursos computacionais de alto desempenho, permitindo que criadores em qualquer parte do mundo gerem conteúdo de IA de alta qualidade a baixo custo e sem barreiras de entrada - levando a arte impulsionada por IA das mãos de poucos para a comunidade criativa global.













Construído na Base, uma cadeia de Layer-2 da Ethereum, o Protocolo Sogni Supernet permite a correspondência e liquidação automatizada de transações de poder computacional por meio de contratos inteligentes. A barreira de entrada para nós é baixa - qualquer computador pessoal pode participar da rede simplesmente instalando um cliente leve para contribuir com recursos computacionais.









Criadores: Ganham recompensas em tokens ao enviar obras ou ajustar modelos. Conteúdo de alta qualidade pode ser selecionado para a "Biblioteca de Destaques SOGNI", recebendo incentivos adicionais de exposição e tráfego.





Desenvolvedores: Podem criar ferramentas personalizadas usando o Sogni SDK e gerar receita por meio de um modelo de compartilhamento de receita no mercado de aplicativos.





Operadores de nós: Compartilham recursos de GPU para ganhar tSOGNI (tokens de testnet), que serão convertíveis 1:1 para SOGNI no lançamento da mainnet.









Nome do produto Canais de acesso Funcionalidades principais Sogni Studio Pro Estação de trabalho profissional (macOS/Windows) Suporte a ajustes avançados com ControlNet e LoRA

Sogni Pocket Dispositivos móveis (iOS/Android) Geração de imagens por comando de voz com suporte a visualização em AR Sogni Web Navegador Uso de funcionalidades principais sem instalação, integrado a compartilhamento social Sticker Bot Bot do Telegram Criação de adesivos personalizados com um clique













Todos os prompts e registros de geração de imagens são mantidos totalmente fora do servidor, evitando uso indevido para treinamento de modelos e protegendo a privacidade do usuário. A SOGNI enfatiza que "a criatividade é propriedade privada", garantindo que cada usuário mantenha controle total sobre seu conteúdo gerado.









Ao aproveitar uma rede de duas camadas que combina GPUs e dispositivos contribuídos pela comunidade, a SOGNI pode gerar imagens de qualidade comparável a um custo 50% menor que o Midjourney. Operadores de máquinas com RTX 4090 podem ganhar em média $300–$350 por mês, tornando a participação altamente atraente.









Detentores de tokens SOGNI participam da governança do ecossistema por meio de uma DAO (Organização Autônoma Descentralizada). Isso inclui votar em prioridades para integração de novos modelos, ajustar proporções de recompensa por contribuições computacionais e aprovar propostas de financiamento comunitário. Por exemplo, em abril de 2025, a DAO aprovou sua primeira proposta, destinando 5% das taxas de transação para apoiar artistas independentes.









A SOGNI utiliza um sistema de dois tokens, composto por Spark Points e o Token SOGNI.





Spark points são pontos de preço fixo, não transferíveis e usados exclusivamente para pagar serviços de geração. O token SOGNI é uma criptomoeda ERC-20, que circula nas redes Base e Etherlink. Funciona como porta de entrada e ferramenta de participação no ecossistema, oferecendo múltiplas utilidades.









Símbolo do token: SOGNI

Fornecimento total: 10 bilhões de tokens









No lançamento, os tokens SOGNI serão distribuídos em categorias estratégicas para apoiar criadores, promover propriedade descentralizada e garantir sustentabilidade a longo prazo:





Reserva Sogni: 28,7%

Recompensas para nós GPU: 20,0%

Equipe e consultores: 20,0%

Fundo para criadores e desenvolvedores: 10,0%

Reserva de liquidez: 8,0%

Rodada pré-seed: 8,0%

Rodada seed: 3,3%

Venda pública: 1,0%

Rodada angel: 1,0%













Fazer hold de tokens SOGNI desbloqueia diversos benefícios no ecossistema, incluindo:





Criadores: Descontos em renderização, ferramentas de minting, privilégios em exibições em destaque e impulsos em rankings

Provedores de computação (workers): Aumento de ganhos e prioridade em tarefas através de staking

Desenvolvedores de modelos: Maior visibilidade e rendimento ao fazer staking de SOGNI

Detentores de tokens: Participação em propostas de governança e decisões de arbitragem

Stakers de longo prazo: Prioridade em filas, recompensas bônus em Spark e elegibilidade para airdrops de NFTs

Provedores de liquidez: Stake de tokens LP para ajudar a estabilizar o ecossistema e ganhar recompensas









Com seu design descentralizado, focado em privacidade e equilíbrio de incentivos, o SOGNI introduz um novo paradigma de liberdade, justiça e eficiência no mundo da IA criativa. Ele não apenas fornece ferramentas acessíveis e intuitivas para artistas, mas também oferece incentivos e oportunidades de participação para contribuidores de computação, desenvolvedores de modelos e usuários comuns. Com o lançamento da Mainnet, ativação da liquidez e expansão do ecossistema, o SOGNI está construindo uma nova economia criativa altamente descentralizada, onde qualquer pessoa pode participar. Com o tempo, o SOGNI pretende se tornar uma fusão de Render, Midjourney e GitHub - capacitando criadores em todo o mundo.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece orientação de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.