O que é a negociação de Futuros em grade da MEXC?





Com o rápido crescimento do mercado de criptomoedas, surgiram diversas estratégias de negociação automatizadas. Entre elas, a negociação em grade ganhou popularidade entre os investidores devido à sua estrutura simples, independência de previsões sobre a direção do mercado e alto nível de automação. Este artigo fornecerá uma visão abrangente sobre o que é a negociação em grade e os principais pontos a considerar para utilizá-la de forma eficaz, ajudando os usuários a entender e aplicar essa estratégia de maneira inteligente e informada.









A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Ela funciona ao posicionar uma série de ordens de compra e venda, espaçadas de forma uniforme, dentro de um intervalo de preço pré-definido, criando uma "grade". À medida que o preço oscila dentro desse intervalo, o sistema compra automaticamente a um preço baixo e vende a um preço alto, capturando lucro em cada pequena movimentação.





Em termos simples, a negociação em grade não depende de prever se o mercado vai subir ou cair; ela lucra com a própria volatilidade dos preços. Enquanto o mercado se movimentar, seja em tendência de alta, baixa ou lateral, há oportunidades para lucrar.









1) Definir a faixa de preço: Escolha uma faixa de preço adequada para a estratégia.

2) Dividir a grade: Divida o intervalo de preço em vários intervalos espaçados uniformemente, com cada intervalo formando uma "grade". Por exemplo, um intervalo de $5.000 dividido em 10 grades resulta em $500 por grade.

3) Colocação automatizada de ordens: Ordens de compra e venda são colocadas em cada nível da grade. Por exemplo, uma ordem de compra é automaticamente colocada cada vez que o preço cai $500, e uma ordem de venda é colocada cada vez que ele sobe $500.

4) Repetir o processo: O sistema continua comprando a um preço baixo e vendendo a um preço alto, capturando lucro em cada pequena oscilação de preço.





Exemplo:

O BTC está atualmente cotado a $97.000. Um intervalo de grade é definido entre $95.000 e $100.000, dividido em 10 grades:

Quando o preço cai para $96.500, o sistema coloca automaticamente uma ordem de compra;

Quando o preço sobe novamente para $97.000, coloca automaticamente uma ordem de venda, obtendo um lucro de $500 pela diferença;

À medida que o preço continua oscilando, o sistema repete esse ciclo de compra a preço baixo e venda a preço alto.









A negociação de Futuros em grade é uma estratégia quantitativa flexível e automatizada que se adapta a uma ampla gama de traders de criptomoedas. Ao contrário dos métodos tradicionais de negociação que dependem fortemente de análises técnicas avançadas ou avaliações fundamentais complexas, a negociação de Futuros em grade foca mais na execução sistemática e na diversificação de risco. Isso a torna relativamente acessível e fácil de iniciar, mesmo para traders não profissionais.





Abaixo estão listados os principais perfis de usuários que podem se beneficiar mais da negociação de Futuros em grade:









Para traders que preferem vender a descoberto e buscam lucrar em mercados em queda, a negociação em grade pode ser uma ferramenta prática.





Vantagens: Vender a descoberto tradicionalmente envolve alto risco, mas a estratégia em grade permite entradas e saídas escalonadas em diferentes níveis de preço, diluindo o risco durante quedas prolongadas.





Indicado para: Traders experientes que toleram riscos elevados e sabem aproveitar momentos de reversão de tendência ou alta volatilidade.









A alavancagem amplia ganhos, mas também riscos. A negociação em grid oferece um controle integrado para equilibrar essa relação.





Vantagens: Ao definir uma faixa de preço e distribuir ordens de compra/venda de forma densa, os traders podem limitar perdas potenciais, mesmo com alavancagem.





Indicado para: Traders que desejam usar alavancagem sem assumir riscos excessivos ou preferem uma abordagem mais estável e sistemática.









A negociação de Futuros em grade é altamente automatizada, tornando-se ideal para usuários que não têm tempo para monitorar o mercado constantemente.





Vantagens: Com a automação inteligente cuidando do posicionamento das ordens e da execução de take-profit/stop-loss, os traders podem se beneficiar do desempenho da estratégia sem precisar monitorar as oscilações de preço ao longo do dia.





Indicado para: Profissionais ocupados, estudantes ou investidores de meio período que têm tempo limitado e preferem uma abordagem de negociação mais automatizada e prática.









Para aqueles que são novos no mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros em grade oferece um ponto de entrada amigável.





Vantagens: Não exige análises técnicas complexas ou previsões de mercado. A maioria das plataformas oferece modos automatizados que otimizam os parâmetros com base nas preferências do usuário, diminuindo a barreira de entrada e tornando as estratégias de negociação automatizadas mais acessíveis e seguras para iniciantes.





Indicado para: Novos traders com pouca experiência que desejam aprender sobre o comportamento do mercado através da prática enquanto minimizam o risco.









Baixo valor mínimo : Comece com apenas 10 USDT.

Alta alavancagem : Aproveite melhor o capital e mais oportunidades.

Execução 24/7 : O bot opera continuamente, sem interferência emocional.

Baixas taxas: Sem custos para criação ou gestão da estratégia, além de taxas reduzidas em Futuros.









Acesse o site oficial da MEXC, inicie sessão, vá até Futuros e selecione Negociação em grade.









Por padrão, o bot de negociação em grade utiliza os fundos transferidos da Carteira Spot do usuário. Antes de iniciar a negociação de Futuros em grade, certifique-se de que há fundos suficientes disponíveis em sua Carteira Spot.













Na página de negociação em grade, selecione o par de negociação que deseja utilizar e escolha a direção de negociação: Neutra, Long ou Short. Este exemplo utiliza a Grade Neutra como demonstração. As configurações para Grade Long e Short seguem um processo semelhante.





Neutra: Nenhuma posição inicial é aberta quando o bot é criado. Ele abre posições Short quando os preços sobem e posições Long quando os preços caem. Ideal para mercados laterais (range-bound) sem uma direção clara de tendência.

Long : Somente posições Long são abertas. À medida que o preço sobe, as posições Long são fechadas; quando o preço cai, mais posições Long são abertas. Ideal para mercados em alta gradual com flutuações ascendentes.

Short: Somente posições Short são abertas. Quando o preço sobe, mais posições Short são adicionadas; quando o preço cai, as posições Short são fechadas. Adequado para mercados em queda gradual com tendência descendente em etapas.









Depois de inserir os parâmetros da grade, clique em Criar bot (Neutra), confirme os detalhes do bot e clique em Confirmar para concluir a configuração.

Campos obrigatórios: Faixa de preço, número de grades, montante de investimento e alavancagem.

Campos opcionais: Preço de ativação, preço de stop superior, preço de stop inferior.









Faixa de preço: Defina uma faixa de preço apropriada. Uma faixa muito ampla pode resultar em baixa frequência de execução, enquanto uma faixa muito estreita aumenta o risco de liquidação em movimentos unilaterais do mercado. Nota: o limite superior deve ser maior que o limite inferior.





Número de grades: Escolha um número adequado de grades. Mais grades significam maior frequência de execução, mas menor lucro por grade e maior necessidade de capital. Menos grades significam maior lucro por negociação, mas menor frequência de execução e menor exigência de capital.





Montante de investimento: Quanto maior o montante investido, maior o tamanho da posição por negociação. Nota: os fundos são transferidos da Carteira Spot. O saldo disponível exibido refere-se ao saldo da sua Carteira Spot.





Alavancagem: Selecione um nível de alavancagem com base na sua tolerância ao risco. A negociação de Futuros em grade da MEXC atualmente suporta alavancagem de 1x a 50x.









Preço de liquidação estimado (Long): É o preço projetado para a liquidação quando todas as posições Long dentro da estratégia de grade forem executadas.





Preço de liquidação estimado (Short): É o preço projetado para a liquidação quando todas as posições Short dentro da estratégia de grade forem executadas.





Caso o preço de liquidação estimado, no momento da criação, esteja dentro da faixa da grade, o bot pode ser liquidado durante a operação. Nesses casos, é recomendado aumentar o montante investido, reduzir a faixa da grade ou diminuir a alavancagem para evitar liquidação.









Preço de ativação: O bot de negociação em grade só será iniciado quando o preço de mercado alcançar o preço de ativação especificado. Se não for definido, o bot começará imediatamente após a criação. O preço de ativação deve estar dentro da faixa de preço definida.





Preço de stop superior: Se o preço subir para este nível, o bot será automaticamente encerrado. Pode ser utilizado tanto como um limite de take-profit (realização de lucro) quanto de stop-loss. O preço de stop superior deve ser maior que o preço de mercado atual.





Preço de stop inferior: Se o preço cair para este nível, o bot será automaticamente encerrado. Também pode servir como um limite de take-profit ou stop-loss. O preço de stop inferior deve ser menor que o preço de mercado atual.

















Se não for definido um preço de ativação nas configurações avançadas, o bot será ativado imediatamente após a criação.





Caso um preço de ativação tenha sido configurado nas configurações avançadas, o bot não será ativado imediatamente. Ele apenas será iniciado quando o preço de mercado do ativo selecionado atingir o valor especificado.





Um bot que não foi ativado não abrirá posições iniciais nem colocará ordens.





Um bot que ainda não foi ativado pode ser ativado manualmente. Basta clicar no botão Ativar no painel de negociação para iniciar o bot.





Também é possível visualizar mais informações sobre o bot clicando no botão Detalhes.







Observação: regras para criação de posições iniciais ao ativar bots de grade:

Se o usuário selecionar a estratégia de grade Neutra, o bot não criará posições iniciais ao ser ativado.

Se o usuário selecionar uma estratégia de grade Long ou Short, o bot criará um número correspondente de posições iniciais com base no nível de preço atual dentro da grade. Isso garante que o bot possa fechar ordens de lucro em grade conforme o preço oscila dentro da faixa definida.

Exemplo 1: o usuário seleciona uma estratégia de grade Long para ETHUSDT com uma faixa de preço de 2000–3000 USDT e um total de 10 grades.

Quando o bot é ativado, o preço atual do ETHUSDT é 2750 USDT. Há 3 níveis de preço de grade acima de 2750: 2800, 2900 e 3000 USDT. O sistema criará 3 posições long de acordo com esses níveis.

À medida que o preço do ETHUSDT sobe para 2800, 2900 e 3000 USDT, o sistema fechará essas 3 posições longas sequencialmente para realizar lucros.

Exemplo 2: o usuário seleciona uma estratégia de grade Short para ETHUSDT com uma faixa de preço de 2000–3000 USDT e um total de 10 grades.

Quando o bot é ativado, o preço atual do ETHUSDT é 2650 USDT. Há 7 níveis de preço de grade abaixo de 2650: 2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 e 2000 USDT. O sistema criará 7 posições short de acordo com esses níveis.

À medida que o preço do ETHUSDT cai para esses níveis (2600, 2500, 2400, 2300, 2200, 2100 e 2000 USDT), o sistema fechará essas 7 posições curtas sequencialmente para realizar lucros.







Enquanto o bot estiver em operação, é possível adicionar ou remover fundos a qualquer momento. Para isso, clique no botão Detalhes no painel de negociação para acessar a página de detalhes do bot.









Clique em Adicionar fundos ou Remover fundos para ajustar o capital.





Nota: Não é possível retirar fundos que reduzam o saldo abaixo do valor original investido.













Da mesma forma que na ativação, para parar o bot, basta clicar no botão Parar no painel de negociação. Assim que o bot for parado, os fundos restantes serão devolvidos para sua Carteira Spot.





Além disso, o bot será automaticamente interrompido nos seguintes cenários:





Liquidação: Se a posição for liquidada, o bot será automaticamente encerrado.

Remoção do par de negociação: Se o par de negociação for removido enquanto o bot estiver em operação, ele será parado.

Preço de stop atingido: Se um preço de stop superior ou inferior for configurado nas configurações avançadas, o bot será automaticamente interrompido quando o preço de mercado atingir esse nível.













Na página inicial da MEXC, vá até a barra de navegação superior, passe o mouse sobre Carteira e selecione Bot de negociação para visualizar os dados atuais dos ativos do bot.

















1) Cada usuário pode operar até 30 bots de negociação em grade simultaneamente.

2) O tamanho da posição é limitado ao máximo permitido no Risk Limit Tier 1 para cada par de negociação.

3) Usuários restritos da negociação de Futuros não podem criar bots de negociação em grade.

4) Todas as ordens do bot de grade são colocadas como ordens limite.

5) Em caso de liquidação ou liquidação forçada, o bot será encerrado.

6) Os bots de grade operam em modo hedge e em modo margem cruzada.

7) A falta de fundos para ordens pendentes não interromperá o bot; o sistema fará reposições automaticamente.

8) A negociação de Futuros em grade da MEXC atualmente suporta Futuros USDT-M.

9) A taxa do bot corresponderá à taxa da sua conta principal. (Nota: a dedução de taxas com token MX não é suportada)

10) O bot suporta grades aritméticas, o que significa que cada grade possui uma diferença de preço igual.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista de forma cautelosa. Todas as decisões e resultados de investimentos são de total responsabilidade do usuário.